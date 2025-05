A Candida-fertőzések (candidiasis)

A Candida élesztőgombák legismertebb faja, a Candida albicans a normál emberi mikrobiom része. Az egészséges szervezetben igen ritkán fordul elő az enyhe lefolyású betegségekért felelős gomba túlszaporodása, ám a legyengült immunrendszerű betegeknél súlyos, gyakran végzetes kórfolyamot indíthat el.

A Candida természetes előfordulása és a candidiasis

A Candida albicans gombafaj normális körülmények között más baktériumokkal és gombákkal együtt egészséges egyensúlyban él a szervezetben. Megtalálható a bélrendszerben, a bőrön, a szájüregben és a nemi szervek környékén.

Ha meggyengül az immunrendszer, megnő a candidiasisnak nevezett betegség kialakulásának kockázata, ami a gombafaj invazív fertőzése, túlszaporodása. A Candida felelős a bőrgomba és a hüvelygomba fertőzések jelentős részéért, a szájpenész nevű betegségért, a legsúlyosabb esetben akár gyakran végzetes véráramfertőzést is előidézhet elszaporodása. Leggyakrabban a szájban, a gyomor-bélrendszerben és a hüvelyben találkozhatunk kóros mértékű elszaporodásával.

A Candida-fertőzést kiváltó tényezők

A candidiasis egészséges emberben nem alakul ki, mindenképpen immunrendszeri gyengeség és a normál mikrobiom felborulása kell hozzá. Ilyen ok lehet autoimmun betegség, antibiotikum kúra, rosszindulatú daganatok, immunhiányos állapotok, hormonális változások, egészségtelen életmód. Az antibiotikumok alkalmazásának elterjedésével, és az immunrendszert elnyomó kezelések növekvő számával a gombás fertőzések egyre gyakoribbá válnak.

A mai ember életmódja mellett kétségtelenül sok negatív hatás éri az emberi szervezetet: bizonytalanság, stressz, étkezési szokásaink megváltozása (az élelmiszerek minőségéről és a hozzáadott adalékokról nem is beszélve), ami minden bizonnyal hozzájárul belső egyensúlyunk felbomlásához.

Az egészségtelen életmód és a stressz következtében könnyen alakul ki túlszaporodás azokon a testrészeken, ahol eleve megtalálható a Candida: ezek a hüvely, a bőr, a szájüreg, az emésztőrendszer. A súlyos véráramfertőzés (szepszis) azonban csak az immunrendszer súlyos meggyengülése esetén, leggyakrabban alapbetegségekkel kezelt, kórházban fekvő betegeknél jelentős veszély.

Mivel a Candida albicans a normál flóra része az emberi szervezetben, a fertőzés megelőzésének kulcsa nem a gombafaj elkerülése, hanem az egészséges immunrendszer és a mikrobiom egyensúlyának fenntartása.

Candida-fertőzések különböző testrészeken

Bőr és nyálkahártyák candidiasisa

A bőrrel, vagy nyálkahártyával fedett testfelszínen fordulhat elő felületes gombás fertőzés (mucocutan candidiasis). A betegség bármely hámmal fedett testfelszínt érintheti, de a leggyakoribb előfordulási helyek a végbéltájék, a hüvelybemenet és a testhajlatok.

Akkor gondolhatunk gombás fertőzésre, ha az érintett felületen az intenzív viszketést, égő érzést, élénkvörös hámfosztott területeket, esetleg fehér, túrós váladék megjelenését tapasztaljuk.

A betegség gyakoribb cukorbetegségben szenvedőknél, a terhesség ideje alatt, erősen izzadó, túlsúlyos embereknél, széles spektrumú antibiotikumkezelés során, nagy sebészeti beavatkozást követően, hematológiai megbetegedéseknél, rosszindulatú daganatoknál és HIV-fertőzéshez társulva is jelentkezhet.

A gombás bőrfertőzés megszüntethető:

egyrészt a gomba elszaporodását kiváltó körülmények megszüntetésével: a bőrfelületek szárazon és szabadon tartásával, az antibiotikumok elhagyásával, az alapbetegségek kezelésével,

másrészt antimikotikus (gombaellenes) krémek alkalmazásával (miconazol, flukonazol).

A száj és a nyelőcső gombás fertőzése

Szájpenész. Csecsemőkorban mindennapos a szájpenész (soor oris) megjelenése, amely szintén Candida-fertőzés. A még éretlen immunrendszer, illetve a még nem megfelelő száj-baktériumflóra ad lehetőséget a gomba elszaporodására. Emellett fontos tényező a cumi jelenléte. A szájpenész jól kezelhető borax-glycerines ecseteléssel, és nagyon fontos a cumik sterilizálása is.

Lepedékes nyelv. Felnőtteknél a lepedékes nyelv és ezzel összefüggésben a kellemetlen lehellet utalhat a Candida által okozott gombás szájüregi fertőzésre. A gomba a normál szájüregi flóra természetes része, ám az immunrendszer legyengülése esetén elszaporodhatnak a szájüregben.

Nyelőcsőgyulladás. A szájnyálkahártya érintettsége nélkül is előfordulhat nyelőcsőgyulladás, a kórkép leggyakoribb fertőzéses eredetű oka a Candida albicans. Tünetei a nyelési fájdalom, hányinger, nehéz nyelés. Kivizsgáláskor a nyeletéses röntgen vizsgálat és a gyomortükrözés jöhet szóba, utóbbi során biopsziás mintavételre is van lehetőség. Tartósan fennálló, kezeletlen elváltozás akár vérzést, nyelőcső-szűkületet is okozhat. Kezelésében a szájon át alkalmazható gombaellenes szerek használhatók (ketokonazol, miconazol).

Candida okozta hüvelygombás panaszok

Becslések szerint a nők 75 százalékában fordul elő életük során gombás hüvelygyulladás, a hüvelyfertőzéses, -gyulladásos esetek legnagyobb részét gomba, jellemzően a Candida okozza. A cukorbetegeknél, a terhes anyáknál, vagy valamilyen antibiotikumos kúra alatt állóknál nagyobb a kockázata, hogy kialakul a fertőzés, amelyre viszkető érzés, megváltozott hüvelyváladék, vizeléskor jelentkező fájdalom hívhatja fel a figyelmet.

Kezelése lehetséges helyi készítményekkel (clotrimazol kúp), de szájon át adott gyógyszer is használható. Kiemelten fontos a hüvelyflóra egyensúlyának megőrzése, mivel a természetes savas kémhatás gátolja a Candida túlzott elszaporodását.

Előfordulhat ezen túl Candida okozta húgyúti fertőzés is, ami általában az antibiotikus terápia elhagyása, és a hólyagkatéter eltávolítása után is spontán megszűnik.

Candida-fertőzés az emésztőrendszerben

A Candida albicans a normál bélflóra része, mely panaszokat, betegséget csak különböző hajlamosító tényezők fennállása esetén okozhat. Éppen ezért önmagában a Candida székletből történő kimutatása kóros állapotot még nem jelez, bár ha a széklettenyésztés során sok telep fejlődik ki, felmerülhet kórokozói szerepe.

Bizonytalan, szerteágazó panaszok esetén nem a candidiasis, mint diagnózis felállítása lehet elsődleges és helyes. A gombás fertőzés is okozhat olyan általános emésztési panaszokat, mint a hasmenés, haspuffadás, hasi fájdalom vagy diszkomfort, mindezek azonban rendkívül sok fertőzéses és nem fertőzéses eredetű bélbetegség tünetei is lehetnek.

A gombaellenes szerek használata csak kimutatott nyálkahártya-elváltozások esetén indokolt. Célszerűbb először az immunrendszer erősítése, probiotikumok használata, diéta tartása is. Mindezeken felül az egészséges életmód megvalósítása lehet a leginkább célravezető.

Közvetett tünetek A Candida gombák túlszaporodását az adott szervet érintő közvetlen tünetek mellett egyéb, közvetlen panaszokkal is összefüggésbe hozzák. Ezeket a gombák által termelt mikotoxinok, a fertőzés által kiváltott gyulladásos és immunrendszeri folyamatok okozzák. Összefüggésben lehet a fertőzéssel a fejfájás, az akne, a prosztatagyulladás, éjszakai verejtékezés is, bár ezeknél a panaszoknál elsődlegesen nem Candida-fertőzésre kell gyanakodni. (Dr. Csuth Ágnes, WEBBeteg)

Candida a vérben: véráramfertőzés

Elsősorban tartós vénás kanülök esetén észlelhető a Candida-fertőzés a vérben kórházi betegek körében, például műtétet követően. Ha a kanül eltávolítása után az állapot megszűnik, rendszerint szövődménymentesen gyógyul a beteg.

Az esetek egy részében a Candida-albicans a váráramba kerülve azonban súlyos, szisztémás fertőzést (véráramfertőzés, vérmérgezés, szepszis) idézhet elő. Erre elsősorban jelentősen legyengült védekezőképességű, súlyos betegeknél kerül sor. A véráramban keringő gombasejtek akár szemészeti tüneteket (retinaelváltozásokat), szívbelhártya-gyulladást is okozhatnak (ez utóbbi elsősorban műbillentyűkön alakulhat ki), sőt időben megkezdett kezelés nélkül a halálozási arány is magas.

Candida auris A Candida élesztőgombák egyike a Candida auris, ami egy gombaellenes szereknek ellenálló, kórházban fekvő betegeknél súlyos betegséget okozó faj. A Candida auris nem reagál a más candidiasisok esetén hatásos gombaellenes hatóanyagokra, ezért kezelése nehéz. A fertőzés a tartósan intenzív osztályon ápolt, korábban antibiotikus vagy gombaellenes kezelésben részesülő, vénás kanüllel ellátott súlyos betegeket érinti. Ezek eredményeként a Candida auris-fertőzés halálozási aránya szakmai szervezetek adatai szerint különösen magas, 60 százalékos.

A Candida-fertőzések elkerülése

A diéta csak részmegoldás a candidiasis gyógyításában: mivel a gomba a természetes flóra része, gyógyítása sem a Candida kiéheztetésével oldható meg, hanem a normál flóra helyreállításával. Az ún. Candida-diéta számos olyan ajánlást tartalmaz, ami hasznos és része minden táplálkozási szakértő javaslatainak, ugyanakkor több kockázatos megszorítást is tartalmaz. Az egyszerű szénhidrátok (cukrok, fehér liszt) fogyasztásának korlátozása és a rostban gazdag táplálkozás mindenképp kívánatos.

Az alapvető probléma candidiasis esetén mindig az immunrendszer gyengesége, így elsődlegesen ennek a megerősítése javasolt a betegségek kezelésével, a stresszcsökkentéssel és az egészsges életmóddal. A normál flóra helyreállítását segítő probiotikus készítmények alkalmazása a gombás bélrendszeri fertőzés és a hüvelygomba esetén segíthet.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Plósz János, belgyógyász, gasztroenterológus