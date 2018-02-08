A nyelési nehézség (szaknyelven dysphagia) számos okra vezethető vissza. Főleg télen gyakori panasz, meghűlés, torokfájás következtében, de hátterében számos egyéb ok is állhat. A nyelési nehézséget nem mindig kíséri fájdalom (a fájdalmas nyelést odynophagiának nevezik), előfordulhat az is, hogy a páciens a torkában gombócérzetet is tapasztal, de dysphagiában valódi nyelési funkciózavar áll fenn.

A nyelési nehézséget alapvetően két csoportra oszthatjuk: a szájüregi-garati eredetű oropharyngealis dysphagiára és a nyelőcső-eredetű oesophageális dysphagiára.

Fennállásának idejét tekintve a panasz lehet átmeneti vagy tartós.

Házi gyógymódokkal is csillapíthatóak az enyhe és átmeneti tünetek, de ha a panasz tartósan fennáll, vagy súlyos, mindenképp orvoshoz kell fordulnia!

A nyelési nehézség hátterében a felső légúti fertőzéseket követő leggyakoribb ok a pajzsmirigy jódhiány miatti megnagyobbodása. De számos egyéb eltérés is állhat a háttérben. A leggyakoribb okokat tekintjük át cikkünkben.

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A nyelési nehézség lehetséges okai

A nyelési nehézség okai sokrétűek, mivel a nyelés egy összetett folyamat, amelyben több különféle szerv vesz részt. Az okokat ennek megfelelően kereshetjük a szájüregben, a garatban, a nyelőcsőben, de akár a gyomorszájban is. A nyelési nehézség rendszerint valamilyen más betegség tünetének számít, nem önálló betegség. A kezeléshez tehát fontos, hogy a pontos okokat feltárják, ismerjék.

Ha a probléma forrása a száj-garatüregben van, akkor elsősorban mandula- vagy gégegyulladás, illetve akut garatgyulladás lehet a tünetek kiváltója. A nyelési panaszokat ezekben az esetekben erős torokfájás, és a torokban idegentestérzés kíséri. Nyeléskor a nyálkahártya gyulladása miatt égő érzés tapasztalható.

A nyelőcső beszűkülése, például nyelőcsődaganat miatt, szintén okozhat nyelési nehézséget. A nyelőcső motilitászavarai is okozhatnak nyelési nehézséget, gombócérzést, például ha a nyelőcső falának kitüremkedése akadályozza a táplálék perisztaltikus mozgással történő továbbhaladását. A páciensek gyakran nehezen tudják lenyelni az ételt. A nyakrégióban lévő más tumor is lehet a panaszok oka, ami az egyik oldalon kitapintható.

Amennyiben a gyomorszáj záróizma nem működik megfelelően, akkor a páciensek gyakran savas felböfögéstől, gyomorégéstől szenvednek, ilyenkor a refluxbetegség okozza esetükben a nyelési nehézséget.

A pajzsmirigy-megnagyobbodás szintén okozhat nyelési nehézséget. Ezt a megnagyobbodást ritkán okozza tumor, gyakoribb a szerv túlműködése vagy gyulladása, a legtöbbször viszont a pajzsmirigy jódhiányra adott jóindulatú reakciójáról van szó. Jódhiány esetén a pajzsmirigy nem működik megfelelően, alulműködik. A pajzsmirigy megpróbál eleget tenni a szervezet igényének, és ahhoz, hogy elegendő hormont tudjon termelni mértének növelésével próbál kompenzálni. A pajzsmirigy megnagyobbodásának különböző stádiumai vannak: 1. alig tapintható megnagyobbodás, 2. oly mértékű megnagyobbodás, amely már akadályozza a táplálék lenyelését, és a 3. fázisban a látható megnagyobbodás nyelési és légzési panaszokat is okoz.

Súlyos neurológiai betegségek gyakran járnak krónikus nyelési nehézséggel. A stroke, a demencia, a sclerosis multiplex és a Parkinson-kór súlyos nyelési nehézséget okozhat. Az említett betegségekben szenvedő pácienseknél gyakori probléma lehet a táplálék félrenyelése, ami a tüdőbe kerülve súlyos tüdőgyulladás kialakulásához vezethet.

Ritka ok az olyan genetikai hiba, amelynek következtében az izomzat nem teljesen fejlett, és ez megnehezíti a táplálék lenyelését.

Idősek nagyon gyakran szenvednek olyan különböző krónikus betegségekben, amelyek nyelési nehézséggel járnak. Időseknél gyakran az ízérzékelés és az étvágy is romlik, ezért kevesebb ételt és folyadékot fogyasztanak. Így a száj-garatüreg nyálkahártyája nagyon kiszárad, és ez okozza esetükben a nyelési panaszokat.

A gyerekek néha félrenyelnek idegentesteket, és ez is okozhat nyelési nehézséget, ám a félrenyelésnek még súlyosabb, életveszélyes következményei is lehetnek, ha az idegentest a légutakba kerül.

Ritkán szív-érrendszeri betegség is állhat a háttérben.

Pszichés zavarok (pl. szorongás, stressz) is állhatnak a nyelési panaszok háttérében, ezeknél azonban nem valódi dysphagiáról van szó, hiszen a nyelési mechanizmus működik, csak zavaró érzet lehet jelen. Tartósan fennálló panasszal azonban pszichés betegség fennállása esetén is érdemes orvoshoz fordulni, hiszen más betegség is jelen lehet, ami valódi nyelési nehézséget okozhat.

Nyelési nehézség kezelése házi gyógymódokkal

A nyelési nehézség megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen az okok pontos ismerete.

Enyhébb esetben

Az egyszerű meghűlés okozta kaparó torok vagy a kiszáradt nyálkahártya miatti problémák kezelhetőek házi módszerekkel, illetve vény nélkül kapható gyógyszerekkel is.

A felső légúti fertőzésekhez kapcsolódóan számos házi gyógymód megfelelő lehet a nyelési panaszok kezelésére. Alapvető fontosságú, hogy az érintettek igyanak sok folyadékot, hogy a nyálkahártyát nedvesen tartsák, és hogy csillapodjon a gyulladás. A meleg, mézes tej, a meleg, citromos tea és a meleg leves jót tesznek a fájó toroknak. A gyógyteák még kifejezettebb hatást érnek el. Nyelési nehézség enyhítésére megfelelő például a kakukkfű és a zsálya. A gyulladt toroknak egy sál is nagy segítség. Az orrdugulással járó meghűlés tüneteit enyhíti a sós vízzel történő inhalálás, ami feloldja a légutakban és orrüregben letapadt nyákot. Ez egy egyszerű, olcsó és nagyon hatékony módszer.

Ha a nyelési panaszokat erős fájdalom kíséri, vehet be fájdalomcsillapító tablettát is.

Ha a tünetek az otthoni gyógymódok ellenére néhány napon belül nem javulnak, vagy éppenséggel romlanak, feltétlenül forduljon orvoshoz!

A dohányosoknak feltétlenül le kell szokniuk a dohányzásról!

Kezelés súlyosabb panaszok esetén

Súlyos és/vagy régebb óta fennálló panasszal minden esetben forduljon orvoshoz! Ugyancsak minél előbb orvoshoz kell fordulni abban az esetben, ha a nyelési nehézséget bármilyen egyéb tünet kíséri (pl. fájdalom, vérzés, félrenyelés, fogyás, hányás, visszatérő tüdőgyulladás stb.).

A diagnózis felállításához az anamnézis felvétele és fizikális vizsgálatok mellett szükség lehet laborvizsgálatra, endoszkópiára, nyelőcső-manometriára, fiberoszkóppal végzett funkcionális nyelésvizsgálatra (FEES), kontrasztanyagos nyelőcső röntgen átvilágításra, MR- és/vagy CT-vizsgálatra, valamint kardiológiai kivizsgálásra is.

Nyelési nehézséget több súlyos betegség, akár rosszindulatú daganat is okozhat! A tumor kezelése a daganat típusától, méretétől és elhelyezkedésétől függ, a terápia történhet műtéttel, sugárkezeléssel vagy kemoterápiával.

Ha neurológiai eredetű betegség következtében a nyelésben részt vevő izmok nem működnek, akkor segíthet a nyelés gyakorlása szakember segítségével.

A refluxbetegség kezelése történhet életmód-terápiával, gyógyszeresen vagy műtéttel.

A jódhiány okozta pajzsmirigy-megnagyobbodás elkerülése érdekében fontos, hogy táplálékainkkal elegendő jódot juttassunk szervezetünkbe. A pajzsmirigy-megnagyobbodás pontos hátterét fel kell deríteni és a diagnózis függvényében a megfelelő orvosi terápiával kezelni az alapbetegséget.

Ha szív-érrendszeri betegség áll a háttérben, annak megfelelő kezelése kardiológus szakorvos javaslata alapján történik.

A nyelési nehézség súlyosságától függően szükség lehet a beteg szondával történő táplálására is.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Onmeda, Dysphagie (DocCheck Flexikon)