Vérhányás és véres hányás - Mi állhat a háttérben?

Vérhányásnak az emésztőtraktusból származó nagyfokú vérzést nevezzük. Előfordul, hogy a hányásban csak kis mennyiségű vért fedez fel a beteg, ekkor inkább véres hányásról beszélhetünk.

Nyelőcső

A vérhányás riasztó tünet, ilyenkor a betegek szerencsére azonnal orvoshoz szoktak fordulni.

Nagy mennyiségű, az életet veszélyeztető, magas halálozással járó vérhányás a legtöbbször a nyelőcsőből származik, a nyelőcső vénatágulataiból. A nyelőcső vénatágulatok májbetegség, májzsugor következtében alakulnak ki a legtöbbször. A májzsugor leggyakoribb oka az alkoholizmus.

A nyelőcsőben kialakult vénatágulatok megrepedése során hirtelen olyan erős vérzés, nagy vérveszteség keletkezik, amely miatt keringési elégtelenség, vérvesztéses shock alakul ki, amely rövid időn belül halálhoz vezethet. A beteg nagy mennyiségű friss piros vért hány, sápadt, verejtékes, pulzusa szaporává, vérnyomása alacsonnyá válik. Ilyen esetben haladéktalanul mentőt kell hívni a beteghez. Kórházi osztályon folyadék- és vérpótlás, eszközös vérzéscsillapítás, endoszkópos és/vagy sebészeti beavatkozás mentheti meg a beteg életét.

Nyelőcsőből eredhet kevésbé veszélyes vérzés is. Nyelőcsődaganat is okozhat vérzést, vagy nyelőcső fekély, amely utóbbi a nyálkahártya gyulladással járó reflux betegségnek lehet a következménye. Erőltetett hányás és köhögés sérülést okozhat a nyelőcsőben, ez véres hányással járhat.

Gyomor és patkóbél

Gyomorfekély vagy gyomortumor szintén okozhat nagyobb mennyiségű vérzést, de többször fordul elő, hogy ezekben a betegségekben és a gyomornyálkahártya felmaródásos gyulladásában nem hirtelen nagy mennyiségű friss vérzés jelentkezik, hanem barna, kávéaljszerű (savhematinos) a hányadék. Ez fordulhat elő a patkóbél fekély esetén is. Ilyenkor általában a vér a székletben is megjelenik, az jellegzetesen fekete színű lesz, szurokszékletnek (melaena) is nevezzük. Kisebb vérzésnél sem véres hányás, sem szurokszéklet nem észlelhető, de a székletből vér mutatható ki laboratóriumi módszerekkel, és a krónikusan fennálló vérveszteség miatt vashiányos vérszegénység alakul ki.

Gyógyszerek

Néhány gyógyszer fokozza a gyomorvérzés kialakulásának esélyét. Ez a veszély különösen növekszik, ha az azonos hatóanyagú készítményekből többfélét is egyidejűleg bevesz a beteg. Ez leggyakrabban úgy fordul elő, hogy a beteg beszedi azt a gyógyszert is, amit otthon talált és azt is, amit a szomszéd javasolt, nem tudván, hogy ugyanaz a hatóanyag a kettő, csak más gyári néven.

Jó példa erre a nemszteroid gyulladásgátlók népes családja. Ezek szedése önmagában is kockázatot jelent a gyomor-bélrendszeri vérzés kialakulására, csakúgy, mint a szteroidkészítmények szedése. Vérlemezkegátlók (aspirin) is növelhetik a kockázatot. A K-vitamin-antagonista véralvadásgátló (syncumar, warfarin) kezelés is fokozott kockázatot jelenthet. Ezért különösen fontos, hogy ilyen kezelés alatt álló beteg az ellenőrző laborvizsgálatokon részt vegyen, és egyéb gyógyszerek, fájdalomcsillapítók szedésével kapcsolatban kérje orvosa tanácsát, és ne vegyen be orvosi javaslat nélkül nemszteroid gyulladásgátlót, salyciláttartalmú gyógyszert, mert együttes adásuk a gyomor-bélrendszeri vérzés kialakulásának lehetőségét növeli.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos