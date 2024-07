Eozinofil sejtes nyelőcsőgyulladás – eozinofil oesophagitis (EoE)

Az eozinofil sejtes nyelőcsőgyulladás (eosinophil oesophagitis (EoE)) egy allergének által kiváltott gyulladás a nyelőcsőben. Nem hirtelen, akutan alakul ki, hanem krónikus megjelenésű, a folyamatos immunválasz okoz először gyulladást, majd akár kötőszövetes átalakulást és szűkületet.

Mi okozza az eozinofil sejtes nyelőcsőgyulladást?

Az immunválasz kialakulásának fő sejtes – de nem egyetlen – eleme az eozinofil granulociták. Kiváltó háttérok pedig leggyakrabban légúti vagy táplálékra kialakult allergiás válasz.

Előfordulása sajnos egyre gyakoribb, ahogy az allergiás és asztmás megbetegedéseké is.

Gyermekkorban kb. 10/100 000 és felnőttkorban 1/100 000 fő az előfordulási gyakoriság. A férfi nemben kétszer gyakrabban fordul elő.

Génváltozatok és az eozinofil sejtes nyelőcsőgyulladás - egy kutatás eredményei

Keveset tudni arról, hogy mi okozza az EoE-t, de megfigyelték családon belüli halmozódását, ezért valószínű, hogy bizonyos génekhez kötött a kialakulása.

A tudósok beazonosították az emberi kromoszómának egy olyan régióját, mely összefüggésbe hozható az eozinofíl sejtes nyelőcsőgyulladással, ezzel a nemrég felismert allergiás megbetegedéssel.

A kutatócsoportot Marc Rothenberg, a Cincinnati Gyermekkórház munkatársa vezette, az Allergiás és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézete és a Nemzeti Diabétesz, Emésztési és Vesebetegségek Intézete támogatásával. Mindkét intézmény tagja az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetnek.

A tanulmányban a kutatók az V. kromoszóma területén azonosítottak be génváltozásokat, melyek erőteljes összefüggésben állnak az EoE-vel. Ennek a régiónak az egyik génje kódolja a thymus stroma lymphopoitein (TSLP) nevű fehérjét. A kutatók az EoE-s gyerekeknél ennek a génnek a kifejeződési fokát jóval magasabbnak találták, mint az egészségeseknél. Ez arra enged következtetni, hogy a TSLP szerepet játszik az EoE kialakulásában. A TSLP-t az epitélsejtek hozzák létre, melyek a test külső és belső felszínén sorakoznak fel. Már felfedezték, hogy ez egyfajta főkapcsoló, mely más allergiás betegségeket indít be, mint például az asztma és az atópiás dermatitisz (ekcéma).

Hirdetés

Mik lehetnek az EoE tünetei?

Eozinofil sejtes beszűrődés, duzzanat alakul ki, melyet hosszú távon akár kötőszövetes átalakulás, fibrózis is követhet, aminek következtében pedig szűkület alakul ki.

Fő tünetei a táplálék elakadása vagy félrenyelése. Az érintettek lassan esznek, sok folyadékot fogyasztanak. Ez a betegség sok esetben étvágytalanságot okoz, illetve fogyáshoz vezet.

Lehetnek járulékos allergiás tünetek, pl. bőrtünetek, légúti panaszok is.

Hogyan diagnosztizálható az eosinophil oesophagitis?

A fenti panaszok vethetik fel a gyanút. Fizikális vizsgálat, labor és képalkotó is szokott történni. Biztos diagnózist azonban a gyomortükrözés során vett szövettani minta ad.

Hogyan kezelhető az eosinophil oesophagitis?

Amennyiben eozinofil oesophagitis igazolódik, a betegséget kezelni kell, életkornak és súlyosságnak megfelelően.

Ismert, hogy a protonpumpa-inhibitor típusú savcsökkentők antioxidáns hatásuk révén is javíthatják az állapotot, de nemszteroid gyulladáscsökkentő vagy szteroid alkalmazása (lokálisan vagy szisztémásan) is felmerül. Ha már szűkület alakul ki, ballonos tágítást is tudnak végezni.

Fontos az allergének felkutatása és eliminálása is lehetőség szerint, valamint az allergia/asztma megfelelő kezelése.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

További forrás: Medipress