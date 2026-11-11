Extrém sportolók társadalombiztosítása és balesetbiztosítása

A sportbalesetre nem lehet számítani, a tudatos sportolónak azonban minden eshetőségre van egy terve és ugyan nem kötelező, de ajánlott a balesetbiztosítás a hazai vagy külföldi utazás esetén is. Különösen igaz ez az extrém sportoknál, ahol jóval nagyobb a sérülések esélye. Fontos tudni, hogy a sportolással összefüggő életveszély esetén csupán az alapellátás jár, mást nem fedez a TB.

Mi tekinthető extrém sportnak?

Általában azokat a szabadidős tevékenységeket nevezzük így, amelyek űzése az átlagos sportoknál veszélyesebbek, ezért megfelelő előkészület és speciális felszerelés, szakértői támogatás, bizonyos esetekben engedély szükséges hozzájuk.

Az orvosok ugyanakkor nem szeretik az extrém sport kategóriát, és hangsúlyozzák, hogy tulajdonképpen minden sport veszélyes, amennyiben nem megfelelő felkészültséggel, ráadásul felelőtlenül végezzük.

A biztosítótársaságok az átlagosnál magasabb sérülési kockázattal és nehezebb mentési körülményekkel járó sportokat a veszélyes kategóriába sorolják. Ilyen például a bázisugrás vagy a siklóernyőzés.

A 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja alapján különösen veszélyes (extrém) sportnak minősül a vízisízés, a jet-ski, a vadvízi evezés, továbbá a hegy- és sziklamászás az V. foktól, a magashegyi expedíció, a barlangászat, illetve a bázisugrás és mélybe ugrás (bungee jumping), a falmászás, valamint a sport, rally, a hőlégballonozás, a félkezes és nyílttengeri vitorlázás, a sárkányrepülés és az ejtőernyőzés, a paplanernyőzés és a műrepülés.

Az általunk megkérdezett extrém sportoló szerint problémát jelent, hogy a jogszabályok nem tartanak lépést az extrém sportok fejlődésével, nagyon sok sporttevékenység elavult és újak érkeznek helyettük.

Mit választanánk? Az egyik biztosító társaság által végzett reprezentatív felmérés szerint a magyarok 56%-a próbálná ki az ejtőernyős ugrást, 49%-a a siklórepülést, 41% a vadvízi evezést, 38% a bázisugrást és a mélybe ugrást (bungee jumping) részesítené előnyben, 35%-a a sziklamászásra szavazott. Ezek a sportágak a különösen veszélyes sportok kategóriájába tartoznak, ezt támasztja alá az a statisztikai adat, miszerint nagyjából minden 60. bázisugró szenved halálos kimenetelű balesetet.

Mit finanszíroz a TB, és mit nem?

A szabályozás 2007-es módosítása óta a társadalombiztosítás nem fedezi az extrém sport közben bekövetkezett, nem életveszélyes balesetek ellátását, azaz nem jár a sérült sportolónak egyebek mellett gyógyszerár-támogatás, gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás és utazási költségtérítés sem.

Más kérdés, hogy a sürgős, életet veszélyeztető sérülések és állapotok miatt elvégzett beavatkozások kiadásait finanszírozza az Egészségügyi Alap (52/2006. EüM rendelet alapján):

életet veszélyeztető külső vagy belső vérzés;

átmeneti keringés- vagy légzésleállás;

eszméletvesztés;

sokkos állapot;

harmad- és negyedfokú égés vagy fagyás;

nyílt törés, súlyos medencegyűrű törés;

hőguta.

Az életveszély elhárítása után, amennyiben indokolt a további ápolás vagy a teljes gyógyuláshoz rehabilitációs kezelésekre, fizioterápiára, valamint segédeszközökre, gyógyszerekre van szükség, ezeknek a díját már nem fedezi az állami egészségbiztosítás.

Miért fontos a megfelelő balesetbiztosítás?

Amennyiben az extrém sportolás közben szerzett sérülés nem igényel sürgős, életmentő ellátást, akkor az igénybevett egészségügyi szolgáltatások árát a páciensnek kell megfizetnie, saját zsebből.

Extrém sportok esetén különösen ajánlott ezért balesetbiztosítást kötni, ugyanakkor nehéz olyan biztosítást találni, ami fedezetet nyújt az extrém sportokra, nem is sok társaság kínál ilyen lehetőséget.

Mire figyeljünk a biztosítás kiválasztásakor?

A díjszabás függ a választott sportág veszélyességi fokozatától.

A balesetbiztosításnak mindenképpen globálisnak vagy az adott régióra kiterjedőnek kell lennie.

Az alap utasbiztosítások kizárják az extrém vagy kockázatos sportokat, így külön kiegészítő sportbiztosítás vagy megfelelő kategóriájú csomag köthető. Az extrém sportok utasbiztosítás a meghatározott extrém és téli sportokra terjed ki, nem feltétlenül minden sporttevékenységre.

Nagyon fontos az asszisztencia szolgáltatás, amely a kutatás-mentést, a sérült hazaszállítását vagy a megfelelő szakorvos felkutatását koordinálja. A legnagyobb kihívást nem is a sérülés jellege, hanem a helyszín megközelíthetősége jelenti, hogy megkezdődhessen a mentés és a sérült ellátása. A biztosító baj esetén kérni fogja az orvosi látleleteken kívül a mentőcsapat naplóját.

Tartalmazzon a megkötött biztosítás kórházi napi térítést és műtéti térítést, a speciális sportbalesetek gyakran igényelnek bonyolultabb beavatkozásokat.

Jó, ha nem csak a balesetre, hanem az azt követő rehabilitációs időszakra is térít, fedezve a gyógyintézeti fekvőbeteg-ellátást, az orvosi rehabilitációt, a betegszállítást, továbbá a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-ártámogatását a biztosítás feltételeiben meghatározott értékhatárig.

Amikor nem fizet a biztosító

Fontos meggyőződni arról, hogy a sportunk melyik biztosítási kategóriába esik, a hagyományos- és rizikós sport utasbiztosítások széleskörűen lefedik a legnépszerűbb sportágakat kockázati szintjük alapján, vannak azonban olyan magas kockázati szintű sporttevékenységek, amelyek nem minden esetben biztosíthatóak.

Éppen ezért a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt egy súlyos baleset után a biztosítótársaság jogszerűen megtagadhatja a kifizetést, illetve a segítségnyújtást arra hivatkozva, hogy az ügyfél megsértette a kockázatvállalási szabályokat. A felelőtlen, szakmai szabályokat áthágó magatartás szintén a kártérítés elvesztését vonhatja maga után.

Gyakran a sporttevékenység végzéséhez szükséges vizsgabizonyítványt is be kell mutatni, ha baj esetén igényt tartunk a biztosítási összegre.

Ki, mit kínál? Körképünk

Külföldi utazás esetén számos utasbiztosítás kínál kiegészítő csomagokat extrém sportokra.

Az Allianz Extrém Sportok utasbiztosítás az egészségügyi segítségnyújtáson túl egyebek mellett 24 órás magyar nyelvű telefonos segélyszolgálatot, a kutatás-mentés költségeinek térítését, a sürgősségi kórházi ellátás díjának fedezését, a sportfelszerelésekre vonatkozó poggyászbiztosítást, továbbá jogvédelmi biztosítást (kiterjed a gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény, illetve a személyi sérüléses baleset esetén az ügyvéd és óvadék megtérítésére) kínál. Olyan extrém sportokra is biztosít, mint a vadvízi evezés, a motorcsónakkal vontatott felfújható sporteszközök használata, vízi ejtőernyőzés (parasailing), wakeboardozás.

Az Union Menta balesetbiztosítás is gondol az extrém sportolókra és olyan szabadidős tevékenységekre is kiterjed, mint például a motorcsónak sport (hydrospeed, canyoning). A társaság HóBarát sí és snowboard utasbiztosítása három különböző csomagot kínál és fedezi a külföldön felmerült orvosi költségeket baleset vagy betegség esetén, a poggyászkárokat, valamint jogvédelmet és felelősségbiztosítást is nyújt.

Az EUB biztosítónak van külön belföldi és külföldi utazásokra igényelhető biztosítása, amely az alapszolgáltatások mellé poggyászbiztosítást, egészségügyi segítségnyújtást, szükség esetén felkutatást és mentést, illetve jogi segítségnyújtást kínál. A Sport Extra Kiegészítő esetében olyan extrém sportokra is kockázatot vállal, mint a mountain bike, a hótalpas túrázás, a vadvízi evezés vagy a hydrospeed.

Szerző: Tóth András újságíró - WEBBeteg