A térdfájás lehetséges és leggyakoribb okai

A térdfájás, térdfájdalom gyakran jelentkező ízületi panasz, mely bármely életkorban előfordulhat. Fiatalok esetében legtöbbször túlerőltetés, sportolás következtében kialakuló nyáktömlőgyulladás, illetve sérülés, idősebb életkorban pedig porckopás következményeként jelentkezhet a térdízület fájdalma.

A térdfájdalom leggyakoribb okai

Porckopás (ostheoarthritis): Főként középkorúaknál (40 év felett) jelentkezik, mivel a porckopás rendszerint hosszabb távon, lassan alakul ki. Azok, akik fiatalkorban versenyszerűen sportoltak, illetve térdsérülést szenvedtek el, akik túlsúlyosak vagy térdük alaki eltérést mutat („O-láb”, „X-láb), különösen hajlamosak osteoarthritis kialakulására. A porckopást előidézheti a huzamos ideig fennálló túlsúly is.

Az elváltozás lényege, hogy az ízfelszíneket borító porcok erőteljes kopása, elvékonyodása következtében, az ízület mozgatásakor az ízületi felszínek egymással dörzsölődnek. A sérült, éles felszínű ízvégek károsítják az ízületi tokot, mindez a „térdropogás” mellet, igen erőteljes fájdalommal is jár. A térdfájdalom mellett jelentkezhet még reggel, illetve fizikai terhelést követően jelentkező ízületi merevség, duzzanat. A folyamat lassítható a túlsúly esetén a testsúly csökkentésével, valamint speciális porcépítő készítmények szedésével, előrehaladott esetben a térdízületbe adott injekciók, műtét a választandó megoldás.

Bővebben Az ízületi kopásról (porckopás, ostheoarthritis)

Nyáktömlőgyulladás (bursitis): A térdízületben lévő nyáktömlő a csontokat fedi, az ízületet párnázza ki. A nyáktömlő (bursa) felelős azért, hogy az inak, izmok könnyen és fájdalommentesen tudjanak elmozdulni a csontokon. A bursitis ennek a tömlőnek gyulladását jelenti. A térdfájdalmak egyik gyakori oka, főleg fiatalabb korban. Hátterében több ok is állhat, a nagyobb sérülés és a fertőző megbetegedés mellett mikrosérülések is előidézhetik. Ilyen mikrosérülést okozhat a hosszan tartó terhelés, vagy a térdelés. Kezelése a végtag kíméletéből és gyulladáscsökkentők szedéséből áll.

Bővebben A bursitisről

Íngyulladás: A térdízületen tapadó izmok inainak gyulladása miatt is jelentkezhet térdfájdalom. Kerékpározás, futás vagy síelés következtében, az intenzív terhelés hatására kialakuló íngyulladás esetén beszélünk, ún. „futótérdről”. Ez az elváltozás igen kifejezett fájdalommal, esetenként ízületi duzzanattal jár. Fontos a fizikai kímélet, gyulladáscsökkentő kezelése.

Hirdetés

Rheumathoid arthritis: Ez az arthritis (ízületi gyulladások) egy speciális formája, ami ún. autoimmun betegség. Lényege, hogy az immunrendszer túlműködése következtében sok-ízületi károsodás alakul ki, azaz a térd mellett a szervezet más szervei is érintettek lehetnek. Főként fiatal felnőttkorú nők érintettek. A folyamat során mind az ízfelszínek, mind az ízületi tok károsodik, az ízületek mozgása beszűkül, fájdalmassá válik, előrehaladott esetben deformitás és teljes ízületi merevség alakul ki. Kezelésének bázisát, az alapbetegség gyógyszeres terápiája képezi, ún. immunszuppresszív (az immunrendszer működését csökkentő) szerekkel.

Bővebben A rheumatoid arthritisről

Térdsérülések

Elsősorban a térd hirtelen megcsavarodása okozhat térdfájást, amit egy sportbaleset vagy akár egy-egy rossz mozdulat illetve kisebb behatás is előidézhet.

Szalagsérülés: A csavaró mozdulat, rándulás vagy ficam hatására sérülhetnek, megnyúlhatnak a térdízületet alkotó szalagok. A szalagok szerepe, hogy az ízületek stabilitását fokozzák, az izmokat az ízületekhez rögzítsék. Ezek megnyúlásakor vagy súlyosabb esetben szakadásakor térdfájdalom jelentkezik, emellett a térdízület stabilitása megszűnik, a beteg járása bizonytalanná válik. Az ínszalagok lassan regenerálódnak, megnyúlásukkor is több hetes gyógyulási idővel kell számolni, ínszalagszakadás esetén a gyógyulási folyamat akár egy évet is igénybe vehet.

Bővebben A szalagsérülésekről

Porcsérülések: A térdízületben lévő porcok (meniscusok) is sérülhetnek a térd hirtelen megcsavarodása miatt, a meggyengült porcokból leválhat egy kisebb darab. Ez gyakori síelés, teniszezés, futballozás kapcsán, de okozhatja a hétköznapok során az egyenetlen terepen történő járás, vagy a közlekedési eszközről történő leszállás is, sőt akár a kisebb, de huzamos ideig tartó terhelés is (pl. térdelés).

Jellemző az igen erőteljes fájdalom, a térd kattogni kezd, egyes esetekben nem is mozgatható. A térd kinyújtása okoz nehézséget, a behajlítása könnyebb. A sérülés mértékétől függően, enyhébb esetben terápiás lehet a térd kímélete, mozgáskor térdvédő használata, fájdalomcsillapító krémek használata lehet. Súlyosabb sérülések esetén injekciós fájdalomcsillapításra, a folyadék leszívására, majd tartós megoldásként műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

Bővebben A porcleválás tünetei és a térdműtét menete

A sportsérülésekről bővebben A legtöbb térdsérülés hobbisportolás közben alakul ki. Leggyakrabban a szalagok és a meniscusok érintettek. Ezek növelik a terhelési felszínt, valamint csökkentik az ízületet érő dinamikus terheléseket. A térdízületet alkotó részeket különféle szalagok, valamint az ízületi tok köti össze. Sérülési gyakoriság alapján négy szalag a legfontosabb: a két oldalszalag (belső és külső) és a két keresztszalag (elülső és hátulsó). A szalagok, inak, ízületi tok, meniscusok feladata, hogy megakadályozzák a mozgás során az ízületet alkotó csontok kóros mértékű elmozdulását. A legtöbb sérülés hobbisportolás közben alakul ki. Leggyakrabban a szalagok és a meniscusok érintettek. A térdkalácsot erős ín köti a lábszárcsonthoz. Ez teszi lehetővé, hogy a felette található négyfejű combizom segítségével kinyújthassuk vagy megfeszítve tarthassuk a térdet. A belső és a külső rögzítő szalagok segítenek abban, hogy a térd mozgásai közben a térdkalács ne mozduljon ki a helyéről. Az ízfelszíneket tükörsima felületű, úgynevezett üvegporc borítja. Az üvegporcot mintegy kiegészítve a sípcsont lapos ízületi felszínén két félhold alakú rostos-rugalmas porc, a külső és belső meniscusok helyezkednek el. A térdsérülésekről bővebben a WEBBetegen

A sérülések tartós elváltozásokat is előidézhetnek a térdben. A Baker-ciszta a térdhajlatban megjelenő, folyadékkal teli ciszta. Okozhatja ízületi gyulladás vagy porcleválás. Az ízületek sérülése vagy tartós irritációja során folyadékkal teli tömlők, ún. ganglionok is kialakulhatnak, amelyek, bár jóindulatúak, irritálhatják mozgatás során az ízületet és térdfájást okozhatnak.

Hogyan kezelhető a térdfájdalom?

Mind az elhúzódó, mind a hirtelen kialakuló térdfájdalom jelentkezésekor javasolt orvosi kivizsgálás. A megfelelő kezelés kiválasztása és a várható gyógyulási idő meghatározása ugyanis csak a térdfájdalom okának a pontos tisztázása után lehetséges. A kezelés része lehet a fájdalomcsillapító krém, a fáslizás, a jegelés, a duzzanat leszívása vagy pedig a probléma okának megfelelő műtét. Fontos azonban, hogy minden esetben kímélni kell a térdet, csökkenteni a terhelését. A térdfájdalom kezelésében gyógyszeres és műtéti terápián kívül fizikoterápia és gyógytorna is hatékony.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Anna, DRportal szakértő