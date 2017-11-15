Krupp - Jellegzetes tünetek és tennivalók
A krupp a kisgyermekkor egyik leggyakoribb légúti megbetegedése, amely jellegzetes „ugatásszerű” köhögéssel, rekedtséggel és belégzéskor hallható sípoló hanggal jár. Bár a tünetek sokszor ijesztőek a szülők számára, a betegség az esetek túlnyomó többségében jóindulatú lefolyású, és néhány nap alatt spontán gyógyul.
Mi a krupp?
A krupp (akut laryngotracheitis, vagy laryngotracheobronchitis) az őszi-téli időszakban gyakran fordul elő a gyermekek körében. Főleg a kisgyermekkor betegsége: 4-5 éves korig meglehetősen gyakori, de veszélyt elsősorban a 0-3 éves korosztály számára jelent. Jellegzetessége, hogy általában váratlanul, az éjszakai órákban kezdődő ugató vagy lónyerítéshez hasonlító köhögéssel, rekedtséggel indul.
A krupp valójában nem egyetlen betegség, hanem a felső légutak – elsősorban a gége és a légcső felső szakaszának – különböző eredetű vírusos gyulladása. A gyulladás következtében a nyálkahártya megduzzad, ami kisgyermekeknél különösen gyorsan vezethet légúti szűkülethez, mivel ebben az életkorban a légutak átmérője eleve szűk. Már enyhe ödéma is jelentősen növeli a légzési ellenállást, ezért alakul ki a jellegzetes hangos légzés és a száraz, ugató köhögés.
|Krupp és pszeudokrupp
|A köznyelvben kruppként ismert betegség valójában a vírusos eredetű pszeudokrupp. A baktriális eredetű, diftéria okozta „valódi krupp” a védőoltásoknak köszönhetően ma már rendkívül ritka, emiatt mind szakmai, mind hétköznapi használatban ha kruppról beszélünk, akkor a pszeudokruppra gondolunk, így a továbbiakban is így hivatkozunk a betegségre.
A krupp jellegzetes tünetei
Az esetek döntő többségében vírusfertőzés áll a háttérben. Leggyakrabban a parainfluenza-vírus okozza, de influenza-, RSV-, adenovírus vagy más légúti vírusok is kiválthatják. A tüneteket rendszerint nátha vagy felső légúti hurut előzi meg, majd néhány nap után jelenik meg a jellegzetes köhögés és rekedtség. Fontos hangsúlyozni, hogy a krupp a nagy átoltottság miatt szinte sosem bakteriális eredetű betegség. A bakteriális felülfertőződés ritka, inkább kivételes esetnek számít.
A kruppban szenvedő gyermek belégzése nehezített. Mivel a kicsi nehezebben jut hozzá a megfelelő oxigénhez, egyre nyugtalanabb lesz, ami tovább fokozza a tüneteket. Légzése húzó jellegű (más néven stridoros), rekedt, ugatva köhög, torka duzzadt és vérbő, a tüdőre ráhallgatva pedig megnyúlt belégzést figyelhet meg az orvos. A kicsi legtöbbször lázas vagy hőemelkedése van.
Kapcsolódó Köhögés és köhögéscsillapítás gyermekeknél
A krupp kialakulásának okai
A gyermekek légútjai még fejletlenek, átmérője kisebb, a benne lévő porcok még nem érték el végleges szilárdságukat. Ugyanakkor gyulladás során a légutak belsejét borító nyálkahártya kifejezettebb fokban képes megduzzadni, betüremkedni az amúgy is szűk légutakba, melynek átjárhatóságát így tovább szűkíti. Ha a nyálkahártya nagyon megduzzad, akkor képes elzárni a légutakat, és a levegő ezáltal nem tud lejutni a tüdőkbe. Mivel ilyenkor a hangszalagok is begyulladnak, a gyermek rekedtségét is tapasztalhatjuk.
Rizikótényezői a gége és légutak fejlődési rendellenességei, továbbá az időjárási frontok. Sokszor lehet tapasztalni, hogy a frontok hatására a befulladások gyakorisága nő és ezen gyerekek töltik meg éjszaka a kórházi rendelőket.
Gyorstalpaló szülőknek – Mit tegyünk krupp esetén?
A krupp tünetei gyakran éjszaka, váratlanul jelentkeznek, ezért a betegség sokszor ijesztőbbnek tűnik, mint amennyire veszélyes. A legtöbb esetben azonban a gyermek állapota megfelelő megfigyeléssel és nyugodt környezetben biztonságosan kezelhető.
- A legfontosabb teendő a gyermek megnyugtatása. A sírás és az izgatottság fokozza a légúti szűkületet, ezért érdemes ölbe venni, felültetni, halk hangon beszélni hozzá. Sok gyermeknél már ez önmagában is csökkenti a nehézlégzést.
- A gyermeket takarjuk be és vigyük ölben a nyitott ablakhoz. A beáramló hideg párás levegő jó hatású a légutak benedvesítésére és a duzzanat csökkentésére. (A gőz, meleg pára nem ajánlott!)
- Gondoskodjunk elegendő folyadékról, és láz esetén alkalmazzunk életkornak megfelelő lázcsillapítást.
Enyhébb tüneteknél megfigyelhető az otthoni állapotjavulás, de fontos tudni, hogy a krupp hullámzó lefolyású lehet: az éjszakai órákban átmenetileg romolhat a légzés, majd nappal javulhat. Ez önmagában még nem jelent súlyos állapotot.
Bár a roham ijesztő lehet, a krupp a legtöbb gyermeknél néhány nap alatt szövődmény nélkül gyógyul, és az életkor előrehaladtával, a légutak fejlődésével egyre ritkábban fordul elő. Három éves kor felett is gyakori, de ilyenkor a légútelzáródás veszélyével már általában nem kell számolni, mert addigra a légutak mérete megnő annyira, hogy ez a probléma elháruljon, illetve a porcok is megerősödnek.
A kruppos roham megelőzésének nincs biztos módja. Igyekezzünk elkerülni a gyermek felső légúti vírusos megbetegedéseit, kruppra hajlamos gyerekeknél pedig beszéljük meg a lehetőségeket a gyermekorvossal is.
Mikor forduljon orvoshoz kruppos gyermekével?
Orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermek légzése hangossá válik nyugalomban is, gyorsan lélegzik, vagy láthatóan erőlködik a levegővétellel. Ebben az esetben mielőbb gyermekorvoshoz kell fordulni, szükség esetén az ügyeletre.
Azonnali sürgősségi ellátás szükséges, ha a gyermeknél az alábbi tünetek bármelyike jelentkezik:
- nyugalomban is nehéz, erőlködő légzés látható,
- belégzéskor a bordaközök, a szegycsont feletti vagy alatti terület behúzódik,
- a gyermek nem tud beszélni vagy sírni a fulladásérzés miatt,
- kékes elszíneződés jelenik meg az ajkakon vagy a körmökön (cianózis) - ezek az oxigénhiány jelei,
- feltűnő bágyadtság, aluszékonyság vagy kimerültség jelentkezik,
- nyelési nehézség, fokozott nyálcsorgás alakul ki.
Ha légútelzáródás bekövetkezik, akkor az azonnali sürgős életmentő beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen esetekben ne próbáljuk otthon kezelni az állapotot — hívjunk mentőt (112), és közben tartsuk a gyermeket ülő vagy félig ülő helyzetben, nyugodt környezetben.
Hogyan kezelhető a krupp?
Az elmúlt évtizedekben jelentősen változott a krupp kezelési szemlélete. Korábban elsősorban párásítást és otthoni praktikákat alkalmaztak, ma azonban egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a leghatékonyabb kezelés a gyulladás gyors csökkentése.
A jelenlegi ajánlások szerint már enyhébb esetekben is előnyös lehet egyetlen adag szteroid – leggyakrabban dexametazon – alkalmazása, mert csökkenti a gége nyálkahártyájának duzzanatát, gyorsítja a gyógyulást és mérsékli a kórházi ellátás szükségességét. A gyógyszer hatása nem azonnali, de néhány órán belül érezhető javulást eredményez, és sok esetben egyetlen adag elegendő. Ezen kívül antihisztamin készítményt kaphat a kisgyermek, illetve inhalálnia kell hideg párás inhalátorból.
Ha az orvos úgy tartja megnyugtatónak, akkor kórházba utalja a gyermeket. A kórházban a fentebbi kezelés mellett az intenzív megfigyelés, ritka esetben oxigén adása, illetve átjárható légút biztosítása szükséges. Középsúlyos vagy súlyos tünetek esetén inhalációs adrenalinkezelésre lehet szükség, amely gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot és javítja a légzést. Hatása viszonylag rövid ideig tart, ezért orvosi megfigyelés szükséges az alkalmazása után.
Fontos tudni, hogy a krupp legtöbbször vírusfertőzés következménye, ezért antibiotikumra általában nincs szükség. A korszerű kezelés – szükség esetén szteroid gyógyszerrel – gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot, és jelentősen mérsékli a súlyos állapot kialakulásának valószínűségét.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos
Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász