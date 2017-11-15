Krupp - Jellegzetes tünetek és tennivalók

A krupp a kisgyermekkor egyik leggyakoribb légúti megbetegedése, amely jellegzetes „ugatásszerű” köhögéssel, rekedtséggel és belégzéskor hallható sípoló hanggal jár. Bár a tünetek sokszor ijesztőek a szülők számára, a betegség az esetek túlnyomó többségében jóindulatú lefolyású, és néhány nap alatt spontán gyógyul.

Mi a krupp?

A krupp (akut laryngotracheitis, vagy laryngotracheobronchitis) az őszi-téli időszakban gyakran fordul elő a gyermekek körében. Főleg a kisgyermekkor betegsége: 4-5 éves korig meglehetősen gyakori, de veszélyt elsősorban a 0-3 éves korosztály számára jelent. Jellegzetessége, hogy általában váratlanul, az éjszakai órákban kezdődő ugató vagy lónyerítéshez hasonlító köhögéssel, rekedtséggel indul.

A krupp valójában nem egyetlen betegség, hanem a felső légutak – elsősorban a gége és a légcső felső szakaszának – különböző eredetű vírusos gyulladása. A gyulladás következtében a nyálkahártya megduzzad, ami kisgyermekeknél különösen gyorsan vezethet légúti szűkülethez, mivel ebben az életkorban a légutak átmérője eleve szűk. Már enyhe ödéma is jelentősen növeli a légzési ellenállást, ezért alakul ki a jellegzetes hangos légzés és a száraz, ugató köhögés.

Krupp és pszeudokrupp A köznyelvben kruppként ismert betegség valójában a vírusos eredetű pszeudokrupp. A baktriális eredetű, diftéria okozta „valódi krupp” a védőoltásoknak köszönhetően ma már rendkívül ritka, emiatt mind szakmai, mind hétköznapi használatban ha kruppról beszélünk, akkor a pszeudokruppra gondolunk, így a továbbiakban is így hivatkozunk a betegségre.

A krupp jellegzetes tünetei

Az esetek döntő többségében vírusfertőzés áll a háttérben. Leggyakrabban a parainfluenza-vírus okozza, de influenza-, RSV-, adenovírus vagy más légúti vírusok is kiválthatják. A tüneteket rendszerint nátha vagy felső légúti hurut előzi meg, majd néhány nap után jelenik meg a jellegzetes köhögés és rekedtség. Fontos hangsúlyozni, hogy a krupp a nagy átoltottság miatt szinte sosem bakteriális eredetű betegség. A bakteriális felülfertőződés ritka, inkább kivételes esetnek számít.

A kruppban szenvedő gyermek belégzése nehezített. Mivel a kicsi nehezebben jut hozzá a megfelelő oxigénhez, egyre nyugtalanabb lesz, ami tovább fokozza a tüneteket. Légzése húzó jellegű (más néven stridoros), rekedt, ugatva köhög, torka duzzadt és vérbő, a tüdőre ráhallgatva pedig megnyúlt belégzést figyelhet meg az orvos. A kicsi legtöbbször lázas vagy hőemelkedése van.

A krupp kialakulásának okai

A gyermekek légútjai még fejletlenek, átmérője kisebb, a benne lévő porcok még nem érték el végleges szilárdságukat. Ugyanakkor gyulladás során a légutak belsejét borító nyálkahártya kifejezettebb fokban képes megduzzadni, betüremkedni az amúgy is szűk légutakba, melynek átjárhatóságát így tovább szűkíti. Ha a nyálkahártya nagyon megduzzad, akkor képes elzárni a légutakat, és a levegő ezáltal nem tud lejutni a tüdőkbe. Mivel ilyenkor a hangszalagok is begyulladnak, a gyermek rekedtségét is tapasztalhatjuk.

Rizikótényezői a gége és légutak fejlődési rendellenességei, továbbá az időjárási frontok. Sokszor lehet tapasztalni, hogy a frontok hatására a befulladások gyakorisága nő és ezen gyerekek töltik meg éjszaka a kórházi rendelőket.

Gyorstalpaló szülőknek – Mit tegyünk krupp esetén?

A krupp tünetei gyakran éjszaka, váratlanul jelentkeznek, ezért a betegség sokszor ijesztőbbnek tűnik, mint amennyire veszélyes. A legtöbb esetben azonban a gyermek állapota megfelelő megfigyeléssel és nyugodt környezetben biztonságosan kezelhető.

A legfontosabb teendő a gyermek megnyugtatása. A sírás és az izgatottság fokozza a légúti szűkületet, ezért érdemes ölbe venni, felültetni, halk hangon beszélni hozzá. Sok gyermeknél már ez önmagában is csökkenti a nehézlégzést.

A gyermeket takarjuk be és vigyük ölben a nyitott ablakhoz. A beáramló hideg párás levegő jó hatású a légutak benedvesítésére és a duzzanat csökkentésére. (A gőz, meleg pára nem ajánlott!)

Gondoskodjunk elegendő folyadékról, és láz esetén alkalmazzunk életkornak megfelelő lázcsillapítást.

Enyhébb tüneteknél megfigyelhető az otthoni állapotjavulás, de fontos tudni, hogy a krupp hullámzó lefolyású lehet: az éjszakai órákban átmenetileg romolhat a légzés, majd nappal javulhat. Ez önmagában még nem jelent súlyos állapotot.

Bár a roham ijesztő lehet, a krupp a legtöbb gyermeknél néhány nap alatt szövődmény nélkül gyógyul, és az életkor előrehaladtával, a légutak fejlődésével egyre ritkábban fordul elő. Három éves kor felett is gyakori, de ilyenkor a légútelzáródás veszélyével már általában nem kell számolni, mert addigra a légutak mérete megnő annyira, hogy ez a probléma elháruljon, illetve a porcok is megerősödnek.

A kruppos roham megelőzésének nincs biztos módja. Igyekezzünk elkerülni a gyermek felső légúti vírusos megbetegedéseit, kruppra hajlamos gyerekeknél pedig beszéljük meg a lehetőségeket a gyermekorvossal is.

Mikor forduljon orvoshoz kruppos gyermekével?

Orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermek légzése hangossá válik nyugalomban is, gyorsan lélegzik, vagy láthatóan erőlködik a levegővétellel. Ebben az esetben mielőbb gyermekorvoshoz kell fordulni, szükség esetén az ügyeletre.

Azonnali sürgősségi ellátás szükséges, ha a gyermeknél az alábbi tünetek bármelyike jelentkezik:

nyugalomban is nehéz, erőlködő légzés látható,

belégzéskor a bordaközök, a szegycsont feletti vagy alatti terület behúzódik,

a gyermek nem tud beszélni vagy sírni a fulladásérzés miatt,

kékes elszíneződés jelenik meg az ajkakon vagy a körmökön (cianózis) - ezek az oxigénhiány jelei,

feltűnő bágyadtság, aluszékonyság vagy kimerültség jelentkezik,

nyelési nehézség, fokozott nyálcsorgás alakul ki.

Ha légútelzáródás bekövetkezik, akkor az azonnali sürgős életmentő beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen esetekben ne próbáljuk otthon kezelni az állapotot — hívjunk mentőt (112), és közben tartsuk a gyermeket ülő vagy félig ülő helyzetben, nyugodt környezetben.

Hogyan kezelhető a krupp?

Az elmúlt évtizedekben jelentősen változott a krupp kezelési szemlélete. Korábban elsősorban párásítást és otthoni praktikákat alkalmaztak, ma azonban egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a leghatékonyabb kezelés a gyulladás gyors csökkentése.

A jelenlegi ajánlások szerint már enyhébb esetekben is előnyös lehet egyetlen adag szteroid – leggyakrabban dexametazon – alkalmazása, mert csökkenti a gége nyálkahártyájának duzzanatát, gyorsítja a gyógyulást és mérsékli a kórházi ellátás szükségességét. A gyógyszer hatása nem azonnali, de néhány órán belül érezhető javulást eredményez, és sok esetben egyetlen adag elegendő. Ezen kívül antihisztamin készítményt kaphat a kisgyermek, illetve inhalálnia kell hideg párás inhalátorból.

Ha az orvos úgy tartja megnyugtatónak, akkor kórházba utalja a gyermeket. A kórházban a fentebbi kezelés mellett az intenzív megfigyelés, ritka esetben oxigén adása, illetve átjárható légút biztosítása szükséges. Középsúlyos vagy súlyos tünetek esetén inhalációs adrenalinkezelésre lehet szükség, amely gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot és javítja a légzést. Hatása viszonylag rövid ideig tart, ezért orvosi megfigyelés szükséges az alkalmazása után.

Fontos tudni, hogy a krupp legtöbbször vírusfertőzés következménye, ezért antibiotikumra általában nincs szükség. A korszerű kezelés – szükség esetén szteroid gyógyszerrel – gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot, és jelentősen mérsékli a súlyos állapot kialakulásának valószínűségét.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász