Krupp - Jellegzetes tünetek és tennivalók

Dr. Balogh Andrea
aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász frissítve:

A krupp a kisgyermekkor egyik leggyakoribb légúti megbetegedése, amely jellegzetes „ugatásszerű” köhögéssel, rekedtséggel és belégzéskor hallható sípoló hanggal jár. Bár a tünetek sokszor ijesztőek a szülők számára, a betegség az esetek túlnyomó többségében jóindulatú lefolyású, és néhány nap alatt spontán gyógyul.

Mi a krupp?

A krupp (akut laryngotracheitis, vagy laryngotracheobronchitis) az őszi-téli időszakban gyakran fordul elő a gyermekek körében. Főleg a kisgyermekkor betegsége: 4-5 éves korig meglehetősen gyakori, de veszélyt elsősorban a 0-3 éves korosztály számára jelent. Jellegzetessége, hogy általában váratlanul, az éjszakai órákban kezdődő ugató vagy lónyerítéshez hasonlító köhögéssel, rekedtséggel indul.

A krupp valójában nem egyetlen betegség, hanem a felső légutak – elsősorban a gége és a légcső felső szakaszának – különböző eredetű vírusos gyulladása. A gyulladás következtében a nyálkahártya megduzzad, ami kisgyermekeknél különösen gyorsan vezethet légúti szűkülethez, mivel ebben az életkorban a légutak átmérője eleve szűk. Már enyhe ödéma is jelentősen növeli a légzési ellenállást, ezért alakul ki a jellegzetes hangos légzés és a száraz, ugató köhögés.

Krupp és pszeudokrupp
A köznyelvben kruppként ismert betegség valójában a vírusos eredetű pszeudokrupp. A baktriális eredetű, diftéria okozta „valódi krupp” a védőoltásoknak köszönhetően ma már rendkívül ritka, emiatt mind szakmai, mind hétköznapi használatban ha kruppról beszélünk, akkor a pszeudokruppra gondolunk, így a továbbiakban is így hivatkozunk a betegségre.

A krupp jellegzetes tünetei

Az esetek döntő többségében vírusfertőzés áll a háttérben. Leggyakrabban a parainfluenza-vírus okozza, de influenza-, RSV-, adenovírus vagy más légúti vírusok is kiválthatják. A tüneteket rendszerint nátha vagy felső légúti hurut előzi meg, majd néhány nap után jelenik meg a jellegzetes köhögés és rekedtség. Fontos hangsúlyozni, hogy a krupp a nagy átoltottság miatt szinte sosem bakteriális eredetű betegség. A bakteriális felülfertőződés ritka, inkább kivételes esetnek számít.

A kruppban szenvedő gyermek belégzése nehezített. Mivel a kicsi nehezebben jut hozzá a megfelelő oxigénhez, egyre nyugtalanabb lesz, ami tovább fokozza a tüneteket. Légzése húzó jellegű (más néven stridoros), rekedt, ugatva köhög, torka duzzadt és vérbő, a tüdőre ráhallgatva pedig megnyúlt belégzést figyelhet meg az orvos. A kicsi legtöbbször lázas vagy hőemelkedése van.

Kapcsolódó Köhögés és köhögéscsillapítás gyermekeknél

A krupp kialakulásának okai

A gyermekek légútjai még fejletlenek, átmérője kisebb, a benne lévő porcok még nem érték el végleges szilárdságukat. Ugyanakkor gyulladás során a légutak belsejét borító nyálkahártya kifejezettebb fokban képes megduzzadni, betüremkedni az amúgy is szűk légutakba, melynek átjárhatóságát így tovább szűkíti. Ha a nyálkahártya nagyon megduzzad, akkor képes elzárni a légutakat, és a levegő ezáltal nem tud lejutni a tüdőkbe. Mivel ilyenkor a hangszalagok is begyulladnak, a gyermek rekedtségét is tapasztalhatjuk.

Rizikótényezői a gége és légutak fejlődési rendellenességei, továbbá az időjárási frontok. Sokszor lehet tapasztalni, hogy a frontok hatására a befulladások gyakorisága nő és ezen gyerekek töltik meg éjszaka a kórházi rendelőket.

Gyorstalpaló szülőknek – Mit tegyünk krupp esetén?

A krupp tünetei gyakran éjszaka, váratlanul jelentkeznek, ezért a betegség sokszor ijesztőbbnek tűnik, mint amennyire veszélyes. A legtöbb esetben azonban a gyermek állapota megfelelő megfigyeléssel és nyugodt környezetben biztonságosan kezelhető.

  • A legfontosabb teendő a gyermek megnyugtatása. A sírás és az izgatottság fokozza a légúti szűkületet, ezért érdemes ölbe venni, felültetni, halk hangon beszélni hozzá. Sok gyermeknél már ez önmagában is csökkenti a nehézlégzést.
  • A gyermeket takarjuk be és vigyük ölben a nyitott ablakhoz. A beáramló hideg párás levegő jó hatású a légutak benedvesítésére és a duzzanat csökkentésére. (A gőz, meleg pára nem ajánlott!)
  • Gondoskodjunk elegendő folyadékról, és láz esetén alkalmazzunk életkornak megfelelő lázcsillapítást.

Enyhébb tüneteknél megfigyelhető az otthoni állapotjavulás, de fontos tudni, hogy a krupp hullámzó lefolyású lehet: az éjszakai órákban átmenetileg romolhat a légzés, majd nappal javulhat. Ez önmagában még nem jelent súlyos állapotot.

Bár a roham ijesztő lehet, a krupp a legtöbb gyermeknél néhány nap alatt szövődmény nélkül gyógyul, és az életkor előrehaladtával, a légutak fejlődésével egyre ritkábban fordul elő. Három éves kor felett is gyakori, de ilyenkor a légútelzáródás veszélyével már általában nem kell számolni, mert addigra a légutak mérete megnő annyira, hogy ez a probléma elháruljon, illetve a porcok is megerősödnek.

A kruppos roham megelőzésének nincs biztos módja. Igyekezzünk elkerülni a gyermek felső légúti vírusos megbetegedéseit, kruppra hajlamos gyerekeknél pedig beszéljük meg a lehetőségeket a gyermekorvossal is.

Mikor forduljon orvoshoz kruppos gyermekével?

Orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermek légzése hangossá válik nyugalomban is, gyorsan lélegzik, vagy láthatóan erőlködik a levegővétellel. Ebben az esetben mielőbb gyermekorvoshoz kell fordulni, szükség esetén az ügyeletre.

Azonnali sürgősségi ellátás szükséges, ha a gyermeknél az alábbi tünetek bármelyike jelentkezik:

  • nyugalomban is nehéz, erőlködő légzés látható,
  • belégzéskor a bordaközök, a szegycsont feletti vagy alatti terület behúzódik,
  • a gyermek nem tud beszélni vagy sírni a fulladásérzés miatt,
  • kékes elszíneződés jelenik meg az ajkakon vagy a körmökön (cianózis) - ezek az oxigénhiány jelei,
  • feltűnő bágyadtság, aluszékonyság vagy kimerültség jelentkezik,
  • nyelési nehézség, fokozott nyálcsorgás alakul ki.

Ha légútelzáródás bekövetkezik, akkor az azonnali sürgős életmentő beavatkozást tesz szükségessé. Ilyen esetekben ne próbáljuk otthon kezelni az állapotot — hívjunk mentőt (112), és közben tartsuk a gyermeket ülő vagy félig ülő helyzetben, nyugodt környezetben.

Hogyan kezelhető a krupp?

Az elmúlt évtizedekben jelentősen változott a krupp kezelési szemlélete. Korábban elsősorban párásítást és otthoni praktikákat alkalmaztak, ma azonban egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a leghatékonyabb kezelés a gyulladás gyors csökkentése.

A jelenlegi ajánlások szerint már enyhébb esetekben is előnyös lehet egyetlen adag szteroid – leggyakrabban dexametazon – alkalmazása, mert csökkenti a gége nyálkahártyájának duzzanatát, gyorsítja a gyógyulást és mérsékli a kórházi ellátás szükségességét. A gyógyszer hatása nem azonnali, de néhány órán belül érezhető javulást eredményez, és sok esetben egyetlen adag elegendő. Ezen kívül antihisztamin készítményt kaphat a kisgyermek, illetve inhalálnia kell hideg párás inhalátorból.

Ha az orvos úgy tartja megnyugtatónak, akkor kórházba utalja a gyermeket. A kórházban a fentebbi kezelés mellett az intenzív megfigyelés, ritka esetben oxigén adása, illetve átjárható légút biztosítása szükséges. Középsúlyos vagy súlyos tünetek esetén inhalációs adrenalinkezelésre lehet szükség, amely gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot és javítja a légzést. Hatása viszonylag rövid ideig tart, ezért orvosi megfigyelés szükséges az alkalmazása után.

Fontos tudni, hogy a krupp legtöbbször vírusfertőzés következménye, ezért antibiotikumra általában nincs szükség. A korszerű kezelés – szükség esetén szteroid gyógyszerrel – gyorsan csökkenti a légúti duzzanatot, és jelentősen mérsékli a súlyos állapot kialakulásának valószínűségét.

Dr. Balogh Andrea, gyermekorvosForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos
Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

Cikkajánló

Pollenallergia
Pollenallergia

A leggyakoribb kérdések az allergiás nátháról.
D-vitamin
D-vitamin

Távol tartja-e a D-vitamin a náthát?
Hidegpárásítással a krupp ellen Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
A légcsőgyulladás tünetei és kezelése
A légcsőgyulladás tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész
Köhögés és köhögéscsillapítás gyermekeknél
Köhögés és köhögéscsillapítás gyermekeknél WEBBeteg - Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász