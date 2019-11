Milyen okai lehetnek a viszketésnek?

A száraz bőr abban az esetben is okozhat viszketést, ha egyéb bőrelváltozással, például kiütéssel nem társul. A viszketés hátterében azonban komoly bőrgyógyászati vagy egyéb betegség is állhat.

A tartós viszketéssel mindenképp érdemes foglalkozni, mivel a kellemetlenségen túl további szövődményeket is okozhat. A sokáig tartó viszketés és vakarás ördögi kört alakít ki, hiszen a vakarás tovább növeli a viszketés mértékét. Hosszabb idő után a bőr megvastagodik, durva tapintatúvá válik, vöröses vagy barnás színű lehet. A vakarásnál keletkező apró hámsérülések ideális bejutási kapui a bőrt megfertőző mikroorganizmusoknak, így másodlagosan bőrfertőzések alakulhatnak ki.

A száraz bőr kialakulásának oka rendszerint a környezeti tényezőkön múlik, melyeket szerencsére jelentős mértékben tudunk befolyásolni. Bizonyos esetekben azonban a bőr szárazságán kívül más okok is állhatnak a viszketés hátterében.

A bőrviszketés egyéb lehetséges okai

Bizonyos bőrgyógyászati kórképek: több bőrgyógyászati betegség járhat viszketéssel, például a bizonyos bőrgyulladások, rühesség, vírusok által kiváltott bőrbetegségek, csalánkiütés, egyéb. Ezekben az esetekben jellegzetes bőrtünetek jelennek meg, és a viszketés legfőképpen ezeken a területeken jelentkezik. Ilyenkor olyan bőrjelenségek kísérik a viszketést, mint vöröses kiütések, hólyagok stb.

Irritáció, allergiás reakciók: a tisztítószerek, kozmetikai szerek, a gyapjú, stb. irritálhatják a bőrt és viszketést okozhatnak. Többféle allergiás mechanizmussal is kialakulhat viszketés, nemcsak kontakt úton, hanem például ételallergia esetében is jelentkezhet ez a tünet.

Egyes gyógyszerek: a gyógyszerekkel szemben fellépő reakciók része lehet bőrkiütés és viszketés egyaránt.

Belgyógyászati betegségek: viszketéssel járhatnak egyes májbetegségek, a lisztérzékenység, veseelégtelenség, vashiányos vérszegénység, pajzsmirigybetegség, rosszindulatú daganatos betegségek, egyéb. Ezekben az esetekben a viszketés általában az egész testet érinti, nem csak egy adott területre lokalizálódik.

Terhesség: sok terhes asszony beszámol arról, hogy a terhessége során a has, a combok, a karok és a mellek területén gyakran érez viszketést, illetve egyes viszketéssel járó bőrbetegségek is rosszabbodhatnak a terhesség folyamán.

Pszichés okok: sokszor vizsgálatok sorozatán is átesik a beteg, és nem derül fény a kiváltó okra, ilyenkor erősen felmerül pszichés ok lehetősége. Nehezíti a diagnózist az, hogy ha pszichés ok miatt is alakult ki a viszketés, akkor is a vakarás hatására bőrvastagodás, bőrtünet alakul ki, mely további viszketést okoz, és további vakaródzásra készteti a beteget.

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha az egyéb tünetekkel nem járó viszketés 2 hétnél tovább tart, és öngyógyításra nem javul.

Ha súlyos és az életminőséget nagymértékben befolyásoló viszketésről van szó, illetve ha alvászavart okoz.

Ha belgyógyászati tünetekkel jár.

Ha bőrkiütéssel jár.

Ha egyszerre több családtagon jelentkezik.

Ha az egész testet érinti.

Ha olyan tünetekkel jár, mint nagymértékű fáradtság, emésztési panaszok, vizelési panaszok, láz, bőrkiütés.

Mit tegyen, ha orvoshoz fordul?

Mielőtt orvoshoz fordul, vezessen tüneti naplót, ha van rá lehetősége, melyben rögzíti a lehetséges okokat (vegyi anyagokat, kozmetikumokat, élelmiszereket, gyógyszereket, étrend-kiegészítőket, stb.) és a bőrtünetek fellépésének idejét, azok súlyosságát, stb.

Ne feledje: a természetes táplálékkiegészítők, úgymint vitaminok, ásványi anyagok is okozhatnak allergiás reakciót és viszketést.

Milyen vizsgálatok segítik a diagnózist?

Részletes fizikális vizsgálat és részletes anamnézisfelvétel az első lépés. Ebből sokszor már következtetni lehet a viszketés okára. Jellegzetes bőrtünetek nélkül gyakran belgyógyászati betegségekre gondolunk, illetve jellegzetes bőreltéréseket látva allergiás bőrbetegségek, gombás és egyéb fertőző betegségek fennállása, stb. is felmerül.

Ha arra van gyanú, hogy belgyógyászati betegség okozza a viszketést, segítségünkre vannak a laboratóriumi vizsgálatok (májfunkció, vesefunkció, vérkép, pajzsmirigyfunkció stb.)

A viszketést okozhatja allergia, ennek kivizsgálására allergiavizsgálatot lehet végezni (epicutan teszt, Prick-teszt, specifikus IgE-teszt, hideg-, meleg-teszt, provokációs próbák stb.)

Amennyiben gombás fertőzésre van gyanú, a viszketés okaként bőrkaparékból mikroszkópos és tenyésztéses gombavizsgálat végezhető.

Egyéb.

A viszketés kezelése

A kezelés a kiváltó oknak megfelelően történik. Ha bőrkiütéssel társul, mielőbb javasolt orvoshoz fordulni, ebben az esetben öngyógyítással nem érdemes próbálkozni. Ilyenkor a leggyakrabban allergiás eredet vagy irritáció lehetősége merül fel.

Emellett sajnos a legpedánsabb családokban is gyakran előfordul rühesség, mely jellegzetesen beszűrt bőrt, generalizáltan megjelenő ekcémát, illetve főleg éjszaka fokozódó elviselhetetlen viszketést okoz. Ilyenkor nemcsak a beteget, hanem környezetét is kezelni kell.

Fontos, hogy először számba vegye a környezetében található irritáló, potenciálisan allergizáló anyagokat. Próbáljon meg visszaemlékezni, hogy mikor kezdődtek a tünetek, összefüggésbe hozható-e bármilyen új szer használatával, étel fogyasztásával. Amennyiben valami „gyanús”, azt iktassa ki, ha így megszűnnek tünetei, akkor nagy valószínűséggel sikerült a kiváltó okot igazolni.

Ha nincsenek bőrtünetek (kivéve a vakarásból adódó nyomokat) vagy belgyógyászati betegségre utaló jelek, akkor a száraz bőr lehetősége merül fel. A bőrt kiszárító szappanok, tusfürdők, hosszas fürdőzés, száraz levegő mind olyan tényező, mely kiiktatásával a problémát gyökeresen oldjuk meg.

Azoknak, akik hajlamosak a bőrszárazság kialakulására, javasolt a fürdés helyett zuhanyzás, a szárító, esetleg allergizáló tisztálkodószerek helyett gyógyszertárban kapható hydrophil mosakodókrém használata, a lakás levegőjének párásítása, rendszeres testápolás például ureás kenőccsel.

Amennyiben ismert máj- és vesebetegség, pajzsmirigybetegség stb., azt az alapbetegségnek megfelelően javasolt kezelni.

