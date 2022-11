Májcirrózis (májzsugor)

Májcirrózisnak (májcirrhosis) nevezzük a különböző eredetű krónikus májbetegségek visszafordíthatatlan végstádiumát, melyet a májsejtek pusztulása, regenerációs göbök kialakulása és kötőszövetes átépülés jellemez.

A májcirrózis, vagy májzsugor hátterében számos kórokot ismerünk. A leggyakoribb az alkoholos eredet, de az is előfordulhat, hogy több etiológiai tényező együttesen is jelen van (pl. alkohol és vírus). Ezen kívül lehetséges az is, hogy részletes vizsgálatokkal sem tudjuk kideríteni a betegség kiváltó okát.

A májcirrózis lehetséges okai

A májszövet morfológiai osztályzása szerint megkülönböztetünk micro- és macronodularis cirrózist. Előbbi inkább alkoholos eredetben, utóbbi pedig vírus okozta betegségekben gyakoribb. A májban lévő göbök nagyságából azonban nem következtethetünk a betegség okára!



Az alkoholos májcirrózisig vezető út: zsírmáj, gyulladásos zsírmáj és májzsugor

Milyen tünetek jelzik a májcirrózist?

A májzsugor bekövetkezhet tünetmentes (látens), vagy jellegzetes tünetekkel bíró (manifeszt) módon. A májbetegségek sajnos sok esetben nem jelentkeznek jellegzetes panaszokkal, vagy olyan általános tünetei vannak, mint a gyengeség, étvágytalanság, hányinger, stb.

Gyakran a szövődmények hívják fel a figyelmet az addig tünetmentes májelégtelenségre. Egyszerre akár több szövődményt is észlelhetünk.

A fehérje-, lipid-, és szénhidrát anyagcsere zavara: a laborértékekben az albumin, protombin, és véralvadási faktorok hiánya jellemzi; fokozódnak a fehérjelebontó folyamatok; gyakori a csökkent glükóztolerancia és az emelkedett triglicerid szint.

A máj kiválasztó és méregtelenítő funkciója csökken: pl. bilirubinm epesavak, réz vérszintje növekedik a laboreredményben.

Portális hipertónia: fokozódik a vér odaáramlása, és a májszerkezet megváltozása miatt a májon belüli ellenállás is, magas vérnyomást eredményezve.

Ascites (hasűri folyadékgyülem)

Spontán bakteriális eredetű hashártyagyulladás (peritonitis) - súlyos szövődmény, halálozási aránya 90% körüli.

Nyelőcső visszeresség és vérzés.

Lépmegnagyobbodás (splenomegalia) és lép túlműködés (hypersplenia)

Enkefalopátia

További májbetegségek kialakulása: hepatorenalis szindróma, hepatopulmonalis szindróma, hepatocelluláris rák (májrák) kialakulása.

A májcirrózis súlyossága, fokozatai

A súlyosság megbecslésére pontrendszert használunk, leggyakrabban a Child-Pugh-féle osztályzást, de a MELD pontozást is használjuk. A Child-Pugh-féle beosztás öt érték (bilirubinszint, albuminszint, INR-érték, enkefalopátia és ascites jelenléte/hiánya) figyelembevételével a májcirróziast A, B és C stádiumba sorolja. Az A a legenyhébb, a C a legsúlyosabb fokozat.

A betegség kezelését alapvetően a kiváltó ok határozza meg, amelyről külön cikkben írtunk az alkoholos májbetegség és a nem alkoholos zsírmáj esetén.