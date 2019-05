A sclerosis multiplex (SM, átírással szklerózis multiplex) egy krónikus, potenciálisan rokkantsághoz vezető betegség, amely a központi idegrendszert, azaz az agyat és a gerincvelőt érinti. A betegség világszerte mintegy egymillió embert érint.

A sclerosis multiplexet autoimmun betegségnek tartják, mivel ez egy olyan állapot, amelyben az immunrendszer idegenként azonosítja a szervezet saját anyagait és megtámadja azokat.

A sclerosis multiplexben a szervezet tévedésből ellenanyagokat és fehérvérsejteket küld az agy és a gerincvelői idegeket körülvevő myelinhüvely (az idegrostokat szigetelő, zsírsavakban gazdag fehérjetartalmú anyag) ellen. Ennek eredményeként kialakul a myelinhüvely gyulladása és károsodása, amely végül az idegek károsodásához vezet. A folyamat eredményeként hegesedés (sclerosis) alakul ki több területen (multiplex). Idővel ez a károsodás lelassítja, vagy megakadályozza az izomkoordinációért, az izomerőért, az érzékelésért és a látásért felelős idegeken az ingerület (információk) továbbítódását.

A betegségnek mintegy kétszer annyi nő esik áldozatául, mint férfi. A legtöbb beteg az első tüneteket 20 és 40 éves kora között észleli.

A sclerosis multiplex lefolyása kiszámíthatatlan, súlyossága változhat. Van, akinél a betegség enyhe formája alakul ki, míg mások esetében tartós funkcióromláshoz vezethet. A kezeléssel módosítható a betegség lefolyása, és enyhíthetők a tünetek.

A sclerosis multiplex tünetei

A sclerosis multiplex tünetei nagyfokú változatosságot mutatnak az érintett idegek elhelyezkedésének függvényében. Panaszok tulajdonképpen az idegrendszer bármely pontját érinthetik, ezért az alábbi tünetek nem minden esetben jelentkeznek egyszerre.

Zsibbadás vagy gyengeségérzés, érzéketlenség egy vagy több végtagban. Ez jellegzetesen egyszerre a test egyik felét érinti: vagy az alsó, vagy pedig a felső részét.

Ez jellegzetesen egyszerre a test egyik felét érinti: vagy az alsó, vagy pedig a felső részét. Részleges vagy teljes látásvesztés. Általában az egyik szemen alakul ki, megjelenhet szemmozgáshoz társuló fájdalom is.

Általában az egyik szemen alakul ki, megjelenhet szemmozgáshoz társuló fájdalom is. Kettős látás vagy homályos látás.

A test különböző részeinek zsibbadása.

Égő- vagy hidegérzés.

Elektromossokkszerű érzés bizonyos fejmozdulatokat követően.

bizonyos fejmozdulatokat követően. Remegés, koordinációs zavar vagy bizonytalan járás.

Szédülés. Forgó jellegű szédülés, alkalmanként hányingerrel.

Forgó jellegű szédülés, alkalmanként hányingerrel. Fáradtság.

Bizonyos esetekben a sclerosis multiplexben szenvedő betegeknél izommerevség vagy spaszticitás, elkent beszéd, bénulás, továbbá vegetatív zavarok (például a hólyag és a székletürítés elégtelen szabályozása, így vizelet- és székletürítési zavar), illetve szexuális problémák alakulhatnak ki. A betegséghez pszichés változások is társulhatnak, így feledékenység és koncentrációs zavar is kialakulhat az agy érintettsége miatt.

Mikor forduljon orvoshoz?

Bár a zsibbadás, érzéketlenség leggyakrabban nem a sclerosis multiplex tünete, fontos, hogy felkeresse orvosát, ha napokon, heteken keresztül fennálló zsibbadást, érzéketlenséget észlel, különösen, ha ez a szervezet nagy területét érinti. Orvosa meg tudja állapítani, hogy Ön sclerosis multiplexben, vagy valamilyen más neurológiai betegségben szenved-e. Keresse fel orvosát tartós kettőslátás, egyensúly-bizonytalanság vagy látásromlás esetén is.

A sclerosis multiplex leggyakoribb (a betegek 70 százalékát érintő) formájában jellemző, hogy a tünetek hirtelen jelentkeznek súlyos formában (schub). Ebben a formában (lásd lentebb) gyakran spontán módon is javulás következik be akár néhány napon belül. Fontos, hogy a panaszokat vegye komolyan, és a javulás esetén is keresse fel orvosát kivizsgálás céljából.

Az SM négy formája

A sclerosis multiplex patomechanizmusa

Függetlenül a sclerosis multiplex kiváltó okától, a betegség négy főbb formában jelentkezhet.

1. Relapszáló-remittáló. A sclerosis multiplex ezen formáját az egymástól élesen elkülöníthető, egymást követő fellángolások és enyhülések (remissziók) jellemzik. A fellángolások jellegzetes módon hirtelen alakulnak ki, néhány héttől néhány hónapig tartanak, majd folyamatosan megszűnnek. A legtöbb sclerosis multiplexes beteg a betegség ezen formájában szenved. A betegség kezdeti szakaszában a remissziók idején teljesen megszűnhetnek a korábbi panaszok, később azonban egyre több maradványtünettel kell számolni.

2. Primer progresszív. A sclerosis multiplexnek ez egy ritkább formája, melyre a folyamatos funkciócsökkenés jellemző. A betegség lefolyása alatt nincs remisszió, azaz a betegség tünetei átmenetileg sem enyhülnek. A sclerosis multiplex ezen formája tipikusan 40 éves kor felett alakul ki.

3. Szekunder progresszív forma. A sclerosis multiplex relapszáló-remittáló formájában szenvedő betegek fele idővel folyamatos állapotromlás állapotába kerül, amelyet szekunder progresszív SM-nek neveznek. A folyamatos funkcióvesztés mellett kialakulhatnak hirtelen fellángolások.

4. Progresszív relapszáló forma. Ez a sclerosis multiplex primer progresszív formája, amelyre hirtelen megjelenő új tünetek, illetve a már meglévő tünetek romlása jellemző. A betegség ezen formája viszonylag ritka.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit neurológus, klinikai farmakológus

Kép forrása: semmelweis.hu