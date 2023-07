Mi csípett meg? A főbb rovarcsípések és jellemzőik

Az alábbi cikkben részletesen végigvesszük a hazánkban leggyakoribb csípést okozó rovarokat -beleértve a méheket, darazsakat, kullancsokat is - és a csípésük által okozott tüneteket, a legfontosabb teendőkkel.

A méhek és darazsak okozta csípések veszélyesebbek lehetnek, mert egyrészt egyes fajok csípése mérgező lehet, másrészt a mérget nem tartalmazó csípésekre is sokan allergiásak. Képesnek kell lennünk arra, hogy felmérjük, mikor elegendő az otthoni elsősegélynyújtás, és mikor kell haladéktalanul orvosi segítséget hívni! Ne akarjuk magunk meggyógyítani a beteget, bízzuk szakemberre!

Azonnal hívjunk orvost, ha:

szájban, vagy orrban történt a rovarcsípés (fulladásveszély!);

ha öntudatvesztést tapasztal;

sápadtságot, verítékezést, nyirkos bőrt, szapora légzést vagy pulzust, bágyadtságot észlel a megcsípett egyénnél.

Darázscsípés

A darázscsípés eleinte hirtelen, éles fájdalmat okoz. Ezután duzzadt vörös folt képződhet a bőrén, amely fájdalmas és viszkető. Mindez néhány óráig tarthat.

Néha egy, a csípés körüli nagyobb terület akár egy hétig is fájdalmas, piros és duzzadt lehet. Ez egy kisebb allergiás reakció, ami miatt általában nem kell aggódni.

Néhányaknál azonban súlyos allergiás reakció (anafilaxia) is felléphet, amely légzési nehézséget, szédülést és megduzzadt arcot vagy szájat okozhat. Ha ezeket a tüneteket észleli, azonnal hívja a mentőt.

Amennyiben a megcsípett személy nem túlérzékeny, nem tapasztal nála súlyos tüneteket, elegendő a fullánk eltávolítása, a seblemosás és a hűtés alkalmazása, esetleg antihisztaminos krém használata.

Méhcsípés

A méhcsípés olyan érzést kelt, mint a darázscsípés, de a fullánk gyakran a sebben marad. Megpróbálhatja csipesszel vagy steril tűvel eltávolítani a fullánkot, ezzel is csökkentheti a csípésre adott reakciót. Ezután is sterilizálja a területet.

A méhcsípés fájdalmat, bőrpírt és duzzanatot okozhat, mely néhány órán keresztül tart. A darázscsípésekhez hasonlóan néhány embernél enyhe allergiás reakció léphet fel, amely akár egy hétig is eltarthat. De súlyos anafilaxia is jelentkezhet, melynek esetén ez esetben is hívjon mentőt!

Szúnyogcsípések

A szúnyogcsípések gyakran kis vörös csomókat okoznak a bőrön. Ezek általában nagyon viszketnek. Néhány embernél folyadékkal teli hólyagok is kialakulhatnak.

A szúnyogok nem okoznak komoly betegségeket hazánkban, de a világ egyes részein súlyos betegségeket, például maláriát terjeszthetnek, és ismert egy-egy behurcolt faj egyedeinek hazai fertőzése is. Ellátására a rovarcsípések ellátásánál ismertetett általános tanácsok vonatkoznak.

Azonnal kérjen azonban orvosi segítséget, ha külföldi szúnyogcsípés után aggasztó tüneteket észlel, például magas testhőmérsékletet, hidegrázást, fejfájást és rosszullétet.

Kullancscsípés

A kullancscsípés általában nem fájdalmas, így előfordulhat, hogy nem veszi észre azonnal, hogy megcsípték.

A kullancscsípés tünetei a következők lehetnek:

egy kis vörös csomó a bőrön

duzzanat

viszketés

hólyagosodás vagy zúzódásszerű sérülésre hasonlító elváltozás.

A hazánkban előforduló kullancsok időnként potenciálisan súlyos Lyme-kór nevű fertőzést hordozhatnak, ezért a lehető leghamarabb el kell távolítani a kullancsot a bőréből, ha észreveszi.

Forduljon háziorvosához, ha a Lyme-kór bármely jellegzetes tünete jelentkezik, például a céltáblaszerű kiütés, vagy láz.

Ha a kullancs már makacsul belefúrta magát a bőrbe, tilos bármiféle folyadék vagy krém használata!

A kullancs eltávolításához használjon olyan csipeszt, amely nem nyomja össze a kullancsot (például finom hegyű csipeszt), vagy kullancseltávolító eszközt (állatkereskedésekben vagy patikákban is kapható), úgynevezett kullancskiszedő kanalat (ez is egyfajta csipesz, mely azonban stabilan fogja a kullancsot és csökkenti az esélyét, hogy beleszakadjon a bőrbe, míg húzza). A tiszta, fertőtlenített eszközzel fogja meg a kullancsot a lehető legközelebb a bőrhöz, hogy a kullancs szájszerve ne maradjon a bőrben. Folyamatosan, óvatosan húzza el a bőrtől anélkül, hogy összenyomná a kullancsot. Enyhe csavaró mozdulatot is alkalmazhat, de az egyenletes nem összenyomó húzás általában célravezetőbb. Ezután mossa le a bőrt vízzel és szappannal, majd alkalmazzon fertőtlenítő spray-t vagy oldatot a csípés körüli bőrfelületen.

Ha kullancseltávolító eszközt használ, kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon meggyújtott cigarettavéget, gyufafejet vagy különféle anyagokat, például alkoholt, olajat vagy vazelint a kullancs kiszorításához.

Amennyiben a kullancscsípést követően bármiféle, mással nem magyarázható tünetet tapasztal (pl. bőrpír, piros folt, hőemelkedés, láz), forduljon háziorvosához!

Bögölycsípés

A bögöly csípése nagyon fájdalmas lehet, és általában nagyobb kiterjedéső, vörös és kiemelkedik. Tapasztalhat még szédülést, gyengeséget, zihálást, ödémásodást. Ennek a csípésnek a gyógyulása eltarthat egy ideig, és felül is fertőződhet. Forduljon háziorvosához, ha fertőzésre utaló tünetei vannak, például genny vagy fokozódó fájdalom, bőrpír és duzzanat.

Ágyipoloska-csípés

Az ágyi poloska jellemzően az arcon, a nyakon, a kezeken vagy a karokon csípi meg az embert, és a csípések általában egyenes vonalakban találhatók a bőrön.

A csípések általában nem fájdalmasak, és ha korábban nem csípte meg poloska, előfordulhat, hogy nincsenek tünetei sem.

Ha korábban már csípte meg poloska, viszkető vörös dudorok alakulhatnak ki, amelyek több napig is eltarthatnak. Az ágyi poloska egy különösen veszélyes és alattomos, nehezen kiirtható rovar, mely komoly helyi fertőzéseket tud okozni. Használt bútor vásárlása esetén győződjön meg róla, hogy nem ilyen fertőzött bútort készül-e épp megvenni.

Atkacsípés

Az atkacsípés nagyon viszkető vörös csomókat okoz a bőrön, és néha hólyagokat is okozhat. Az atkák általában a fedetlen bőrt csípik meg, de előfordulhat, hogy a hasát és a combját is, ha például házikedvencének atkái vannak, és az ön ölében ült. Ha háziállata fertőzött, kezeltesse, ez felelős állattartóként is kötelessége, és az átfertőzés megelőzése céljából is érdeke.

A rühességet is (scabies) atkafertőzés, a Sarcoptes scabiei nevű atka okozza, mely apró, vörös kiütéssel és igen erős viszketéssel jár, emberről emberre terjed, az alig látható atkák gyakran az egész családban elterjednek.

Bolhacsípés

A bolhacsípés apró, viszkető vörös csomókat okozhat, amelyek néha vonalakba vagy fürtökbe csoportosulnak. Alkalmanként hólyagok is kialakulhatnak.

A macskák és kutyák bolhái gyakran a térd alatt csípnek, általában a boka környékén. A bolhacsípés is előfordulhat az alkarján, ha fertőzött kedvencét simogatta vagy fogta. A háziállatok bolha elleni védelméről kérje állatorvosa tanácsát!

Pókharapások

Magyarországon nem él olyan pókfaj, melynek a harapása mérgező lenne. A búvárpókban ugyan kimutatták méreg termelődését, de ez a faj nem harap. A legkellemetlenebb a mintegy 1,5-2 cm hosszúságú dajkapók harapása, amelynek nyomán olykor hetekig tartó égető érzés keletkezhet a csípés helyén. A dajkapók előfordulása hazánkban ritka, és harapni is csak a nőstény szokott, ha ivadékait védelmezi.

A pókharapás apró szúrási nyomokat hagy a bőrön, ami fájdalmas lehet, bőrpírt és duzzanatot okozhat.

Egyes pókok harapása rosszullétet, izzadást és szédülést okozhat. A harapások is befertőződhetnek, vagy ritka esetekben súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha bármilyen súlyos vagy aggasztó tünetet észlel egy pókcsípés után.

A pókharapások helyszíni ellátásakor egyébként a rovarcsípéseknél ismertetett módon járjunk el.

Hangyacsípés

A hazai fekete kerti fajta hangya nem csíp és nem harap, de a vöröshangyák, az erdei hangyák és a szárnyas hangyák néha igen.

A hangyacsípés általában ártalmatlan, bár valószínűleg csípő érzést érezhet, és halvány rózsaszín folt jelenhet meg a bőrén.

Hangyafajtól függően a megcsípett terület fájdalmas, viszkető és duzzadt lehet.

Katicabogár-csípés

Bár kevéssé ismert tény, de minden katicabogár tud csípni, de a hazánkban is egyre elterjedtebb harlekin katicabogár agresszívebb és gyakrabban csíp.

A harlekin katica lehet piros vagy narancssárga, több folttal, mint a jól ismert hétpettyes katicabogár, illetve fején gyakran fehér folt is látható.

A katica harapása fájdalmas lehet, de általában véve nem kell aggódni miatta, és ritkán is fordul elő.

A katicák hasznos rovarok, levéltetvekkel táplálkoznak.

Platán- és tölgy csipkéspoloska csípése

Az amerikából behurcolt, és Európában, így hazánkban is egyre inkább terjedő, apró méretű platán- és tölgy-csipkéspoloska is csíphet. A klímaváltozás, az egyre melegedő éghajlat következtében tömegesen is előfordulhat. Gazdanövényeik nedveit szívogatják, de kedvezőtlen körülmények között, pl. egy vihar következtében a tápnövénytől távol kerülve az emberi bőrön is szívogathatnak, a nedvességet igyekeznek felvenni, de közben – nem célzottan ugyan, de – szúrhatnak is, ami egyéni érzékenységtől függően fájdalmas is lehet, viszkethet is, ám ezek a tünetek hamar elmúlnak. Betegségeket nem terjesztenek.

