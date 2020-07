Bőrtünetek, melyek lisztérzékenységhez is társulhatnak

A lisztérzékenység tankönyvi tünetei a rendszeres hasi fájdalom vagy puffadás, hasmenés és következményes felszívódási zavar miatt fogyás, laktózintolerancia, vashiány, vérszegénység, esetleg más hiányállapotok. De emellett jelen lehet kifejezetten enyhe tünetek, de még tünetmentes eltérés formájában is.

Vannak a „hagyományosnak” hitt tünetek mellett bőrtünetek vagy társuló eltérések is, melyek felvethetik a lisztérzékenységet (coeliakia, cöliákia). Akár a lisztérzékenység miatt is, de társuló autoimmun eltérések miatt is. Súlyos, későn felismert hiányállapotok is hozzájárulnak a bőrön észlelhető eltérések kialakulásához.

Hirdetés

Lisztérzékenység esetén az alábbi bőrtünetek jelentkezhetnek, akár egy vagy több is ezek közül, de olyan eset is előfordul, hogy a lisztérzékeny betegnél nem jelentkeznek bőrtünetek.

Nem specifikus bőrtünetek

Sok esetben nem specifikus bőrtünetek is megjelenhetnek:

Pattanásos, aknés, gyulladt bőr, száraz, hámló, viszkető bőr, ekcémás bőreltérések, de akár pikkelysömör esetén is gondolni kell – főleg egyéb társuló tünet mellett – lisztérzékenységre. Ha igazolódik a coeliakia, akkor sajnos sosem zárható ki más, társuló autoimmun folyamat, amely örökletes, tehát megakadályozására nincs feltétlenül mód, a tünetek a folyamat jellegétől függően csökkenthetőek és kezelhetőek.

Dermatitis herpetiformis (DHD)

A leggyakoribb eltérés, mely lisztérzékenységben megjelenik, elsősorban 10-40 éves kor között jellemző, de van, hogy kisgyermek első tünete a gyakori hasfájások mellett a hólyagos bőrkiütés. Elsősorban a könyök, esetleg térd területén, deréktájon, farpofákon, tarkón jelentkezik apró, viszkető hólyagos elváltozás. Hullámzóan súlyosbodnak a tünetek, gyakran ekcémával keverhető össze. Bőrből vett biopszia esetén is kimutathatóak a lisztérzékenységben ismert ellenanyagok. DHD és lisztérzékenység esetén érdemes autoimmun pajzsmirigyeltérés irányában is vizsgálni a beteget.

Vitiligo (foltos festékhiány)

Autoimmun eltérés, társulhat ritkán coeliákiához. Csökkent melanintermelés jellemzi, gyakran a fénynek kitett helyeken, de a test bármely részén előfordulhat, korai őszüléssel társulhat. Leggyakrabban az arcon vagy kézfejeken jelenik meg.

Bővebben Vitiligo - egy titokzatos bőrbetegség

Foltokban jelentkező hajhullás (alopecia areata)

Társuló autoimmun eltérés, melyben túlzott immunválasz alakul ki feltehetően a hajhagymák sejtjei ellen, nem megritkuló vagy nagy mennyiségű diffúz hajhullással jár, hanem foltokban megjelenő eltéréssel. Elsősorban a hajas fejbőrön, de akár a szemöldök, férfiaknál a szakáll területén foltokban jelentkezik, a foltokban teljes haj- vagy szőrzethiánnyal, a bőr viszket, kipirosodik.

Bővebben A foltos hajhullás okai és kezelése

Mi a teendő bőrtünet jelentkezése esetén?

Minden esetben, mikor bőrtünet jelentkezik, az orvosi véleményezés célszerű. Gyakran nem alapvetően bőrgyógyászati háttérrel kell számolni, ezért – mint a fenti eltéréseknél is – fontos a beteg teljes körű vizsgálata, más betegségek kizárása, hogy megtudják, nem áll-e a háttérben:

pajzsmirigybetegség

allergia

ételintolerancia

hormonális eltérés

autoimmun folyamat

krónikus betegség

góc.

Kezelés

Bőrtünet esetén, amennyiben mögötte igazolt lisztérzékenység megállapítható, a lokális, helyi kezelés nem szokott eredményre vezetni, vagy csak átmenetileg, de önmagában semmiképp, a betegség kezelésnek egyetlen módja ugyanis a gluténmentes diéta szigorú betartása, emellett a bőrtünetek is enyhülhetnek vagy megszűnhetnek. Amíg nincs érezhető javulás, illetve szükség esetén a szteroidot vagy gyulladáscsökkentőt tartalmazó helyi készítmények, antiallergiás szerek, szárazságot csökkentő krémek vagy akár fototerápia csökkenthetik a bőrpanaszokat.

A gluténmentes étrend szigorú tartása bizonyos esetekben teljesen megszünteti a bőrtüneteket (pl. DHD esetén), máskor (pl. vitiligo) már csak a további elváltozások kialakulása akadályozható meg, vagy mint társuló autoimmun eltérés nehezen kezelhető.

A liszt visszakerülése az étrendbe újra a panaszok fellángolását eredményezheti.

Olvasson tovább! A fel nem ismert lisztérzékenység veszélyei

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus