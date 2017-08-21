Az ótvar tünetei, szövődményei és kezelési lehetőségei

Dr. Gál Mónika
szerző: Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász - WEBBeteg
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Az ótvar fertőző megbetegedés. A fertőzött személy nem mehet közösségbe, mivel a gennyes váladék továbbkenésével - saját felülfertőzésén túl - a beteg könnyen megfertőzheti társait is.

Az ótvar (impetigo) gennykeltő baktériumok okozta bőrfertőzés. A bőr legfelsőbb rétege, a körülbelül 0.3 mm-es szaruréteg. Ez alatt jön létre körülírtan egy-egy is gennygyülem.

Leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy Streptococcus fajok okozzák. Főleg gyermekeken jellemző a fertőzés megjelenése. Általában az arcon, az orrnyílás, a száj környékén, a füleken és a kezeken alakulnak ki a tünetek. A beteg könnyen továbbfertőzi érintéssel társait és saját bőrét is a gennyes váladék továbbkenésével.

Az ótvar tünetei

Az ótvar leggyakoribb formájában mézsárga pörkkel fedett apró sebeket látunk, de létezik hólyagos formája is, melyben a víztiszta bennékű hólyagok lehetnek egészen apróak, de a mogyorónyi-diónyi méretet is elérhetik. Ebben az utóbbi formában a hólyagképződést a baktériumok által termelt toxinok váltják ki.

Egyes esetekben pattanásszerű kiütések képét adja a betegség. Kezeletlen esetekben testszerte szóródnak a tünetek. A gyógyulást követően viszont nem hagynak heget maguk után.

Mitől alakul ki az ótvar?

Az ótvar kialakulására több betegség, illetve állapot is hajlamosít, így az atópiás ekcéma, a különböző herpeszfertőzések, de befertőződhetnek az övsömör kapcsán kialakuló hólyagok és hámhiányos, valamint a tetvesség vagy rühesség miatt kivakart területek is. Kialakulása nyáron gyakoribb, mivel a meleg kedvez a baktériumok megtapadásának.

Ótvar

Az ótvar diagnosztikája
Az ótvar okozta bőrelváltozás szabad szemmel történő megtekintése szakember számára elegendő a diagnózis felállításához. Amennyiben alaposabb kivizsgálás szükséges, laboratóriumi vizsgálatra küldhetik a beteget és bakteriológiai tenyésztésre is szükség lehet.

Hogyan kezelhető az ótvar?

A kezelés diszkrétebb tünetek esetén csak helyi kezelés. Az első lépés a pörkök leválasztása kell, hogy legyen. Semmiképpen nem szabad lekaparni őket. A pörkök alatt található a fertőző baktériumok tömege, így érthető, hogy a pörk tetejére kent kenőcsnek miért nincs hatása, illetve a lekaparásuk a betegség továbbkenését eredményezi.

A pörkleválasztás kenőcsökkel, esetlegesen borogatással valósítható meg. Az így hozzáférhetővé váló hámhiányt azután fertőtlenítő ecsetelővel, gyulladáscsökkentő, hámosító kenőccsel kell bekenni, melyek többsége receptköteles. Ezen területeket - kivéve az arcot - bekötve kell tartani. Mindaddig folytatni kell a sebkezelést, amíg az utolsó pörk is le nem válik és a visszamaradó hámhiány begyógyul.

Szövődményes vagy igen súlyos esetekben antibiotikumot kell szedni a betegnek. Az ótvar a teljes sebgyógyulás után már nem fertőz, de amíg ez be nem következik, a fertőzött személy nem mehet közösségbe.

Az ótvar szövődményei

Az ótvar szövődményeként megjelenhet nyirokérgyulladás, ami egy vörös csík képében mutatkozik a bőrön, a környéki nyirokcsomók megnagyobbodása is jellemző, de kialakulhat néha orbánc is. A legsúlyosabb szövődmény vesegyulladás lehet, ezért a kiterjedt betegség alatt és lezajlását követő két hét múlva vizeletvizsgálatot érdemes végezni.

Ótvar és foltok
Kislányomnak sajnos ótvaros lett az álla 1 hete. Szépen gyógyul, már nincs pörk rajta. Ha meggyógyul a seb és csak halvány folt lesz látható, akkor van-e valamilyen kenőcs, ami segít a foltok teljes eltüntetésében? Körömvirág krémmel érdemes kenegetni? Tud-e ajánlani valamilyen krémet?
Dr. Csuth Ágnes, háziorvos válasza az orvos válaszol rovatban

Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász szakorvos

Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász szakorvos

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