Magyarországon körülbelül 100 ezer hepatitis C vírushordozó él. A HCV felelős hazánkban évente körülbelül 3000 beteg májzsugorának kialakulásáért és 600 májrákos esetért.

A hepatitis C vírussal együtt a betegség az egész világon elterjedt. A WHO adatai szerint, 170 millió fertőzöttről tudnak világszerte.

A vírus testnedvek, elsősorban vér útján fertőz. Spermával és anyatejjel történt fertőzésekről is tudunk, de ez nagyon ritka. A hepatitis B- vírusnál sokkal kevésbé fertőzőképes.

A vírust hordozó anya nem veszélyezteti újszülöttjét, ilyen eredetű megbetegedést eddig nem észleltek.

Hazai helyzet Magyarországon európai viszonylatban alacsony a hepatitis C elterjedtsége az intravénás kábítószer-fogyasztók körében, területi bontásban azonban nem egységes a kép, a fertőzöttek aránya Budapesten a legmagasabb. Bővebben A hepatitis C hazánkban

A hepatitis C tünetei

Mivel a kórokozó mindössze 1989 óta ismert, a fertőzöttek felénél nem is tudható, hogyan és mikor fertőződtek. Élhetnek közöttünk olyan vírushordozók, akik teljesen panaszmentesek, és emiatt nem is tudják, hogy fertőzöttek. Idővel azonban ők is beteggé válhatnak, illetve megfertőzhetnek másokat. A hatékony terápiához ezért első lépésként elengedhetetlen a HCV-fertőzés felismerése.

Heveny (akut) májgyulladás: a fertőzötteknek csak mintegy 10-20 százalékában zajlik akut májgyulladás. A vírus 2-20 hetes lappangási idő után okoz tüneteket. Jellemzők: hányás, levertség, fejfájás és végtagfájdalmak, étvágytalanság.

Szemben a heveny B-vírus hepatitisszel, a szemfehérje és a bőr sárgasága, a vizelet sötétebbé, a széklet világosabbra válása igen ritka jelenségek. Az akut májgyulladással járó HCV fertőzés maradandó károsodás nélkül, teljesen meggyógyul, és az érintettek vírusmentesek lesznek.

Idült (krónikus) májgyulladás: a betegség a legtöbb esetben (70-80 százalék) heveny májgyulladás nélkül lassan, gyakran hónapokkal a fertőződés után fejlődik ki, és tünetmentes, vagy csak fáradtsággal, bizonytalan hasi fájdalommal jár.

Olykor bőrviszketés, ízületi fájdalmak és érgyulladások jelentkezhetnek. Sokszor, mindössze a májgyulladás laboratóriumi vizsgálatainak egy-egy kóros értéke hívja fel a figyelmet a betegségre, ám gyakran még ezek sem mutatnak eltérést. A sikeres kezelés érdekében, a betegség minél korábbi felfedezése döntő fontosságú, azonban a tünetszegénység megtévesztheti mind a beteget, mind az orvost.

Hogyan terjed a hepatitis C?

A közhiedelemmel ellentétben nem a közös tű, hanem a közös fecskendő használata (az abban megmaradt fertőzött vér) jelent komoly kockázatot ebben a csoportban. A kábítószer-élvezők 50-90 százalékánál mutatható ki HCV-fertőzöttség.

A nemi úton történő fertőződés viszonylag ritka, de nem kizárható. A kórokozó az apró, akár szemmel nem is látható nyálkahártya-sérüléseken keresztül bekerülhet a véráramba. Fokozottan veszélyeztetettek, akik gyakran váltogatják szexuális partnereiket.

Veszélyforrást jelentenek a közös használatú, nem kellően tisztán tartott és apró serülést könnyen okozó eszközök (akupunktúrás és tetováló eszközök, manikűrkészlet, borotva, fogkefe).

A fertőzöttek közvetlen családtagjai (közös használati tárgyak). Vérvétellel a májfunkciót ellenőrző adatok eltéréseiből lehet következtetni májgyulladásra. Amennyiben a gyanú felmerül, a HCV örökítőanyagának, fehérjéinek, illetve a vírus ellen termelődött ellenanyagoknak kimutatásával lehet a fertőződésről megbizonyosodni.

Hepatitiszes megbetegedések Magyarországon

1980-2009

A hepatitis C fertőzés kezelése

A heveny C vírus hepatitis az esetek döntő többségében spontán gyógyul, de sajnos ez az összes esetnek csak mintegy tizede.

Az idült gyulladás esetén, nem lehet eléggé hangsúlyozni: a legfontosabb, hogy minél hamarabb kiderüljön, ha valaki fertőzött! Ekkor még idejében el lehet kezdeni a kezelést, amellyel a mai, korszerű terápiás lehetőségeknek köszönhetően akár tartós vírusmentességet lehet elérni. A korábbi kezelési módok 25-70%-os hatékonyságához képest ma már az esetek 90%-ában hatékonynak bizonyul az eljárás, és a maradék nagy részében is csökkenti a vírus szaporodását.

Terápiás lehetőségek, gyógyszerkombinációk - Már van hatékony eljárás

A vírus megjelenése óta a leggyakrabban alkalmazott kezelés az interferon és a ribavirin nevű szerek kombinációjából áll. Ezeket a gyógyszereket ambuláns kezelés keretében, infúzió segítségével juttatják be a fertőzött szervezetbe, jellemzően egy hosszabb ideig (24-48 hétig) tartó kezelési idő alatt. Kórházi ellátásra csak szövődmények és mellékhatások jelentkezése esetén van szükség. A 2003 óta alkalmazott interferon-ribavirin gyógyszerkombináció által azok a HCV-fertőzöttek, akik ezelőtt semmilyen kezelésben nem részesültek 40-45%-ban, a korábban sikertelen terápián átesettek 5-21%-ban váltak gyógyíthatóvá. Nagyon sokáig tekintették hatékony eljárásnak, azonban mára a legkevésbé sikeres terápiának mondható. Sajnos az interferon terápia számos olyan mellékhatás megjelenéséért felelős, amelyek miatt a kezelés a fertőzöttek számára ijesztő, kellemetlen lehet, így sokan éppen emiatt fordultak el a terápia lehetőségétől. Ilyen például a láz, levertség, pszichés zavarok és az emésztési problémák.

A következő generációs HCV terápia 2011-ben jelent meg, amely az előző szereknél jóval hatékonyabbnak bizonyuló készítményeket, a proteáz-gátlók csoportjába tartozó boceprevirt és telaprevirt foglalja magába. Jellemzőjük, hogy jelentősen növelik a hepatitic C fertőzés sikeres gyógyításának esélyét (első kezelésben részesülőknél 63–75%, sikertelen terápia után álló betegeknél 59–66% arányban).

Ma már Magyarországon is elérhetők azok a gyógyszerek, melyek segítségével interferon-mentesen, az eddiginél lényegesen kevesebb mellékhatással és 90 százalékot meghaladó gyógyulási aránnyal kezelhető a fertőzés. Az utóbbi években megjelent új készítmények a direkt vírusellenes szerek csoportjába tartoznak. Előnyük, hogy a korábbi terápiához képest rövidebb ideig tart a kezelés (12 hét), a vírusellenes készítmények szájon át szedhetőek, így az adagolás is könnyebben megoldható, továbbá az interferon tartalmú kezeléshez képest elhanyagolható az esetleges testi vagy pszichés mellékhatások megjelenésének esélye. További jó hír, hogy a májkárosodásban szenvedő fertőzöttek esetén is hatékonynak bizonyult az új eljárás, amellyel a fertőzöttek életminősége és kilátásai is jelentősen megnövelhetők.

A HCV talaján kialakult májelégtelenség esetén a beteg életét csak a májátültetés mentheti meg. Az átültetett májban rendszerint újra kialakul a HCV fertőzés, azonban többnyire sokkal enyhébb lefolyású. A hepatitis C felelős a májrákos esetek egy részéért is.

A teljes alkoholtilalmon kívül a beteg nem szorul diétára.

Bővebben Májrák: a betegség és tünetei

A fertőzés megelőzési lehetőségei

A hepatitis C ellen oltóanyagot még nem sikerült kifejleszteni, ezért a betegséget csak a fertőződés megakadályozásával lehet megelőzni. Ennek egyik legjobb módszere a véradás, illetve a szervátültetés alkalmával végzett szűrővizsgálat - ezt hazánkban 1992 óta végzik. A szűrés a nagyon friss fertőzést még nem képes kimutatni, ezért fontos, hogy a véradók és a szervdonorok a nyilatkozattétel során jelezze, ha a fertőzés gyanúja fennáll.

Kerülni kell a fertőzött egyén tárgyainak közös használatát, csak steril eszközzel végezhető tetoválás, testékszer-felhelyezés, akupunktúrás kezelés, a kábítószereseknek a leszokásig is biztosítani kell a steril fecskendőt, a nemi úton való terjedés megelőzésének legjobb módszere pedig a monogám párkapcsolat, illetve a gumióvszer használata.

A Hepatitis C-ről a következő forrásokból tájékozódhat Egészségügyi Világszervezet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete: www.vimor.hu Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ: www.obdk.hu

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Horváth Balázs, Dr. Árki Ildikó