A pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis) a pajzsmirigy fokozott hormontermelését jelenti. Mivel pajzsmirigyünknek fontos szerepe van szervezetünk működésében, számos anyagcserefolyamatra kihatva, túlműködése szerteágazó tüneteket okozhat.

Mi a pajzsmirigy-túlműködés?

A pajzsmirigy-túlműködés (szakmai írásmóddal hyperthyreosis, magyaros írásmóddal hipertireózis) a funkcionális pajzsmirigy-betegségek közé tartozó kórkép. Ez azt jelenti, hogy a pajzsmirigy működése, hormontermelő aktivitása változott meg, ám ennek hátterében nem feltétlenül áll strukturális, szervi eltérés (pl. göbök, daganat).

Hipertireózisban túl sok pajzsmirigyhormon (T3, T4) termelődik, ami elsősorban az anyagcsere felgyorsításával okoz kardiológiai, nőgyógyászati, metabolikus, bőrgyógyászati, idegrendszeri tüneteket. Laborvizsgálattal (TSH, T3, T4 hormonok) igazolható, kezelése a kiváltó októl függően lehet gyógyszeres vagy műtéti is.

Leggyakrabban a 20 és 40 év közötti korosztályt érinti, előfordulása kicsit nagyobb nőknél.

A pajzsmirigy-túlműködés tünetei

Tévhit, hogy a pajzsmirigy túlműködése mindig tünetekkel jár, sokszor egy laboratóriumi szűrőteszt során derül csak ki a túlműködés. A szubklinikai hyperthyreosis tünetszegény, a laborértékek közül egyedül az alacsony TSH-szint jelezheti a működési rendellenességet.

Máskor megfigyelhetőek ugyan a tünetek, de más szervek betegségeire engedhetnek következtetni a jelentkező panaszok. A tünetek alapján ezért sokszor nehéz a pajzsmirigy-eredetre következtetni, a diagnózis sok esetben késik.

A leggyakoribb panaszok a következők, ezek azonban nem mindenkinél jelentkeznek egyszerre, és eltérő súlyosságúak lehetnek:

szapora szívverés, szívritmuszavar

magas vérnyomás

hasmenés, fogyás, akár fokozott étvágy mellett

hajhullás, bőr- és körömeltérések

lábszáron észlelt úgynevezett pretibialis ödéma

idegesség, ingerlékenység, álmatlanság

melegintolerancia, meleg, izzadékony bőr

A pajzsmirigy megnagyobbodása nem elsősorban a túlműködéshez kötődik, előfordulhat alulműködésben és túlműködésben (autoimmun Graves-Basedow-kór tünete is lehet), de nem törvényszerű. A megnagyobbodás oka gyakrabban strúma, adenoma, göb vagy daganat lehet.

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A pajzsmirigy-túlműködés okai

A pajzsmirigy-túlműködéshez (hyperthyreosis, hipertireózis) számos különböző ok vezethet:

Graves-Basedow-kór - autoimmun eredetű pajzsmirigybetegség, az esetek 60-80%-a

egyes pajzsmirigygöbök (autonóm adenoma, multinoduláris golyva) - a göbös pajzsmirigy-megnagyobbodás nem feltétlenül jár a pajzsmirigyfunkció zavarával, de egyes szerkezeti elváltozások okozhatnak pajzsmirigyhormon-túltermelést.

thyreoiditis (pajzsmirigygyulladás)

a jód fokozott bevitele - élelmiszer eredet vagy jódtartalmú gyógyszer

hipofízis-rendellenesség, mely másodlagos módon okozhat fokozott TSH-termelődést (ritka ok)

A pajzsmirigyhormon túlzott bevitele is hasonló tüneteket okoz, ez azonban nem hyperthyreois (pajzsmirigy-túlműködés), hanem thyreotoxicosis.

Mik lehetnek a szövődmények?

Anyagcserezavarok és következményeik - A kezeletlen pajzsmirigy-túlműködés következménye lehet szívritmuszavar (súlyos esetben szívelégtelenséghez vezetve), felborult anyagcsere, alultápláltság a fogyás és hasmenés miatt, fokozott fertőzéshajlam.

Reprodukciós funkciók - A pajzsmirigyhormonok túltermelése rendszertelen mestruációt, menzeszkimaradást okozhat, illetve növeli a spontán vetélések gyakoriságát. Maga a pajzsmirigy-túlműködés nem feltétlenül akadályozó tényező a teherbe esés szempontjából. Mindezzel együtt a terméketlenség miatt vizsgált nők 2-3 százalékánál derül ki pajzsmirigy-túlműködés. Férfiak esetén a hyperthyreosis a spermiumok mozgásának zavarát okozhatja.

Thyreotoxikus krízis - Kifejezett túlműködés esetén bármely életkorban előfordulhat az úgynevezett thyreotoxikus krízis, amely újszülöttben és idősekben súlyos, akár életveszélyes állapotot is eredményezhet. Láz, magas vérnyomás, szapora szívverés, idegrendszeri és emésztőrendszeri tünetek, akár szívelégtelenség is felléphet. Ellátása sok esetben intenzív osztályos feladat.

Hogyan igazolható a pajzsmirigy-túlműködés?

A pajzsmirigy-túlműködés igazolásában a legfontosabb szerepe a laboratóriumi vizsgálatnak van. Igazolt eltérés esetén azonban fontos a túlműködést okának kivizsgálása, ezek tisztázása érdekében további vizsgálatok következhetnek.

Laborvizsgálatok: a TSH (thyreoideastimuláló hormon) szintjének laboratóriumi mérése a túlműködés szűrőtesztje, illetve a T4 és T3 hormonok szintjének mérése fontos;

Graves–Basedow-kór gyanúja esetén a TSH-receptor elleni antitestek (TRAb) meghatározása segíthet az ok tisztázásában.

pajzsmirigy ultrahangvizsgálta megnagyobbodott pajzsmirigy esetén fontos, a szerv szerkezetének, göbök jelenlétének megítélésére;

izotópos vizsgálat és pajzsmirigy-biopszia (aspirációs citológia) elsősorban gyanús göbök esetén szükséges a rosszindulatú folyamatok felismerése vagy kizárása érdekében.

Hogyan kezelhető a pajzsmirigy túlműködése?

A pajzsmirigy hormonok túltermelésének számos tünete és akár súlyos szövődménye lehet, így feltétlen indokolt alapos vizsgálata és szakszerű ellátása.

Alapvetően nem az okot tudjuk kezelni, csak a túlműködést állítjuk le, bizonyos formában. Az, hogy melyik megoldást választjuk, függ a hyperthyreosis fajtájától, és egyénileg mérlegelve a beteg állapotától, életkorától, társbetegségeitől. A megoldásnak három fő fajtája van: gyógyszeres terápia, műtét vagy radiojód kezelés.

Minegyik kezelési mód utánkövetést igényel. A betegség gyakran pajzsmirigy-alulműködésbe megy át.

Mikor alkalmazunk gyógyszeres terápiát?

A pajzsmirigy-túlműködés leggyakrabban autoimmun folyamat (Graves-Basedow-kór) révén alakul ki, melynek kezelése gyógyszeres, a terápiától csökken a szerv hormontermelése. A számos kellemetlen és komoly tünet, valamint a szövődmények megelőzése érdekében elsősorban gyógyszeres kezelést – tireosztatikus kezelést – indítunk.

Bármely eredetű túlműködés esetén törekedni kell az euthyreoid állapot – egyenletes hormonkibocsájtás – elérésére, így akár műtét szükségessége esetén is elsőkörben gyógyszeres előkezelés történik, ez azonban csak átmenetileg oldja meg a túlműködést.

Az úgynevezett tireosztatikumok gátolják a hormonok képzését (a már előállított hormonokat nem befolyásolják). Magyarországon alapvetően két hatóanyag használatos: thiamazol és propiltiouracil. Mindkettőnek van előnye, hátránya, akadhat mellékhatása, alkalmazásuk gondos megfontolást igényel. Gyógyszerszedés mellett jelentkező láz, torokfájás, sárgaság esetén minél hamarabb értesítse orvosát az esetleges súlyos mellékhatások miatt. A gyógyszerválasztást befolyásolja a terhesség is, erről is mielőbb tájékoztassa kezelőorvosát!

Kontrollvizsgálat rendszeresen történik, ilyenkor elsősorban a pajzsmirigyfunkció ellenőrzése, vérképzésre gyakorolt esetleges mellékhatás felderítése, antitestvizsgálat történik vérvétel révén.

A pajzsmirigy-túlműködés műtéti kezelése

Elsősorban nagy méretű golyva, gyanús vagy rosszindulatú pajzsmirigygöb miatt merül fel műtét. A műtét során vagy a túlműködést okozó göb eltávolítása történik, vagy akár egy lebeny, vagy a teljes pajzsmirigy eltávolítására is sor kerülhet.

Fontos a beteg gyógyszeres előkezelése, normális pajzsmirigyhormonszint mellett történhet a műtét. Az utókezelés és követés attól függ, mekkora terület eltávolítása történt, minél nagyobb, annál nagyobb eséllyel szükséges utólagos végleges pajzsmirigyhormon-pótlás.

Radiojód kezelés 131 jódizotóppal

Ugyancsak gyógyszeres előkezelést igényel, mint a műtét. Hahatása nem azonnali, ezzel számolni kell. Végezhető autoimmun eredet mellett, adenoma esetén, ha a műtét ellenjavalt, vagy ha műtét után újra túlműködés jelentkezik. Terhesség esetén nem végezhető, további ritkább ellenjavallatai is vannak a terápiának.

A radiojód általában kapszula formájában alkalmazva szájon át kerül a beteg szervezetébe. Rövid elkülönítés szükséges, mert sugárforrásnak tekinthető a beteg. A nem szükséges vagy fel nem vett jódizotóp pár napon belül vizelettel távozik.

Alapvetően a műtéti eltávolításhoz hasonlóan igényel utólagos hormonpótlást, és folyamatos kontroll szükséges.

Pajzsmirigy-túlműködés és terhesség

Terhesség alatt előfordulhat átmeneti pajzsmirigy-túlműködés is.

A gesztációs thyreotoxikózis súlyos állapot, azonban ritka. Általában átmeneti a terhesség alatt kialakuló hormontúltengés – elméletileg a magas HCG-szintnek szerepe van a kialakulásában –, az enyhe eset kezelést sem feltétlenül igényel, azonban követést igen, mert tarthat tovább vagy hosszú távon alulműködést okoz a pajzsmirigygyulladás. Gyakrabban észlelik ikerterhességnél és vészes hányások esetén. Tünetei átfedhetnek a terhesség során észlelhető eltérésekkel, ezért nem mindig egyértelmű és fordul a terhes nő vele orvoshoz, de szerencsére ritka folyamatról beszélünk.

Másik, gyakoribb esetben a meglévő pajzsmirigy-túlműködés mellett alakul ki terhesség. Jó esetben a hyperthyreosis ismert, gondozott és kezelt. A pajzsmirigy-túlműködésre utaló panaszok mellett ugyanis fokozza az anyai magas vérnyomás, preeklampszia, koraszülés kockázatát, káros lehet a magzatra is.

Terhesség alatti pajzsmirigy-túlműködés esetén gyakoribb orvosi kontroll szükséges. Amennyiben kezelés indokolt, az elsősorban gyógyszeres. A propiltiouracil részesítendő előnyben, mivel a metimazol az első trimeszterben okozhat magzati károsodást. Később azonban akár váltani is kell, a propiltiouracil esetleges májkárosító mellékhatása miatt. Műtét ritkán, indokolt esetben szükséges lehet, de radiojód kezelés ellenjavallt.

Terhesség után kialakuló pajzsmirigygyulladás, az ún. posztpartum thyreoiditis a szüléseket követően az esetek 7%-ában alakul ki. Átmeneti, pár hétig vagy hónapig tartó pajzsmirigygyulladásról van szó, ami pajzsmirigy túl- és alulműködéssel is járhat, gyógyszeres kezelést igényel.

Ismert Graves-Basedow-kór esetén javasolt az újszülött szűrése is.

Milyen étrend javasolt pajzsmirigy-túlműködés esetén?

Túlműködés igazolásakor olyan étrend javasolt, amely kerüli a túlzott jódbevitelt. Nem kell teljesen kerülni a tengeri halak, a jódozott jó, az ásványvizek fogyasztását, de korlátozott mértékben indokolt. Ne szedjen jódtartalmú étrend-kiegészítőket, a szedett kiegészítőkről is konzultáljon endokrinológusával.

A túlműködés által okozott anyagcsereproblémák miatt kiegyensúlyozott, változatos, megfelelő energiájú, fehérjét és szénhidrátot is tartalmazó táplálkozás szükséges, amivel megelőzhető a hiányállapotok kialakulása és a túlzott fogyás, alultápláltság. Egyes esetekbenben étrend-kiegészítő vagy orvosi javaslatra gyógyszer formájában is pótolni kell a B 1 -vitamint (ennek természetes forrásai pl. a gabona, barnarizs, hüvelyesek, belsőségek), vagy a D-vitamit (megtalálható a tojásban, tejtermékekben, a gombákban és az édesvízi halakban).

Lásd még A pajzsmirigy betegségei - Tünetek, kivizsgálás és kezelés

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus