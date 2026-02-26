Fájdalmas vizelés (dysuria)

A dysuria a vizelés során jelentkező fájdalom, égő, csípő vagy kellemetlen érzés, amely a húgyutak alsó vagy felső szakaszának irritációjára, gyulladására vagy strukturális eltérésére utalhat. A fájdalom hátterében hormonális, daganatos és pszichoszomatikus okok is szerepelhetnek.

A dysuriáról beszélünk, ha a vizelés kezdetén, a vizeletsugár alatt, vagy a vizelés végén kellemetlen vagy fájdalmas érzés jelentkezik, amely lokalizálódhat a húgycső, a húgyhólyag, a szeméremcsont feletti (suprapubicus) régió vagy a külső nemi szervek területére.

A dysuria gyakori panasz az alapellátásban és a sürgősségi ellátásban egyaránt, különösen nők körében, de férfiaknál és gyermekeknél is jelentős klinikai jelentőséggel bír. Önálló tünetként vagy egyéb alsó húgyúti panaszokkal társulva jelentkezhet, kialakulásának hátterében számos ok állhat. A pontos anamnézis, a kiváltó ok alapos kivizsgálása és a célzott oki terápia elengedhetetlen.

A fájdalmas vizelés gyakori okai

1. Fertőzéses eredet

Alsó húgyúti fertőzések (UTI)

heveny hólyaghurut (akut cystitis)

húgycsőgyulladás (urethritis)

Leggyakoribb kórokozók az Escherichia coli (E. coli), Klebsiella spp., Proteus spp., Enterococcus spp.

Nemi úton terjedő fertőzések (STD)

Jellemzően húgycsőgyulladást okoznak, gyakran gennyes, kellemetlen szagú váladékozással társulva.

2. Gyulladásos és irritatív okok

Interstitialis cystitis (fájdalmas hólyag szindróma)

Sugárkezelés utáni húgyhólyaggyulladás (cystitis)

Kemoterápia okozta húgyhólyaggyulladás

Húgyhólyag-irritáció koffein, alkohol, fűszeres ételek miatt

3. Mechanikus és strukturális eltérések

Húgyúti kövek (urolithiasis)

Húgycsőszűkület

Hólyag- vagy húgycső jó- vagy rosszindulatú daganata

Idegentest

Katéter okozta irritáció

4. Nőgyógyászati és urogenitális okok (nőkben)

Hüvelygyulladás (vaginitis): a fertőzés hátterében leggyakrabban candidiasis, vagy bakteriális vaginózis áll.

Vulvovaginalis atrophia (ösztrogénhiány következtében kialakuló, a hüvely és a külső női nemiszervek strukturális és funkcionális elvékonyodása, sorvadása)

Bartholin-mirigy gyulladás

Irritatív bőrgyulladás, nem megfelelő alsónemű, illetve túl szoros alsóruházat viselése miatt, bizonyos sporttevékenységek szintén fokozhatják a nemiszervek területén az irritációt

5. Prosztataeredetű okok (férfiaknál)

Akut és krónikus prosztatagyulladás

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH)

Prosztatarák

6. Egyéb okok

Húgyúti sérülések

Allergiás reakció

Gyógyszermellékhatás (pl. ciklofoszfamid)

Pszichoszomatikus tényezők

A panasz jellege utalhat a kiváltó okra

A fájdalom típusa gyakran már enged következtetni a lehetséges okra. Égő, csípő érzés leggyakrabban fertőzéses eredetre utal. Éles, szúró jellegű fájdalom gyakran utalhat húgyúti kő jelenlétére vagy mechanikus irritációra. Tompa fájdalom általában egy krónikus folyamatra hívja fel a figyelmet, míg az alhasban érzett görcsös fájdalom húgyhólyag irritációra utal.

Időbeli megjelenés szintén tipikus lehet (de nem törvényszerű). A vizelés kezdetén jelentkező fájdalom húgycsőgyulladás, a végén észlelt fájdalom inkább hhúgyhólyag-gyulladásra utal. A szinte folyamatos panasz interstitialis cystitisre utal. A csak egy-egy alkalommal jelentkező panasz sokszor az elfogyasztott ételek irritáló hatásával függ össze

A vizelési fájdalom mellé gyakran egyéb kísérő tünetek is társulnak, melyek szintén utalhatnak a kiváltó okra.

gyakori és/vagy sürgető vizelési inger (pollakisuria) - utalhat húgyúti fertőzésre, hólyagirritációra, fájdalmas hólyag szindrómára, férfiaknál prosztataproblémákra

véres vizelet (hematuria) - utalhat húgyúti kövekre, súlyos húgyúti fertőzésre és hólyaggyulladásra, daganatra

láz - gyulladást jelez, amit okozhat komplikált húgyúti fertőzés, prosztata

deréktáji fájdalom - gyakori kövesség esetén

hüvelyi váladékozás - szexuális úton terjedő fertőzések, hüvelygyulladás

húgycsőváladék - nemi úton terjedő fertőző betegségek

fájdalmas közösülés (dyspareunia)

Differenciáldiagnózis Fájdalmas vizeléssel járhatnak olyen belgyógyászati, nőgyógyászati és urológiai kórképek is, amelyeknél nem a dysuria a vezető tünet. Panaszok esetén gondolni kell ezekre is, korai felismerésükkel komoly szövődmények előzhetőek meg. Ilyen pl. a heveny vesemedencegyulladás (akut pyelonephritis), a vesekövesség, a hólyagtumor, az endometriózis, a neuropathiás fájdalom, vagy a pszichés eredetű (pszichogén) dysuria.

Kivizsgálás dysuria esetén

A diagnózis felállítása több lépcsős folyamat, ami egy alapos kikérdezéssel kezdődik, amit majd a beteg vizsgálata, valamint laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok követnek.

Kórelőzmény (anamnézis) - Kulcskérdés a panasz kezdete, lefolyása, a fájdalom jellege, a beteg szexuális élete, korábbi alsó húgyúti fertőzések, a szedett gyógyszerek, korábbi húgyúti beavatkozások (pl. katéterviselés), nőknél menopauza státusz.

Fizikális vizsgálat - Alapvető vizsgálat az alhasi nyomásérzékenység, a deréktájék és gerinc érzékenység, a nemiszervek vizsgálata, férfiaknál a tapintásos prosztatavizsgálat.

Laboratóriumi vizsgálatok - Az alapvizsgálatok közé tartozik az általános vizeletvizsgálat, a vizelet üledék és a vizelettenyésztés. További speciális vizsgálat lehet indokolt esetben PCR-teszt a szexuális úton terjedő betegségekre, vérkép, CRP-szint és indokolt esetben a PSA-vizsgálat.

Képalkotó vizsgálatok - Amennyiben felmerül valamilyen betegség gyanúja, a lehetséges ok függvényében végezhető ultrahang-vizsgálat, kontrasztanyagos CT-vizsgálat vagy húgyhólyagtükrözés (cystoscopia). Az ultrahang egyszerű, kockázatmentes vizsgálat, széles indikációs körrel, a további vizsgálati eljárásokra ritkábban kerül sor.

Kezelési lehetőségek

A tüneti kezelés mellett mindig törekedni kell a kiváltó ok meggyógyítására. Korai felismerés esetén a szövődmények többsége megelőzhető.

Oki kezelés fertőzés esetén általában antibiotikum. A tenyésztés eredménye, azaz a kórokozó azonosítása után célzott, az adott baktériumtörzs ellen leghatékonyabb antibiotikum választandó (nitrofurantoin, fosfomycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, fluorokinolonok indikáció szerint). Nemi úton terjedő fertőzések esetén fontos a partner kezelése is.

Tüneti kezelésként fontos a fokozott folyadékbevitel, gyógyszerek közül fájdalomcsillapításra, lázcsillapításra nemszteroid gyulladáscsökkentők (NSAID), szükség esetén görcsoldók szedhetők.

Bizonyos ritkább, nem fertőzéses eredetű okok esetén speciális terápiák indokoltak. Mechanikai akadályok, kövek okozta panaszok esetén urológiai műtétre kerülhet sor, menupauza utáni nőknek gyakran ösztrogénterápiát javasolhat orvosa.

A fájdalmas vizelés megelőzése

A prevenció, mint oly sok egyéb betegség estén is segíthet megelőzni a dysuria kialakulását. Mivel az esetek többségében a panasz fertőzéses eredetű, ezért az alábbiakkal tehetjük a legtöbbet a fájdalmas vizelés megelőzéséért:

Megfelelő folyadékbevitel

Szexuális együttlét utáni vizelés

Helyes intim higiénia

Spermicidek kerülése