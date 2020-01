Prosztatavizsgálat - Mire számíthat az orvosi rendelőben?

A kivizsgálás legkellemetlenebb, ám gyors és fájdalommentes része a prosztata végbélen keresztül történő vizsgálata, amely igen fontos információkkal szolgálhat az Ön orvosa számára.

A BPH okozta tünetek kialakulása miatt orvoshoz forduló beteg kivizsgálásának első lépéseként orvosa részletesen ki fogja kérdezni a húgy- és ivarrendszerrel kapcsolatos panaszairól, előző betegségeiről. A megfelelő kezelés kiválasztásához fontos a beteg egyéb problémáinak ismerete, az esetleges előzetes sebészeti beavatkozások és gyógyszerszedési szokások feltérképezése, az orvossal való beszélgetés folyamán éppen ezért ne hallgassunk el semmilyen panaszt!

Az ezt követő fizikális vizsgálat fontos eleme az alhas alapos áttapintása, melynek segítségével a vizsgáló orvos meggyőződhet a húgyhólyag teltségéről.

Hirdetés

Prosztatavizsgálat: kellemetlen, de nem fájdalmas

A benignus prosztata megnagyobbodás és szövődményei

A prosztata fizikális vizsgálata a végbélen keresztül történik (rektális digitális vizsgálat). Ez úgy történik, hogy a beteg álló helyzetben előrehajol, vagy féloldalasan fekszik felhúzott lábakkal. Ezek a testhelyzetek megkönnyítik a vizsgáló orvos számára a végbélen keresztül a prosztata megtapintását. A vizsgálat egyszerű, gyors, és bár kellemetlen, de nem fájdalmas.

A prosztatavizsgálat információértéke igen jelentős az orvos számára: a tapintás alapján következtetések vonhatók le a prosztata méretére, a fennálló betegségre vonatkozóan (BPH, krónikus prosztatagyulladás, prosztatarák). Természetesen a diagnózisalkotáshoz a rektális digitális vizsgálat önmagában kevés, további vizsgálatok szükségesek.

Mire lehet következtetni a véreredményekből?

Vérvétel minden esetben történik. Az eredmény általános tájékoztató jellegű a beteg állapotával kapcsolatban, általa felvethetők bizonyos betegségek, illetve A veseműködésről is lényeges információkat szolgáltat.

A PSA-érték értelmezése A PSA vérben mérhető abszolút mennyisége önmagában nem elég informatív. A kapott értéket legtöbbször a beteg életkorához, illetve a prosztata ultrahanggal meghatározott méretéhez viszonyítják. Ez utóbbit PSA denzitásnak nevezzük. A PSA szintjében bekövetkező változás figyelemmel követése ugyanakkor lehetőséget ad prosztata állapotának változására, a betegség követésére.

Egy speciális fehérje, a prosztata specifikus antigén (PSA) mennyiségének meghatározása alapvető a prosztata betegségeinek kivizsgálásában. A PSA-t a szervezetben csak a prosztata sejtjei termelik, vérben mérhető koncentrációja pedig arányos a prosztata nagyságával. A vizsgálat ugyanakkor nem specifikus a BPH-ra, a prosztata egyéb betegségeiben is lehet magasabb a szintje.

A PSA emelkedett lehet a prosztata gyulladása, fertőzéses állapota, rákja esetén, sőt közvetlenül ejakuláció után is. Bizonyos kezelések (pl. a prosztata transzuretrális rezekció) és egyes gyógyszerek is csökkent(het)ik a PSA mennyiségét a vérben. A PSA két formában, szabad és kötött állapotban fordul elő, fontos mindkettő mennyiségének ismerete is az orvos számára.

Egyéb vizsgálatok Intravénás urographia. A húgyutak (vesék, húgyvezetékek, húgyhólyag, húgycső) vizsgálata történhet intravénás urographia segítségével. Ennek során a beteg kontrasztanyagot tartalmazó injekciót kap, ezután meghatározott időpontokban hasi-kismedencei röntgenfelvételek készülnek, melyeken a kontrasztanyag miatt a húgyutak jól kirajzolódnak. Az eljárás rutinszerűen nem végzendő.

Endoszkópos vizsgálat. Az alsó húgyutak endoszkóppal történő vizsgálata szintén nem rutinvizsgálat. Ennek során a húgycsövön keresztül egy vékony, hosszú eszközt vezetnek fel a húgyhólyagba, amelynek végén egy apró kamera van. A kamera által közvetített kép egy képernyőn megjelenik, ami alapján az orvos tájékozódni tud az alsó húgyutak állapotáról, betegségeiről. Szükséges esetben szövettani mintavételre is alkalmas.

A vizelet vizsgálata

Mivel a BPH zavart okoz a vizelet ürítésében, a diagnózishoz szükséges a vizelet tesztcsíkkal történő vagy laboratóriumi elemzése is.

A vizeletáramlás-mérés egyszerű módszer, segítségével meghatározható a vizelet maximális áramlási sebessége, és az átlagos áramlás. A vizeletürítés dinamikájáról egy görbe készül, melynek alakja az urológus szakorvos számára fontos információkat hordoz, bár a vizeletáramlás csökkenését a prosztata és a húgyhólyag vagy húgycső egyéb betegségei is okozhatják. A vizsgálat nem fájdalmas.

Fontos vizsgálat még a vizelés után a húgyhólyagban maradt vizelet mennyiségének meghatározása is, melyet ultrahangkészülék segítségével végeznek. A maradék vizelet mennyisége katéterezéssel is meghatározható, amennyiben az ultrahangvizsgálat során valamilyen okból a kép biztonsággal nem jellemezhető.

Láthatóvá tenni a prosztatát

A végbélen keresztüli ultrahangos prosztatavizsgálat jól láthatóvá teszi a prosztatát, annak méretét és finomabb szerkezetét is. Gyakorlott vizsgáló esetleg egyéb betegségeket, például prosztatarákra gyanús területeket is észrevehet. A hasi ultrahang vizsgálat a vesék, a húgyhólyag és kismértékben a prosztata megítélésére nyújt lehetőséget.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos