Herpesz a nemi szerveken: a nemi herpesz (herpes genitalis)

A nemi herpesz kezelése a tünetek gyógyítását jelenti, maga a fertőzés nem szüntethető meg - amint az immunrendszer egyensúlya megbomlik, a betegség kiújul. A genitális herpesz tünetei és kezelése.

Ajakherpesz A világ egyik legelterjedtebb fertőző betegsége az ajakherpesz. A szájon jelentkező fájdalmas, viszkető hólyagocskák és a később megjelenő var sokaknak okozott már kellemetlenséget. Az ajakherpeszt jellemzően a vírus másik típusa okozza, azonban - a szexuális szokások megváltozásával - mindkét típus egyaránt okozhat fertőzést az ajakon és a nemi szerveken is.



A herpeszvírusok családjába tartozó vírusok a leggyakrabban fertőzést okozó kórokozók. Az esetek többségében a herpes simplex 1-es típusa (HSV-1) okozza az ajakherpeszt, míg a 2-es típusa (HSV-2) a nemi szervek herpeszét, napjainkban azonban mindkét víruscsoport megtalálható a száj és a nemi szervek környékén is.

A herpes simplex vírus 2-es típusa először a nemi szerveket betegíti meg, néha csupán enyhe panaszokat okozva. A vírus innen a gerincvelő melletti idegdúcokba vándorol, ahol egy életen át fennmarad. Bár a fertőzöttek közül sokan nem tapasztalnak semmilyen tünetet, a vírus bármikor aktiválódhat és szóródhat a szexuális kapcsolatok során. Ha pedig a vírusok és az immunrendszer átmeneti egyensúlyi állapota megbomlik, kiújulnak a tünetek, visszatérő panaszokat okozva.

Az elsődleges herpeszfertőzés lezajlása

Az elsődleges nemi herpesz fertőzés lezajlása ritkán lehet igen enyhe, de az esetek döntő többségében a fertőződést követően 3-20 napon belül égő, viszkető érzés kíséretében csoportosan elhelyezkedő hólyagok jelennek meg. Néhány nap múlva ezek nyomán fájdalmas, hámhiányos vagy fekélyes területek jelennek meg. Az esetek körülbelül felében láz, izomfájdalom, fejfájás, esetleg hasi panaszok kísérik a bőrtünetek megjelenését. A combtő nyirokcsomói megduzzadnak mindkét oldalon.

Férfiaknál a hímvessző bármely részén megjelenhetnek a herpeszes hólyagok. Nőknél leginkább a szeméremtesten fordulhatnak elő, de gyakran a hüvelyre és a méhnyakra is átterjednek. Amennyiben vizeléskor fájdalom jelentkezik, az arra utal, hogy a fertőzés a húgycsövet is érinti. Az anális nemi életet élők esetében a végbélnyílás körül is feltűnnek.

A nőkben jelentős lehet a szeméremtesten és az alhasban jelentkező fájdalom. A kis fekélyek összefolyva nagyobb hámfosztott területeket eredményezhetnek. A férfiaknál a herpesz fertőzés lezajlása általában kevésbé súlyos.

Hogyan kaphattam el a nemi herpeszt?

A tünetek 10-13 nap alatt gyógyulnak, de az azt követő 10-12 napban még továbbra is fennáll a fertőzőképesség. Ez az úgynevezett tünetmentes vírusürítés eredményezi, hogy a betegek akaratlanul is továbbadják a fertőzést. Genitális herpeszt tehát olyan személytől is el lehet kapni, aki nem mutat jellegzetes klinikai tüneteket. A tünetek az esetek egy részében ráadásul meglehetősen enyhék vagy alig észrevehetőek. A vírus terjedését segíti, hogy aki egyszer - akár tünetmentesen! - átesett HSV okozta genitális fertőzésen, bármikor vírusürítővé válhat. Nem meglepő, hogy kutatások szerint a fertőzöttek mindössze negyven százaléka tud betegségéről. Mások a hosszú tünetmentes időszak miatt nem gondolnak arra, hogy inaktív állapotban is hordozhatják a vírust, így akaratlanul is továbbadhatják azt.

Amennyiben most jelentkeztek Önnél a nemi herpesz tünetei, elképzelhető, hogy az elsődleges fertőzés már jóval korábban történt, amelyre már nem is emlékszik vagy korábban nem okozott panaszokat, és jelenleg a már korábban is a szervezetben (idegdúcokban) lévő vírus másodlagos fertőzéséről van szó.

A herpes simlex 2 vírus nemi úton terjedő betegség. Nem lehet átadni tárgyakon keresztül, például törölközőhasználattal. Az óvszer jelentősen csökkenti a vírus átadásának esélyét, ugyanakkor nem jelent tökéletes védelmet, mivel az a nemi szervek körüli bőrterületről is átadható. Emellett az ajakherpesz (herpes simplex 1-es típus) is átterjedhet orális együttlét során a nemi szervekre.

Ezt tegye a továbbfertőzés ellen! A betegség átadásának elkerülése céljából óvszer használata nagyon fontos, a tünetek megszűnése után is még 2 hónapig. Kerülni kell az orális kontaktust, mivel az ajakherpesz is okozhat fertőzést a nemi szerveken (hasonlóképp ez is a gyógyulást követően még több napig, közel 2 hétig).

Átlagosan negyedévente kiújul

A nemi herpesz tüneteinek kiújulását a vírusok újbóli aktiválódása eredményezi, ami a szervezet egyensúlyának megbomlása miatt következik be. Ennek oka lehet leggyakrabban valamilyen fizikai vagy pszichés stressz, nők esetében a menstruáció, nagyobb betegség lezajlása, de akár az intenzív napozás vagy az alkoholfogyasztás, stb. is okozhatja.

Átlagosan negyedévente újul ki a herpesz, de ez egyénenként igen változó lehet. Az esetek többségében a diagnózishoz nem fontos a laboratóriumi kivizsgálás, ugyanakkor a tüneteket érdemes bőrgyógyásznak megmutatni. Speciális orvosi kezelést általában akkor javasolnak, ha évi 4-6 alkalommal is jelentkeznek a jellegzetes panaszok.

A betegség kiújulásának jellegzetességei:

férfiakban gyakoribb az előfordulása, mint nőkben;

a herpesz kiújulásának gyakorisága az életkor előre haladtával csökken;

a hólyagok általában ugyanott jelentkeznek;

a kiújulások tünetei kevésbé súlyosak, mint az első fertőzés során és kb. egy hét alatt spontán gyógyulnak.

A fertőzés aktiválódhat akkor is, ha egy egyébként nyugvó herpeszvírust hordozó személy egy vírusürítő személlyel létesít nemi kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy két herpeszvírust hordozó személynek is be kell tartania a szükséges megelőző lépéseket (vírusürítési időszakban az önmegtartóztatás, óvszerhasználat, orális szex kerülése, súlyos esetben vírusellenes kezelés).

A betegség szövődményei közül a legsúlyosabb a vírusos agyhártyagyulladás, amely azonban igen ritka. Gyakori lehet azonban a vizeletürítési képtelenség, amely főleg a fájdalom miatti akaratlagos vizelet visszatartás eredménye.

A genitális herpesz kezelése

A betegség megállapítása a típusos klinikai tünetek alapján általában nem okoz problémát. Bizonytalan esetekben, illetve súlyos szövődmények esetén indokolt lehet a víruskimutatás PCR-al (Polimerase Change Reaction), egy speciális molekulárbiológiai módszerrel.

A genitális herpesz kezelése a fennálló tünetek gyógyítását, a panaszok enyhítését és megszüntetését jelenti, maga a fertőzés nem szüntethető meg. A herpeszvírus elleni fertőzésre nincs gyógyszer, illetve védőoltással történő megelőzése sem lehetséges.

Szájon át szedendő vírusellenes gyógyszer adása lehet szükséges, annak ellenére is, hogy a tünetek maguktól is meggyógyulnak. Amikor átlagosan kéthavonta (évente 5-6 alkalommal) újulnak ki a tünetek, a gyógyszert - leggyakrabban acyclovirt tartalmazó készítményt - tartósan kell szednie a betegnek, legalább egy éven keresztül. Ezzel a módszerrel elkerülhető a vírusok aktiválódása, hosszabb tünetmentes időszak érhető el.

Herpesz a terhesség ideje alatt

Speciális eset a terhesség során elszenvedett herpesz fertőzés. A magzat fertőződésének kivédése érdekében, nem szabad késlekedni a vírusellenes gyógyszer szedésével. Amennyiben az anyának a szülés környéki időszakban tünetes, császármetszéssel kell a gyermeket világra segíteni. Az újszülöttkori fertőzés esetén ugyanis igen gyakran alakul ki szövődmény, a bőrtünetek mellett pedig a súlyos esetekben vérmérgezés, májgyulladás, tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás is jelentkezhet. Ha már az anyaméhben megfertőződik a magzat, nagy eséllyel alakul ki az agy károsodás, súlyos fogyatékosság.

