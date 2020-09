Az Escherichia coli baktérium (E. coli)

Az E. coli baktérium a normál bélflóra tagja, fontos szerepe van a kórokozó baktériumok megtelepedésének megakadályozásában. Átmenetileg az E. coli törzsek megtalálhatóak a bőrön, a garat nyálkahártyájában, a külső női nemi szerveken is.

Tekintettel arra, hogy az E. coli tipikus vastagbél-baktérium, jelenléte vízben vagy élelmiszerben székletszennyezettségre utal. A közegészségügyben az E. coli, úgynevezett indikátorbaktériumnak tekintendő, amely jelzi a víz és az élelmiszer tisztaságát/szennyezettségét, meghatározott maximális csíraszáma van.

Az E. coli baktérium különböző törzsekre csoportosítható, öt nagy csoportját különböztetjük meg:

enteropathogén E. coli (EPEC),

enterotoxint termelő E. coli (ETEC),

enterohaemorrhágiás E. coli (EHEC),

enteroinvazív E. coli (EIEC),

enteroaggregatív E. coli (EAEC).

Az enteropathogén E. coli (EPEC)

A legrégebb óta ismert E. coli csoport. Az 50-es, 60-as években a fejlett országokban is súlyos hasmenéses járványokat okoztak, de napjainkban leginkább a fejlődő országokban jellemző az EPEC által okozott hasmenés, mely leginkább a tápszerrel táplált csecsemők körében jelentkezik. Jellemző, hogy a baktérium fertőzése kor specifikus, bár nagy csíraszám esetében a felnőttek is megfertőződhetnek, de leginkább egyéves kor alatt okoz változó súlyosságú vizes hasmenést.

Fertőzés esetén, a kezelés a só- és vízháztartás rendezése jelenti, ritkábban - antibiogram alapján - antibiotikum adása is szóba jöhet.

Az enterotoxint termelő E. coli (ETEC)

Az ETEC a fejlődő országokban előforduló hasmenések egyik leggyakoribb oka. A kétéves kor alatti hasmenéses megbetegedéseket is ezen E- coli törzsek okozzák, sőt, a hasmenéses fertőzések okozta halálozást is ezek okozzák.

A jó higiéniás színvonalú országokban ritkán fordulnak elő, de érdekes módon leginkább azon turisták körében fertőznek, akik a fejlett országokból a harmadik világba utaznak. Ennek a jelenségnek külön neve is van: „utazók hasmenése” vagy angolul ’travellers diarrhea’. Az ETEC baktériumok víz vagy élelmiszer útján fertőznek.

Amennyiben fertőzés alakul ki, akkor a só- és vízháztartás rendezése a legfontosabb. Megelőzés szempontjából antibiotikum adása nem javasolt, inkább a fokozott higiéniára való odafigyelés, az élelmiszerek megfelelő ideig tartó hőkezelése javasolt.

Az enteroinvazív E. coli (EIEC)

Ezek az E. coli törzsek a vérhashoz hasonló tüneteket okoznak, genetikailag is nagyon hasonlítanak a vérhas baktériumok, a virulencia faktoraikat illetően. A vérhas a fejlődő országokban járványszerű mérteket ölt, de a felett országokban is előfordul. A fejlődő országokban a gyermekhalandóság egyik leggyakoribb oka. Jellemző lehet a lázzal és tenesmussal járó székletürítés. A tenesmus azt jelenti, hogy a székelés görcsös, fájdalmas, de improduktív. A széklet kevés, de nyákos, véres, gennyes. Az EIEC baktériumok a vastagbél nyálkahártyájához tapadnak, fekélyeket okoznak. A fertőzött víz vagy élelmiszer, közvetített járványokat váltanak ki. Kezelésében antibiotikum adása szükséges, illetve a higiéniás szabályok fokozott betartása, a szennyvíz elvezetése, az ivóvíz tisztítása.

Az enterohaemorrhágiás E. coli (EHEC)

Az EHEC járvány a 2011-es németországi fertőzések révén vált igazán ismertté, amikor is az EHEC (állítólag szennyezett uborka vagy csírák elfogyasztásán keresztül) súlyos hasmenéses járványokat okozott. A járványokat hús, tej vagy egyéb élelmiszer okozhatja, de gyakori a kontaktszemély fertőződése is. Jellemző a klinikai tünetekre a nagymennyiségű, friss vért tartalmazó széklet, de a széklet viszonylag kevés (kevesebb, mint egy liter/nap).

A vérhassal ellentétben ritkábban fordul elő láz, ritkábban látható a nyákos-gennyes váladék. Az esetek közel 10 százalékában, főleg gyermekeken súlyos, életveszélyes haemolitikus uraemiás szindrómát (HUS-t) okozhat. A HUS-ra jellemző a kis erek károsodása, a vörösvértestek károsodása miatt bekövetkezett vérszegénység és csökkent vérlemezkeszám. Ritkábban olyan szövődmény is kialakul, amikor kis bevérzések alakulnak ki, a jelenség neve a trombotikus trombocytopéniás purpura (TTP).

Az EHEC kezelése a só- és vízháztartás rendezéséből áll, egyszerűbb esetben antibiotikum adása nem szükséges, de súlyosabb esetben indokolt. A HUS ellátása intenzív osztályos kezelést igényel.

Szükség lehet még friss, fagyasztott plazmára (FFP), plasmapheresisre, szteroidokra, stb. Súlyos veseműködési zavar esetén, művese kezelésre lehet szükség.

Az enteroaggregatív E. coli (EAEC)

Az EAEC vizes hasmenéses és elhúzódó hasmenéssel járó fertőzéseket okoz.

Bélrendszeren kívüli E. coli fertőzések

E. coli okozza a nem komplikált húgyúti fertőzések 80 százalékát, illetve gyakran a nőgyógyászai fertőzések hátterében is ez áll. Ritkán olyan fertőzéseket is okozhat, mint az agyhártyagyulladás, szeptikus kórképek, sebfertőzés, has űri folyamatokhoz tartozó fertőzések.

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos