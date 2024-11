PSA-szint és a PSA-vizsgálat jelentősége

A PSA (prosztata specifikus antigén) egy enzimfehérje, amelyet a prosztata sejtjei termelnek. Amennyiben szérumszintje emelkedett, az a prosztata elváltozásainak egyik markere lehet. A PSA-szint vizsgálata a prosztatarákszűrés egyik fontos módszere, azonban önmagában nem elegendő a betegség diagnosztizálásához.

Mi a PSA?

A prosztata specifikus antigént, azaz a PSA-t az egészséges prosztata is termeli, ugyanakkor a dülmirigyből normál esetben csak kis mennyiségű PSA kerül a vérbe. A fehérje szérumszintje csak a prosztata különféle megbetegedései során nő meg, ezáltal egy egyszerű vérvizsgálattal is jelezheti a prosztata (dülmirigy) jó- és rosszindulatú elváltozásait.

A PSA-szint emelkedése nem specifikus markere a prosztataráknak, azaz nem csak rosszindulatú tumoros elváltozás esetén mérhető magasabb PSA-szint. Az 50 év feletti férfiak 2/3-ánál a magas (4 ng/ml-nél magasabb) PSA szérumszint hátterében jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH, benignus prostatahyperplasia) áll. Ezen kívül a prosztatát ért fizikai hatás után, a mirigy gyulladásakor, jóindulatú prosztatadaganat esetén is magasabb a szintje.

Meg kell jegyezni, hogy az esetek egy részében a PSA-szint mint marker megbízhatósága alacsony, és álnegatív eredményt adhat. Ez azt jelenti, hogy olykor a jelen lévő prosztatarák ellenére is alacsony marad a PSA-szint. Az érték jellemzően alacsonyabb elhízott férfiakban. Másrészt az életkor előrehaladtával egyébként egészséges prosztata esetén is magasabb lehet a PSA szintje.

A PSA-szint jelentése

Mint látjuk, a PSA-teszt eredményének értékelhetősége hagy némi kívánnivalót maga után, de a vizsgálatok többségében megfelelő és egyszerű módszer a prosztatabetegségekre, ezen belül a prosztatatumorra gyanús esetek kiszűrésére.

A PSA-értékek

Egészséges férfiak szérum PSA-szintje alacsonyabb, mint 4 ng/ml.

A 4 és 10 ng/ml közötti szint gyakori jóindulatú prosztatamegnagyobbodás vagy más elváltozás esetén, ugyanakkor utalhat prosztatarákra is. Ezt a tartományt nevezzük szürke zónának.

A 10 ng/ml-nél magasabb PSA-szint hátterében már leggyakrabban a prosztatarák áll.

A PSA-szint abszolút értékének meghatározása mellett az eredmények megfelelő értelmezéséhez gyakran alkalmaznak különböző számított mutatókat, amelyek segítségével jobban megbecsülhető az, hogy az emelkedett PSA-szint prosztatarákra utal, vagy más prosztatabetegségre, esetleg nem ad okot aggodalomra.

fPSA szint, PSA/fPSA arány: az úgynevezett szabad PSA frakció (fPSA) szintje és annak a teljes PSA-szinthez viszonyított arányának vizsgálata. A szabad PSA-szintje prosztatarákban alacsonyabb, prosztata megnagyobbodás esetén magasabb, ezért a hányados megállapítása jobban használható a prosztatarák szűrésében.

az úgynevezett szabad PSA frakció (fPSA) szintje és annak a teljes PSA-szinthez viszonyított arányának vizsgálata. A szabad PSA-szintje prosztatarákban alacsonyabb, prosztata megnagyobbodás esetén magasabb, ezért a hányados megállapítása jobban használható a prosztatarák szűrésében. PSA-denzitás: a PSA-szintnek a prosztata ultrahanggal meghatározott méretéhez viszonyított értéke. A hányados azt mutatja meg, hogy a PSA-szint magyarázható-e a jóindulatú prosztatamegnagyobbodással, vagy rosszindulatú elváltozásra lehet gyanakodni az eredmények alapján.

a PSA-szintnek a prosztata ultrahanggal meghatározott méretéhez viszonyított értéke. A hányados azt mutatja meg, hogy a PSA-szint magyarázható-e a jóindulatú prosztatamegnagyobbodással, vagy rosszindulatú elváltozásra lehet gyanakodni az eredmények alapján. PSA-velocitás: a PSA-szint változásának gyorsasága. Prosztatarák esetén általában gyorsabban növekszik a PSA-szint, míg jóindulatú folyamat esetén lassabban. A mutató segítségével akkor is valószínűsíthető a rosszindulatú folyamat, ha esetleg végig a normál tartományon belül marad a PSA-szint.

a PSA-szint változásának gyorsasága. Prosztatarák esetén általában gyorsabban növekszik a PSA-szint, míg jóindulatú folyamat esetén lassabban. A mutató segítségével akkor is valószínűsíthető a rosszindulatú folyamat, ha esetleg végig a normál tartományon belül marad a PSA-szint. Korspecifikus PSA-szint: a PSA értékének életkor függvényében történő értelmezése. Mivel idősebb korban normál esetben is kissé emelkedett lehet a mutató, ugyanannak az értéknek más lehet az oka egy negyvenes, illetve egy hetvenes éveiben járó férfi esetében.

Ezen mutatókra elsősorban a 4 és 10 ng/ml közötti PSA-érték esetén, a határérték körüli tartományban lehet szükség a betegség kockázatának megítéléséhez.

A PSA-szűrés jelentősége

A prosztatarák diagnózisának megállapítása PSA-vizsgálattal nem lehetséges. Mint láttuk, a módszer nem specifikus, illetve nem elég megbízható. 10 ng/ml alatti PSA esetén a férfiak kétharmadának nincs prosztatarákja, míg néhányan 2,5-ös vagy még alacsonyabb PSA-szint ellenére is betegek.

A PSA-vizsgálat szűrésként azt a célt szolgálja, hogy felhívja a figyelmet azokra az esetekre, amikor további vizsgálatok szükségesek. A PSA-szűrés egy egyszerű, gyorsteszttel vagy más laborvizsgálatokkal együtt is elvégezhető eljárás, ami legtöbbször jelzi azt, ha más, esetleg több kellemetlenséggel járó vizsgálat is indokolt. A PSA-szűrővizsgálat a korlátai ellenére is hozzájárul ahhoz, hogy a tumoros elváltozás időben felismerhető legyen, és csökkenjen a prosztatarák miatti halálozás.

Mivel a PSA-szűrés eredménye időnként nem megbízható, az urológusok nem győzik hangsúlyozni a fizikális, tapintásos prosztatavizsgálat (rektális digitális vizsgálat) szerepét a PSA-szint mérése mellett is. A két módszer együtt képes teljes biztonságban a lehető legkorábbi stádiumban felismerni a valószínűsíthetően rosszindulatú elváltozásokat.

A szakmai ajánlások szerint 50 éves kor felett évente kellene szűrni a férfiakat (fizikális vizsgálat, PSA-teszt) teljesen panaszmentes esetben is. Ha a felmenők közül valakinek volt prosztatarákja, már 45 éves korban el kell kezdeni az évenkénti szűrést.

Vizsgálatok a PSA-szűrés eredményének függvényében

A prosztatabetegségek kivizsgálására és a diagnózis felállítására további vizsgálatok is rendelkezésre állnak. Ezek elvégzésére akkor van szükség, ha a fizikális prosztatavizsgálat és a 4 ng/ml-nél magasabb PSA-szint alapján felmerül a prosztatarák kockázata, de akár normál PSA-szint mellett is indokoltak lehetnek, amennyiben a tünetek és a fizikális vizsgálat eredményei erre utalnak.

Kérdéses esetben rutinszerűen végezhető prosztataultrahang, továbbá az eredmények pontosításához felhasználható a vizeletmintán alapuló PCA3 teszt. Ezek egyike sem diagnosztikus vizsgálat, de segít annak megítélésében, hogy biztosan indokolt-e a prosztatabiopszia elvégzése. A vizsgálatok azt a célt szolgálják, hogy nem kellően indokolt esetben ne tegyék ki a férfiakat a biopsziának.

A prosztatarák biztos diagnózisa csak pozitív szövettani lelet esetén mondható ki. Ehhez általában a végbélen keresztül vesznek egy kis szövethengert a prosztatából biopsziás tű segítségével. Ha az eredmény pozitív, egyéb, képalkotó vizsgálatok szükségesek a tumor stádiumának megállapítására (kiterjedés, áttétek). Ha a PSA emelkedett szintjének hátterében álló elváltozások (prosztatagyulladás, jóindulatú prosztatamegnagyobbodás) áll, annak diagnosztizálása ugyancsak a szövetminta vizsgálatával lehetséges.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

További felhasznált forrás: Medipress