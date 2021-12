Kontrasztanyagos CT-vizsgálat

Milyen betegségek, panaszok esetében lehet szükség kontrasztanyagos CT-vizsgálatra? Milyen kontrasztanyagot használnak hozzá? Hogyan történik maga a vizsgálat? Hogyan kell rá felkészülni, és utána van-e valami fontos tudnivaló? Van-e ellenjavallata ennek a vizsgálatnak?

Mit nevezünk kontrasztanyagnak? Kontrasztanyagnak nevezzük azokat, a képalkotó vizsgálati eljárások során felhasznált anyagokat, amelyek megváltoztatják egy emberi szövet, szerv, elváltozás fizikai tulajdonságait. A kontrasztanyagot a szervezetbe bejuttatva egyes képletek, elváltozások vagy erek a környezetüktől jobban elkülöníthetők és így jobban vizsgálhatók.

Milyen betegségek, panaszok esetén lehet szükség kontrasztanyagos CT-vizsgálatra?

A fokozott kontrasztanyag-halmozás elsősorban gyulladásos folyamatokra és egyes daganatokra jellemző, így ezek gyanúja esetén vagy ismert elváltozások követése során van leginkább szükség alkalmazásukra. Más esetekben az elváltozás a normális szervekhez képest az alacsonyabb kontrasztanyag-felvétellel különül el. CT-vel a különböző testtájakon érfestéses jellegű vizsgálat is végezhető, érszűkület, érelzáródás, embólia gyanúja esetén az érrendszer telődési viszonyait vizsgálhatjuk.

Milyen kontrasztanyagot használnak hozzá?

A CT fizikai alapja a röntgensugár elnyelődésének megjelenítése. A különböző szövetek sugárelnyelése lehet azonos vagy egymáshoz hasonló, de kontrasztanyagok adásával ezt megváltoztathatjuk, így azok jobban elkülöníthetők lesznek. A sugárelnyelés az elemek rendszámával szorosan összefügg, így a kontrasztanyagok nagy része a viszonylag magasabb rendszámú elemeket tartalmazza (jód, bárium), ami a sugárelnyelődést fokozza, a felvételen világosabbak lesznek a képletek. Ezek az úgynevezett pozitív kontrasztanyagok. A CT-nél a gyakrabban alkalmazott jódos kontrasztanyagokat szájon át, valamint intravénásan juttatják be, báriumos kontrasztanyag a belek vizsgálatához és csak szájon át adható. Negatív kontrasztanyagos hatás is elérhető, pl. a beteg által megivott alacsonyabb sugárelnyelésű víz vagy más, erre alkalmas folyadék, máskor pedig levegő beadása révén rajzolható ki jól a gyomor és a belek fala.

Hogyan történik maga a vizsgálat?

A CT-vizsgálatokról általánosságban ide kattintva olvashat. Kontrasztanyagos vizsgálat során a beteg egyik karvénájának megszúrásával műanyag kanült helyeznek be, amin keresztül a vizsgálat meghatározott szakaszában injektor segítségével juttatják be a kontrasztanyagot. A vizsgálat jellegének függvényében ezek után még egy vagy több sorozatot készítenek. Eközben a CT-asszisztensek a beteget folyamatosan megfigyelik, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A vizsgálat után a beteg felkelhet az asztalról, majd kb. 15-30 perc elteltével a kanült kihúzzák.

Hogyan kell a vizsgálatra felkészülni, és utána van-e valami fontos tudnivaló?

A CT-vizsgálatok előtti általános tudnivalókról ide kattintva olvashat. A kontrasztanyagos vizsgálatok előtt az étkezést több (3-4) órával ki kell hagyni, valamint friss (általában legfeljebb 1 hónapos) vesefunkciós laborleletet is kérnek. Vizet lehet inni, sőt ajánlatos nem kiszáradva érkezni. A vizsgálat előtt tájékoztató szöveget adnak át, és a beteget szóban is kikérdezik arra vonatkozóan, hogy kapott-e korábban kontrasztanyagot, és hogy esetleg ennek során felléptek-e mellékhatások. A kontrasztanyag beadásához a beteg írásos beleegyező nyilatkozata szükséges. A CT-kontrasztanyagok ritkán okoznak mellékhatásokat és allergiás reakciókat, de kivételesen súlyos, életveszélyes szövődmények is előfordulhatnak. A beadás közben melegségérzet, vizelési inger jelentkezhet, ez szokványos és hamar elmúlik. Bármilyen más, új tünet esetén azonnal szólni kell a személyzetnek. A kontrasztanyag kiürülését a vizsgálat után bőséges folyadékfogyasztás segíti.

Van-e ellenjavallata a vizsgálatnak?

Magának a CT-nek nincs abszolút ellenjavallata, de terhesség fennállásakor csak igen komoly ok miatt végzik el a vizsgálatot. Intravénás kontrasztanyag adásának legfontosabb ellenjavallatai a jódtartalmú kontrasztanyagtól korábban elszenvedett allergiás reakció, a jelentősen beszűkült vesefunkciós érték (magas kreatininszint, csökkent GFR-érték), kezeletlen pajzsmirigy-túlműködés. A cukorbetegség kezelésére alkalmazott metformin tartalmú gyógyszerek a kontrasztanyaggal együtt adva különösen a veseműködés zavara esetén súlyos anyagcserezavart idézhetnek elő, ezek a vizsgálat előtt és után két-két napig nem szedhetők. A szoptatás nem kizáró ok; a kontrasztanyag csak elenyésző mennyiségben kerülhet bele az anyatejbe, így tudományos alapon nem szükséges a szoptatás korlátozása, de általában a szoptatás kihagyását javasolják a vizsgálat utáni 24 órára.

Milyen időközönként ismételhető ez a vizsgálat?

A képalkotó vizsgálatok javallatát a klinikum, egyéb vizsgálatok alapján a kezelőorvos határozza meg. Azonos típusú CT-vizsgálatot rövid időn belül ritkán kell megismételni, de előfordulhat, hogy másfajta vizsgálat készül egymás után. Az összeadódó sugárterhelésben az időzítésnek gyakorlatilag nincs szerepe. A néhány napon belüli ismételt vénás kontrasztanyag adását lehetőség szerint kerülni kell, főleg, ha a vese működése már eleve károsodott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Laki András, radiológus