Mit kell tudni a prosztatagyulladásról?

A prosztata egy dió méretű mirigy, mely a férfiak húgyhólyagja alatt és a végbél előtt helyezkedik el. Feladata, hogy olyan folyadékot állítson elő, mely védi a spermiumokat, míg azok a petesejt felé utaznak.

Ha a prosztata duzzadttá, érzékennyé és gyulladttá válik, prosztatagyulladásról (prostatitis) beszélünk. Ez az állapot nem összetévesztendő a prosztatarákkal vagy a prosztatamegnagyobbodással.

A prosztatagyulladás tünetei

A prosztatagyulladásnak négy típusa létezik, mindegyiknek saját tünetei és okai vannak.

Akut bakteriális prosztatagyulladás – Ha a húgyúti rendszerből (vesék, húgyhólyag, húgycső) baktériumok jutnak a prosztatába, fertőzés alakulhat ki.

Tünetei közé tartozik:

sürgető vizelési inger, mely ellenére csak kevés vizelet távozik,

magas láz,

hidegrázás,

vizelési nehézség,

a pénisztő körüli vagy a herezacskó mögötti fájdalom,

fátyolos vizelet.

Az akut bakteriális prosztatagyulladás súlyos állapot, kezelést igényel, ezért, ha a fent említett tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!

Krónikus bakteriális prosztatagyulladás – Idősebb férfiaknál gyakoribb állapot, enyhébb bakteriális fertőzés, ami akár több hónapig is elhúzódhat. Előfordulhat, hogy húgyúti fertőzés vagy akut bakteriális prosztatagyulladás után jelentkezik. A tünetek a jelentkezésük után gyakran elmúlnak, ezért nehéz azonosítani.

A tünetek közé tartozik:

sürgető vizelési inger, gyakran az éjszaka közepén,

fájdalmas vizelés,

fájdalmas ejakuláció,

deréktáji fájdalom,

nehézség érzet a herezacskók mögött,

vér a spermiumban,

húgyúti elzáródás (vizelési nehézség vagy gyenge vizeletsugár).

Krónikus prosztatagyulladás/krónikus medencefájdalom szindróma (CP/CPPS) – A prosztatagyulladásnak ez a leggyakoribb típusa, mely tünetei közül sok megegyezik a bakteriális prostatitisével. A különbség az, hogy ennél a típusnál a tesztek elvégzésekor nincs jelen baktérium.

Jelenleg a CP/CPPS oka nem ismert. A triggerek közé tartozik a stressz, egy közeli ideg károsodása és a fizikai sérülés is. A vizeletben lévő vegyi anyagok vagy korábbi húgyúti fertőzés is szerepet játszhat a kialakulásban, de olyan immun-rendellenességekkel is összefüggésbe hozható, mint a krónikus fáradtság szindróma és az irritábilis bél szindróma.

A fő tünet a fájdalom, mely több, mint 3 hónapig tart az alábbi testrészek legalább egyikében:

pénisz (gyakran a péniszcsúcs),

herezacskó,

a herezacskó és a végbél között (perineum),

alsó has.

A fájdalom vizelés és ejakuláció során is jelentkezhet, valamint előfordulhat vizelettartási gond, illetve nagyon gyakori vizelés is. A gyenge vizeletsugár a CP/CPPS másik gyakori tünete.

Tünetmentes prosztatagyulladás – Ebben az esetben a prosztata gyulladásban van, de a beteg tünetmentes, így általában csak a prosztata egészségét ellenőrző vérvizsgálat során értesül az állapotáról. A tünetmentes prosztatagyulladás nem minden esetben igényel kezelést, azonban meddőséghez vezethet.

Kockázati tényezők

Korábbi húgyúti fertőzés

Korábbi ágyéki sérülés

Vizelet katéter használata

Korábbi prosztata biopszia

A gyulladt vagy fertőzött prosztata bármely életkorban előfordulhat. Ha prosztatagyulladásra gyanakszik, keresse fel orvosát, aki segít a tünetek kezelésében és a fájdalom enyhítésében!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; webmd.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus