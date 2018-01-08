A húgycsőgyulladás tünetei és kezelése

A női vagy férfi húgycső akut vagy krónikus gyulladását urethritisnek (húgycsőgyulladásnak) nevezzük. A gyulladás leggyakrabban szexuális úton szerzett bakteriális fertőzés eredménye, ritkábban egyéb baktériumok, illetve vírusok vagy irritatív hatások is szerepet játszhatnak a gyulladás kialakulásában.

A húgycsőgyulladás okai

A húgycsőgyulladást okozó fertőzés leggyakrabban fertőzött, de jellemzően tünetmentes szexuális partner közvetítésével történik.

A kezelési stratégia miatt két fő csoportot különböztetünk meg: a gonorrhoeás (kankó, tripper) és a nem-gonorrhoeás húgycsőgyulladást (NGU). Az előbbi kórokozója a Neisseria gonorrhoeae baktérium, utóbbi csoportban leggyakoribb a Chlamydia-trachomatis, a Mycoplasma genitalium és a Trichomonas vaginalis, illetve a vírusok közül a herpes simplex vírus (HSV) vagy az adenovírusok.

Nagyon fontos annak ismerete, hogy a nemi úton terjedő betegségek egy része tünet- és panaszmentes, ezért ezek a betegek tudtukon kívül fertőzőek, a betegség terjesztésében fontos szerepük van. Az elsődleges vagy visszatérő fertőzés megelőzése céljából tanácsos óvszert használni mind a vaginális, mind az anális vagy orális közösülés során.

A húgycsőgyulladás kialakulását vagy kiújulását nem kizárólag fertőzés okozhatja: a helyi irritáció és a mechanikai sérülés is szerepet játszhat a panaszok megjelenésében. Visszatérő tünetek esetén ezért fontos a kiváltó ok tisztázása.

A hólyagkatheterezés során használt katéterek is okozhatnak urethritist, a gyulladást kiválthatja a húgycső nyálkahártyájának mechanikai sérülése és irritációja is. A katéter anyaga, a behelyezés körülményei és a katéter viselésének időtartama egyaránt befolyásolhatják a szövődmények kialakulásának kockázatát.

Mechanikai irritáció útján akár egy hevesebb szexuális aktus, de egy hosszabb kerékpározás is oki tényezőként szerepelhet.

Szintén okozhatnak húgycsőgyulladást kémiai irritáció révén különböző kozmetikumok, mint például szappanok, intim mosakodószerek, parfümök vagy helyi spermaölő anyagok. Felmerülő gyanú esetén ezen szerek elhagyása javasolt.

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A húgycsőgyulladás tünetei

A húgycsőgyulladás tünetei az alábbiak lehetnek, ugyanakkor önmagában ezen tünetek fennállása vagy hiány alapján nem állapítható meg vagy zárható ki az urethritis:

vizeléskor jelentkező csípő, égő fájdalom a húgycsőben,

viszketés

húgycsőfolyás, mely a kórokozótól függően különböző lehet, pl. áttetsző, nyákos, gennyes vagy sárgás-zöldes.

Előfordulhat az is, hogy a fertőzés kevés vagy semmilyen panaszt nem okoz, különösen nőknél. Nőknél ugyanis a húgycsőgyulladás tünetei gyakran kevésbé jellegzetesek, és összetéveszthetők a húgyhólyaggyulladás vagy a hüvely- és méhnyakgyulladás tüneteivel. Férfiaknál ezzel szemben hosszabb a húgycső, így a gyulládás okozta panaszok is kifejezettebbek lehetnek, továbbá magömlés során is felléphet a fájdalom.

A gonorrhoeás húgycsőgyulladásra jellemző lehet a bőséges, gennyes húgycsőváladékozás, amely akár a reggeli első vizelés előtt is megjelenhet. A korábban „bonjour cseppként” emlegetett reggeli váladék azonban önmagában nem alkalmas a gonorrhoea felismerésére.

Kivizsgálás, diagnózis

A húgycsőgyulladás diagnózisának felállítása a panaszok, a fizikális vizsgálat és a laboratóriumi vizsgálatok együttes értékelésén alapul. A tünetek önmagukban nem elegendőek a húgycsőgyulladás, illetve az azt okozó kórokozó biztos azonosításához.

A kórokozók kimutatására elsősorban nukleinsav-amplifikációs vizsgálatokat (NAAT, például PCR) alkalmaznak. A gonorrhoea és a Chlamydia-fertőzés kimutatására férfiaknál első vizeletsugaras vizeletmintából, nőknél elsősorban hüvelyi vagy méhnyakmintából, illetve megfelelő esetben vizeletből végezhető vizsgálat. A Mycoplasma genitalium kimutatására szintén molekuláris diagnosztikai módszerek állnak rendelkezésre.

Egyes esetekben szükség lehet a húgycsőváladékból készült kenet mikroszkópos vizsgálatára, ami segíthet a gonorrhoeás és a nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás elkülönítésében. Gonorrhoea gyanúja vagy igazolt fertőzés esetén tenyésztésre is szükség lehet, elsősorban az antibiotikum-érzékenység, illetve az esetleges rezisztencia meghatározása céljából.

A kezeletlen húgycsőgyulladás szövődményei

A húgycsőgyulladások egyik szövődménye, hogy nem állnak meg a húgycsőnél, a fertőzés a húgycső környezetében található szervekre is átterjed.

Férfiaknál mellékhere-gyulladás (epididymitis), ritkábban prosztatagyulladás alakulhat ki.

Nőknél bizonyos kórokozók, különösen a Chlamydia trachomatis és a Neisseria gonorrhoeae felszálló nemi szervi fertőzést, kismedencei gyulladást okozhatnak, amelynek késői következménye meddőség is lehet.

További, viszonylag gyakran előforduló szövődmény a később a gyulladás talaján kialakult hegesedés miatti húgycsőszűkület, mely inkomplett vizeletürítést, vizeletrekedést okozhat.

A szexuális úton szerzett fertőzéseknél mindig gondolni kell a társfertőzésekre, mint pl. a szifilisz, ezért ezen betegek szűrése is kívánatos.

Hogyan kezelhető a húgycsőgyulladás?

A húgycsőgyulladás kezelése elsősorban a kiváltó októl és a kórokozótól függ, ezért lehetőség szerint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján kell megválasztani a gyógyszert (legtöbbször antibiotikumot). Előfordulhat, hogy több kórokozó egyidejű kezelése szükséges.

A gonorrhoea kezelése egyszeri dózis harmadik generációs cefalosporinokkal történik. A pontos adagolást az aktuális szakmai ajánlások és a helyi antibiotikum-rezisztencia figyelembevételével kell meghatározni.

A nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás kezelésében az elsőként választandó antibiotikum általában a doxiciklin, különösen akkor, ha a kórokozó még nem ismert. A kezelés a kimutatott kórokozóhoz igazítandó. Chlamydia-fertőzés esetén a doxiciklin megfelelő választás, míg Mycoplasma genitalium okozta fertőzésnél a makrolidrezisztencia egyre gyakoribb előfordulása miatt speciális, lehetőség szerint rezisztenciavizsgálatra alapozott kezelés szükséges. A kezelésben bizonyos esetekben moxifloxacin is szerepet kaphat. Trichomonas vaginalis okozta fertőzés esetén metronidazol alkalmazható.

A fertőzés továbbadásának és az újbóli fertőződésnek a megelőzése érdekében a kezelés ideje alatt, valamint annak befejezését követően a tünetek megszűnéséig tartózkodni kell a szexuális érintkezéstől. Hét napos antibiotikum-kúra esetén legalább a kezelés befejezéséig, egyszeri adagolású kezelés esetén pedig a gyógyszer bevételét követő hét napig javasolt a szexuális önmegtartóztatás.

Szintén elengedhetetlen a szexuális partner(ek) kezelése, hogy a szexuális úton terjedő fertőzésekre jellemző ping-pong mechanizmust elkerüljük, ezzel megelőzve a folyton visszatérő gyulladást.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Osváth Péter

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász