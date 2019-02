A vetélés okai, hajlamosító tényezői

Az esetek döntő többségében nem derül ki, mi is volt egy vetélés pontos oka. Különösen igaz ez a korai terhességben bekövetkező első vetélés esetén. Ilyenkor kivizsgálás nem szükséges, a korai vetélések gyakorisága miatt.

Amikor semmilyen eltérés nem látható a terhesség során, és esetleg a terhesség kis mérete miatt egyéb vizsgálatokat nem is tudunk végezni, nem kell görcsösen keresni a kiváltó okot egy vetélés esetén. Ilyenkor az is bőven elég, ha ismerjük a rizikófaktorokat, amikre könnyedén odafigyelhetünk, és az ismétlődés kockázatát csökkentjük.

A vetélés leggyakoribb okai

genetikai rendellenesség

a méhlepény rendellenes fejlődése

a méh fejlődési, vagy egyéb rendellenességei (sövény a méhüregben, méhnyálkahártya-polip, a méh üregét bedomborító miómák)

méhszáj-elégtelenség (ismeretlen okú, vagy előzetes méhszájon végzett műtétet követően is kialakulhat)

hormonális rendellenességek (policisztás petefészek szindróma, pajzsmirigybetegségek, cukorbetegség)

fertőzések (szexuális úton átvihető betegségek, vírusos, bakteriális fertőzések, állati eredetű fertőzések)

túl fiatal, vagy túl idős anyai életkor

túl alacsony, vagy túl nagy anyai testsúly

belgyógyászati betegségek (magas vérnyomás, autoimmun betegségek, gyulladásos bélbetegségek, vesebetegségek, felszívódási zavarok)

Hirdetés

A fenti okok többsége a terhességre vágyó nőknél már ismert megbetegedést jelent. Ilyenkor különösen fontos, hogy a kezelhető betegségeket még a teherbeesés előtt gyógyítsuk meg, hiszen egy fertőző betegség megfelelő kezelésével, vagy védőoltások alkalmazásával máris elkerültünk egy kiváltó okot. A hormonális betegségeket és egyéb belgyógyászati betegségeket szükség esetén gyógyszeresen állítsuk be, ha megoldható olyan gyógyszereket érdemes alkalmazni, amelyeket terhesség esetén is nyugodtan folytatni lehet. Így igen fontos, hogy a nők jelezzék a kezelőorvosuknak, amikor kisbabát terveznek, így bárhol ennek megfelelően fogják őket kezelni, és állítanak be náluk hosszú távra gyógyszereket.

Az ismeretlen okok egy vetélés után gyakran nem kerülnek felismerésre, és nagyon sokszor nem is ismétlődik a probléma. Ha ismétlődik a vetélés, 2 vagy 3 alkalommal is előfordult, akkor részletes kivizsgálás kiderítheti a háttérben rejtőző problémát.

Bővebben Mit kell tudni a vetélésről?

Hajlamosító tényezők

Vannak olyan vetélésre hajlamosító tényezők, melyek mindenki számára ismertek, a köztudatban élnek, ennél fogva sokszor nem jelent problémát sem az elkerülésük, sem a felfüggesztésük. Ilyenek pl. a drogfogyasztások, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, bizonyos gyógyszerek szedése (minden kismama jelezze az összes orvosnak, aki gyógyszert szeretne javasolni nekik, hogy babát várnak, és ennek megfelelően fognak kezelést kapni), és a sugárzás.

Kevésbé ismert, de gyakran előfordulhat a gyógynövények alkalmazása, melyek között több is hajlamosíthat vetélésre. Sokan gondolják úgy, hogy a gyógynövények, mivel természetes anyagok, ezért nem lehetnek az egészségre, vagy a terhességre ártalmasak. Ilyenkor csak annak kell tudatosodnia az emberekben, hogy bizony sok gyógyszert először növényekből, növényi hatóanyagokból állítottak elő. Mindig figyelni kell arra, hogy bizony nem mindegy, milyen „természetes” is egy gyógytea, mégis komoly problémákhoz vezethet, és adott esetben kifejezetten tiltott is lehet terhesség során. Mindig konzultáljanak a patikussal, vagy a kezelőorvossal, hogy terhesség alatt melyik készítmények alkalmazhatóak biztonsággal.

Kismamaként érdemes odafigyelni a koffeinfogyasztásra is. Az átlagos koffeinfogyasztás, a napi 2-3 kávé általában nem okoz gondot, sőt, adott esetben segíthet az alacsony vérnyomás átmeneti kiegyensúlyozásában. Nem javasolt azonban magas pulzusszám mellett, mert a panaszok fokozódhatnak. Több kutatást is végeztek a koffeinfogyasztás határaival kapcsolatban, és a legújabb, általános ajánlások szerint nem javasolt naponta több, mint 300 mg koffein fogyasztása. Ebbe mind a kávé, mind a teák, mind az üdítők és energiaitalok fogyasztása beleszámít. Mindenkinek érdemes utánanéznie az általa fogyasztott termékek koffeintartalmának, hogy magának pontosan felmérhesse mi szabad, mi fér bele a terhesség során fogyasztható limitbe.

Mi az, ami nem káros a terhesség során, pedig sokan úgy gondolják?

Vannak olyan párok, akik attól félnek, hogy a szexuális együttlét problémát okozhat a terhesség során. Fontos tudni, hogy egészséges pároknál semmilyen káros hatása nincs az együttléteknek a terhességre, a terhesség fejlődésére, vagy a magzatra. Fenyegető vetélés esetén természetesen lehet tiltott az együttlét is, sok egyéb fizikai terhelés mellett is.

Azok a kismamák, aki terhesség előtt is rendszeresen sportoltak, mindenképpen folytassák azt terhesség alatt is, aki pedig eddig nem tették, ők is fokozatosan bevezethetik a sportot a mindennapjaikba. Arra kell mindössze figyelni, hogy nem terhesen kell megváltani a világot. Nem ilyenkor kell lefogyni, vagy kimerítő erőnléti edzéseket végezni, és figyelni kell, melyik sportok, milyen mozgásformák biztonságosak terhesség alatt is. A biztonságos, kellemes sport egészséges a kismamáknak, és a magzatuknak is.

Megelőzés

Minden terhest, és terhességre vágyó nőt, vagy azokat, akiknek vetélése volt, foglalkoztatja a gondolat, hogyan előzze meg ezt a kimenetelt. Sajnos az átlagos, fejlett országokban élő nők igen keveset tehetnek ezért. Egészséges életmód, egészséges táplálkozás, fertőzések megelőzése, és megfelelő kezelése, emellett az alapbetegségek megfelelő kezelése nagyon fontos. De mindenkinek tudnia kell, hogy nem hibáztathatják magukat egy ismeretlen eredetű vetélés esetén, nem kell kétségbeesetten keresni az okot, az legtöbbször ki sem deríthető. Mivel egy gyakori problémáról van szó, hagyni kell időt a lelki nehézségek leküzdésére, és bízni kell a következő terhességben.

Olvasson tovább! Bekövetkezhet a vetélés vérzés nélkül is?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász