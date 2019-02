A húgyúti fertőzések az embereket leggyakrabban érintő fertőző betegségek közé tartoznak, de többnyire nem járnak komplikációkkal. Főleg bakteriális fertőzésekről van szó, ritkán játszanak szerepet más kórokozók. Az egyik legveszélyesebb szövődmény a vesemedence-gyulladás.

A húgyúti fertőzés kialakulása

A húgyúti fertőzéseket okozó kórokozók általában a húgycsövön keresztül jutnak be a húgyhólyagba. Hatásukra begyulladnak a különböző szövetek, és attól függően, hogy meddig jutnak el a kórokozók, kialakulhat húgycsőgyulladás és húgyhólyaggyulladás is, ezek alsó húgyúti fertőzések. Súlyos esetben akár vesemedence-gyulladás is felléphet, amit felső húgyúti fertőzésnek is neveznek.



A vesemedence-gyulladás fő veszélye az, hogy ha a kórokozókat nem irtják ki időben, a veseszövetek pusztulása miatt a vese tönkremehet.

Húgyúti fertőzésre hajlamosító tényezők

Krónikus betegségek - Egyes krónikus betegségekről tudjuk, hogy férfiaknál és nőknél egyaránt növelik az ismétlődő húgyúti fertőzés kockázatát. Cukorbetegségben a vizelet magasabb cukortartalma és a szervezet gyengébb védekezőképessége egyaránt hozzájárul a gyakoribb fertőzéshez.



Vizeletkatéter - Alkalmazásának gyakori és ismert mellékhatása lehet a fertőzés. A húgycsövön keresztül a hólyagba bevezetett cső ideális utat kínál a kórokozónknak a bejutásra. A katéter okozta húgyúti fertőzés megelőzése a megfelelő behelyezési és ápolási szabályok szigorú betartását teszi szükségessé.

Húgyúti kő - A vesekő és hólyagkő az állandó irritációval egyúttal kiváló terepet kínál a húgyutakba tévedő baktériumoknak a megtelepedésre. Egyes urológiai betegségekben szintén gyakori szövődmény az alsó húgyúti fertőzés. A kockázatot növeli minden olyan elváltozás, ami a vizelet szabad eltávozását akadályozza, így az anatómiai (fejlődési) rendellenességek mellett a prosztatamegnagyobbodás is növeli a kockázatot. Az urológiai sebészeti beavatkozások egyik lehetséges szövődménye a húgyúti fertőzés.



Transzplantáció - A veseátültetett betegeknél is komoly veszély lehet a húgyúti fertőzés, különösen az első hónapokban. Megelőzésére antibiotikumokat lehet alkalmazni. Szintén antibiotikumokkal előzhető meg a betegség kialakulása gerincvelősérült betegeknél.



Immunrendszer - A szervezet immunrendszerének gyengülése, sérülése mindenfajta fertőző betegség kockázatát növeli. A húgyúti fertőzések nagyobb gyakorisággal fordulnak elő HIV-fertőzötteknél, illetve olyan betegeknél, akik valamilyen immuncsökkentő (immunszuppresszív) kezelés alatt állnak.



Elhízás - A kutatások szerint a túlsúly is növeli a visszatérő húgyúti fertőzések veszélyét. Az összefüggést gyermekeknél és nőknél sikerült kimutatni, a pontos hatásmechanizmus még tisztázatlan, lehetséges, hogy az ok az immunrendszer gyengülése.



Változókor - A menopauza után a hüvely és a húgycső hámja vékonyabbá, sérülékenyebbé válhat, amelynek oka az ösztrogén szintjének csökkenése, ez fokozza a húgyúti fertőzésre való hajlamot. Ha a húgyutakban bármilyen szűkület, vagy kövesség van, akkor a vizelet szintén könnyen fertőződhet.



Szexuális érintkezés - Az együttlét önmagában egy kockázatnövelő tényező a nők számára, ugyanis az aktus során irritálódhat a húgycső, aminek hatására a kórokozók könnyebben jutnak a hólyagba. A hüvelyi pesszáriumok használata során az eszköz a hüvelyfalon keresztül nyomás alatt tartja a húgycsövet. Ezek a fogamzásgátló eszközök a húgyúti fertőzések kockázatát körülbelül kétszeresére növelik. A síkosító nélküli gumióvszer használata a hüvelyfal irritációját, mikrosérüléseit okozhatja. Ez önmagában kedvez a hüvelyben a kórokozók megtelepedésének. Azok a nők, akik spermicideket használnak, szintén nagyobb rizikónak vannak kitéve. A szexuális érintkezés kockázata mérsékelhető az érintkezést követő vizeléssel. A hólyag ürítésekor a vizelet kiöblíti a húgycsőbe esetlegesen bejutott baktériumokat. Makacs, ismétlődő fertőzésekre való hajlam esetén az antibiotikus megelőzés megfontolható.



Terhesség - A húgyúti fertőzések szempontjából a várandósság egy fontos kockázati tényező. A terhesség során átalakul a szervezet hormonháztartása, gyengül az immunrendszer és a növekvő magzattal kismedencei szervek is mechanikus terhelése is növekszik.



Gyermekkor - A húgyúti fertőzés gyakori gyermekeknél. A néhány hónapos csecsemőknél ismeretlen lázas állapot esetén ez a kórkép egyike az elsőként kizárandóknak, ugyanis az alsó húgyúti fertőzés nagyon rövid idő alatt vesemedence-gyulladásba mehet át, amely a vese súlyos, maradandó károsodásához vezethet.

A húgyúti fertőzés tünetei

A húgyúti fertőzés tipikus tünete a

Ez a tünetegyüttes még csak húgyhólyaggyulladásra utal. Ha azonban láz, deréktáji fájdalom jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni a vesemedence-gyulladás kizárására. Húgyúti fertőzésre utal a vizeletben kimutatható vér, ami már kis mennyiségben is intenzív piros színt ad a vizeletnek, fertőzés jele lehet még fehérvérsejtek és genny jelenléte, illetve baktériumürítés. Néhány húgyúti fertőzés azonban teljesen panaszmentes marad.

A húgyutak gyulladása

A húgyúti fertőzés diagnosztizálása és kezelése

A húgyúti fertőzések esetén a diagnózist a tünetek, vizelet- és vérvizsgálat, illetve a húgyutak és a vese vizsgálata alapján állítja fel az orvos.



Enyhébb esetekben: a kezelést a tapasztalatok szerinti hatékony antibiotikumokkal kezdik, ami az esetek jelentős részében elegendő a fertőzés felszámolására. Ez a kezelés a járóbeteg-ellátás keretei közt megoldható, ha megfelelően – néhány nap alatt − gyógyul, további vizsgálatra nincs szükség.

Súlyosabb esetekben: vizeletmintából tenyésztést végeznek, és ellenőrzik, hogy a kitenyésző kórokozó mely antibiotikumokra érzékeny. Mivel a tenyésztés ideje több nap, amíg az érzékenységi adatok a laborból megérkeznek, addig a súlyos eseteket is tapasztalati alapon kell kezelni. A nehezen gyógyuló, magas lázzal járó, szövődményes esetekben – például vesemedence-gyulladás gyanúja esetén – kórházi kezelésre is szükség lehet. Különösen igaz gyermekekre - minél kisebbek, annál inkább.

Vesebetegség gyanúja esetén képalkotó vizsgálatokkal, például hasi ultrahanggal, kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal (ciszto-uretrográfia) lehet a háttérben meghúzódó folyamatokat felderíteni.

Vesemedence-gyulladás A vesemedence-gyulladást baktériumok okozzák, a betegség a vesemedence nyálkahártyája és a környező szövetek gyulladásával jár. Két formája van, a magas lázzal és fájdalommal járó akut vesemedence-gyulladás, és a krónikus (lappangó) fertőzés, ami néha észrevétlenül zajlik le, de súlyos károsodásokat okozhat.



Bővebben a vesemedence-gyulladásról

