Prosztatamegnagyobbodás fiatal férfiaknál

A prosztata megnagyobbodása fiatalkorban ritka, ám amennyiben mégis tapasztalható, legtöbbször komoly problémát jelez, melyet minél hamarabb orvosolni kell.

A prosztatamegnagyobbodás a 65 év feletti férfiaknál gyakori probléma, ebben az életkorban legtöbbször jóindulatú, természetes élettani folyamat. Általában a 40-es életévek közepe és vége az az időszak, mikor a prosztata elkezd növekedni. Előfordulhat azonban, hogy már 30 év alatti férfiak is küzdenek ezzel a problémával.

A prosztatamegnagyobbodás tünetei fiatal férfiaknál

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH - benignus prostata hyperplasia) leginkább vizelési problémákkal járó állapot. A leggyakoribb tünetek közé a gyakori vizelési inger, a vizelések után jelentkező vizeletcsepegés (vizelettartási nehézségek), a sürgető vizelési inger, sűrű éjszakai vizelés, illetve akadályozott vizelés tartoznak.

A fiatalkori prosztatamegnagyobbodás tünetei egyénenként változhatnak és az életkor előrehaladtával egyre rosszabbodhatnak. Szövődményként idővel húgyhólyagkövek kialakulásához, húgyúti fertőzésekhez, húgyhólyag- vagy prosztatagyulladáshoz, véres vizelethez és a veseműködés károsodásához vezethet.

A prosztata szerepe és normál mérete A prosztata egy mirigyes szerv, mely a húgyhólyag és a végbél között helyezkedik el. A prosztata termeli az ondót, mely hordozza és védi a spermiumokat, míg az ejakuláció során a herékből a húgycsövön át kijutnak a szervezetből. Felnőtt férfiaknál a prosztata normál mérete körülbelül akkora, mint egy szelídgesztenye.

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás vagy prosztatatúltengés (BPH) a férfiak körében előforduló leggyakoribb urológiai megbetegedés, kialakulása kb. 45 éves kor után normális élettani folyamatnak is tekinthető. A prosztatamegnagyobbodásról részletesen

A fiatalkori prosztatamegnagyobbodás okai

A húszas-harmincas években jelentkező prosztatamegnagyobbodás számos lehetséges okra vezethető vissza.

Egyik ilyen faktor a genetikai tényező, melyre ráhatásunk nincs, ám mégis hasznos tudni, hogy ha a családban felmenő férfiak között előfordult a kórkép, számítani lehet rá, hogy korábbi életkorban megjelenik. Bár alapvetően jóindulatú folyamatról van szó, azért szükséges a kezelés ebben az esetben is, mert korai megjelenés és hosszú ideig történő fennállás esetén fokozott a komoly szövődmények, akár veseelégtelenség kialakulásának kockázata.

Kiemelendők az életmóddal összefüggő rizikófaktorok. A túlzott stressz, az elhízás, az egészségtelen étkezés (túlzott hús- és zsírfogyasztás), a mozgásszegény életmód mind befolyásoló tényezők lehetnek.

Harmadik lehetséges okként kiemelendő a hormonális egyensúly felborulása, amely az esetek többségében összefügg az előbb felsorolt életmódproblémákkal. Az elhízás, a fizikai aktivitás hiánya valamint a nem megfelelő táplálkozás férfiaknak inzulinrezisztenciához, az anyagcsere egyensúlyának kisiklás ahhoz vezet, amely hatására a nemi hormonok (tesztoszteron és ösztrogén) termelődése zavart szenved, befolyásolva a prosztata növekedését.

A vizelési problémákkal foglalkozni kell azért is, mert a prosztata méretének növekedése nem csak jóindulatú folyamat lehet, hanem akár prosztatarákra is utalhat. Bár a prosztata rosszindulatú daganata is döntően 50 éves kor után jelentkezik, genetikai hajlam esetén nem kizárt a korábbi életkorban történő megjelenése sem.

Kezelési lehetőségek

Fiatal életkorban kiemelten fontos a korai, megfelelő kezelés, mivel kezeletlen esetben a prosztata méretének növekedése folytatódik, a panaszok folyamatosan súlyosbodnak és magas a szövődmények kialakulásának kockázata. A megfelelő kezelés kiválasztása függ a tünetek súlyosságától, a prosztatamegnagyobbodás méretékétől, a kórtörténettől és az általános egészségi állapottól.

A legtöbb esetben a prosztatamegnagyobbodás gyógyszeresen kezelhető. Általában alfa-blokkolót (izomlazító), 5-alfa-reduktáz-gátló gyógyszereket, illetve ezek kombinációját alkalmazzák. Ezen készítmények mellett fontos megemlíteni a foszfodieszteráz gátolókat, melyek hatásprofiljukból kifolyólag az erektilis diszfunkció kezelésére is alkalmasak, így fiatal férfiak körében igen elterjedt választási lehetőség. A gyógyszeres kezelés megfelelő beállítása szigorúan urológus szakorvos kompetenciája, tekintettel az alkalmazott készítmények lehetséges mellékhatásaira is.

Az életmód átalakítása fontos szerepet játszik a prosztata megnagyobbodásával járó panaszok enyhítésében. Segít, ha csökkenti az késő esti folyadékfogyasztást, kerüli az alkoholos italokat. Fontos, hogy a vízfogyasztást csak a lefekvés előtti órákban mérsékelje, de napközben igyon bőségesen, ez hozzájárul a húgyúti fertőzések megelőzéséhez is. Rendszeres sportolással, változatos táplálkozással, a testsúly normalizálásával, meleg ruházkodással ugyancsak enyhíthetően a tünetek.

A prosztatamegnagyobbodás műtéti megoldására csak akkor kerül sor, ha a gyógyszeres kezelés nem hoz megfelelő javulást.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; Aktualizálta: Dr. Szabó Roxana)