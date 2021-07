Kontrollvizsgálatok és önvizsgálat cukorbetegként - Mire figyeljek oda?

A cukorbetegség megfelelő kezelésének egyik rendkívül fontos eszköze a rendszeres kontrollvizsgálatokon történő részvétel, valamint a helyesen végzett önvizsgálatok. Nem mindegy azonban, hogy milyen gyakorisággal jelenik meg a kivizsgálásokon, és hogyan követi nyomon saját állapotát.

Diétás szabályok cukorbetegség esetén A cukorbetegek diétájának összeállítását alapvetően a cukorbetegség fajtája (1-es vagy 2-es típus), valamint az egyéni adottságok (testsúly, életkor, társbetegségek) befolyásolják.



Diétás szabályok cukorbetegség esetén

Mi történik legelőször? Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek felkészítése

A cukorbetegség eredményes kezeléséhez a különböző szakterületeken működő orvosok és egészségügyi dolgozók szoros együttműködése szükséges. A szakellátóhelyeken megtanítják a diabétesszel először szembesülő betegek számára, hogyan tarthatják karban a cukorbetegségüket. Nagyon fontos az alapvető életmódbeli és kezelési gyakorlatok elsajátítása, ugyanis a diabétesz folyamatos odafigyelést és maximális tudatosságot követel meg a betegtől.

Mindez annak érdekében történik, hogy a cukorbetegség ne befolyásolja negatívan az érintettek életvitelét, és ami ennél még fontosabb, elkerülhetővé váljanak azok a veszélyes következmények, amelyek a helytelenül kezelt cukorbetegséggel járhatnak. Ezek közé sorolhatók a szív- és érrendszeri szövődmények (pl. szívinfarktus, stroke), valamint a mikrovaszkuláris következmények (pl. diabéteszes vesebetegség, diabéteszes neuropátia).

Önvizsgálat, önkontroll - Napi teendők, amelyek minden cukorbeteg számára fontosak

A cukorbeteg önvizsgálata az a terület, ahol az egyén - az egészségügyi szakemberek által nyújtott ellenőrzéseken való megjelenésen túlmenően - valóban aktívan részt vehet a saját cukorbetegségének karbantartásában.

Az önellenőrző vizsgálatok közé tartoznak az alábbiak

A vércukorszint rendszeres ellenőrzése:fontos, hogy tudja, mi a teendő, ha a vércukorszintje túl alacsony vagy magas. Kérje szakember segítségét a vércukorszint ellenőrzés elsajátításához, és az eredmények megértéséhez!

A megfelelő lábápolási ismeretek gyakorlati alkalmazása: különösen a diabéteszes neuropátiában szenvedők betegeknél terjedhetnek nagyon gyorsan a láb fertőzései, ugyanakkor a napi lábellenőrzéssel a fertőzések tünetei időben észlelhetők, és a továbbterjedés megelőzhető.

Heti és havi vizsgálatok

A különböző, heti és havi rendszerességgel végzett ellenőrzések szintén segítik a cukorbetegség megfelelő kezelését. A laborban elvégeztetett HbA1c teszt az utolsó 3 hónap átlagos vércukorszintjét mutatja meg, ez pedig fontos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy jól alakultak-e az értékei. Emellett a vérnyomását és a gyógyszereit havonta ellenőriznie kell.

Amennyiben fogyni próbál, ellenőrizze testsúlyát hetente, és keresse fel orvosát, ha további segítségre van szüksége.

A cukorbetegség szakember általi ellenőrzése

Akár a testsúlyát, akár a vérnyomását vagy a vércukrát szeretné kontroll alatt tartani, a diabetológus szakorvos vagy a háziorvos segíthet ezek professzionális szabályozásában, illetve annak megértésében, mit is jelent az ellenőrzés. A havi ellenőrzés lényeges azok számára, akik törekszenek a betegségük megfelelő kontrollálására. A rendszeres orvos-betegtalálkozó, a havi kontrollvizsgálatok, valamint dietetikussal történő megbeszélések kulcsfontosságúak.

A cukorbetegség éves ellenőrzése

A diabétesszel élők számára évente ellenőrizni kell, hogy a diabétesz nem okozott-e szövődményeket. Az éves ellenőrzés során előfordulhat, hogya betegek figyelmen kívül hagyják az eredményeket és az orvosi utasításokat, amellyel a saját egészségüket veszélyeztetik.

Ne felejtse el megosztani személyes tapasztalatait az orvosával, beleértve azt is, éppen hogyan érzi magát. Az éves szűrővizsgálat, kontrollvizsgálattöbbek között magába foglalja a szemek, a lábak, a vérkeringés, az étrend, a testsúly, a szív, a vérnyomás, az idegek, a pajzsmirigy vizsgálatán kívül a laborvizsgálatot is, amely utóbbi kiterjed a koleszterin (lipidstatus), a vesefunkció, az elektrolitok és a vizelet vizsgálatára is.

Az orvos emellett elmondja, milyen étrendet, életmódot, testmozgást javasol az Ön számára, valamint felvilágosítást ad a vércukorszint és vérnyomás ellenőrzésével, a kardiovaszkuláris kockázatokkal és az esetleges inzulinhasználattal kapcsolatban, valamint tájékoztatja a releváns oktatási programokról is.

Naplózza betegségét!

Az orvossal vagy más egészségügyi szakemberrel való találkozásokat nagymértékben megkönnyíti, ha betegségnaplót vezet. A diabétesz napló segít abban is, hogy akár Ön, akár orvosa figyelemmel kísérhesse a fejlődését. Jegyezze fel nap mint nap az esetleges panaszokat, a vércukorszintjét, az ellenőrző vizsgálatok eredményeit. Mindez segíthet a cukorbetegség szövődményeinek leküzdésében.

