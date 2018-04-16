Kontrollvizsgálatok és önvizsgálat cukorbetegként – Mire figyeljek oda?

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

A cukorbetegség megfelelő kezelésének egyik rendkívül fontos eszköze a kontrollvizsgálatokon történő rendszeres részvétel, valamint a helyesen végzett önvizsgálatok. Nem mindegy azonban, hogy milyen gyakorisággal jelenik meg a kivizsgálásokon, és hogyan követi nyomon saját állapotát. Cikkünkben ehhez adunk támpontokat.

Mi történik legelőször? Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek felkészítése

A cukorbetegség eredményes kezeléséhez a különböző szakterületeken működő orvosok és egészségügyi dolgozók szoros együttműködése szükséges. A szakellátóhelyeken megtanítják a diabétesszel először szembesülő betegek számára, hogyan tarthatják karban a cukorbetegségüket. Nagyon fontos az alapvető életmódbeli és kezelési gyakorlatok elsajátítása, ugyanis a diabétesz folyamatos odafigyelést és maximális tudatosságot követel meg a betegtől.

Miért van szükség ilyen szigorú szabályokra, kontrollra éa a terápia pontos betartására?

Mindez annak érdekében történik, hogy a cukorbetegség ne befolyásolja negatívan az érintettek életvitelét, és ami ennél még fontosabb, elkerülhetővé váljanak azok a veszélyes következmények, amelyek a helytelenül kezelt cukorbetegséggel járhatnak. Ezek közé sorolhatók a szív- és érrendszeri szövődmények (pl. szívinfarktus, stroke), valamint a mikrovaszkuláris következmények (pl. diabéteszes vesebetegség, diabéteszes neuropátia).

Önvizsgálat, önkontroll - Teendők, amelyek minden cukorbeteg számára fontosak

A cukorbeteg önvizsgálata az a terület, ahol az egyén – az egészségügyi szakemberek által nyújtott ellenőrzéseken való megjelenésen túlmenően – valóban aktívan részt vehet a saját cukorbetegségének karbantartásában.

Az önellenőrző vizsgálatok közé tartoznak az alábbiak

  • A vércukorszint rendszeres ellenőrzése: fontos, hogy tudja, mi a teendő, ha a vércukorszintje túl alacsony vagy magas. Kérje szakember segítségét a vércukorszint-ellenőrzés elsajátításához, és az eredmények megértéséhez!
  • A megfelelő lábápolási ismeretek gyakorlati alkalmazása: különösen a diabéteszes neuropátiában szenvedő betegeknél terjedhetnek nagyon gyorsan a láb fertőzései, ugyanakkor a napi lábellenőrzéssel a fertőzések tünetei időben észlelhetők, és a továbbterjedés megelőzhető.
  • A vérnyomását és a gyógyszerkészleteit havonta ellenőriznie kell. Ha kezelőorvosa úgy rendeli, akkor a vérnyomását ennél gyakrabbn is szükséges lehet mérnie.
  • Amennyiben fogyni próbál, ellenőrizze testsúlyát hetente, és keresse fel orvosát, ha további segítségre van szüksége.

A cukorbetegség szakember általi ellenőrzése

Heti, havi ellenőrzések

A különböző, heti és havi rendszerességgel, orvos által végzett ellenőrzések szintén segítik a cukorbetegség megfelelő kezelését. Eleinte lehet szükség a gyakoribb, akár heti rendszerességű orvosi kontrollokra, amíg a válaszott terápiát megfelelően beállítják. A nyomon követés később is szükséges, vannak havi és éves rendszerességgel elvégzendő vizsgálatok.

A laborban elvégeztetett HbA1c teszt az utolsó 3 hónap átlagos vércukorszintjét mutatja meg, ez pedig fontos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy jól alakultak-e az értékei.

Akár a testsúlyát, akár a vérnyomását vagy a vércukrát szeretné kontroll alatt tartani, a diabetológus szakorvos vagy a háziorvos segíthet ezek professzionális szabályozásában, illetve annak megértésében, mit is jelent az ellenőrzés. A havi ellenőrzés lényeges azok számára, akik törekszenek a betegségük megfelelő kontrollálására. A rendszeres orvos-beteg találkozó, a havi kontrollvizsgálatok, valamint dietetikussal történő megbeszélések kulcsfontosságúak.

A cukorbetegség éves ellenőrzése

A diabétesszel élők számára évente ellenőrizni kell, hogy a diabétesz nem okozott-e szövődményeket. Az éves ellenőrzés során fény derülhet arra, ha a beteg esetleg figyelmen kívül hagyja az eredményeket és az orvosi utasításokat, amellyel a saját egészségét veszélyezteti.

Ne felejtse el megosztani személyes tapasztalatait az orvosával, beleértve azt is, hogy éppen hogyan érzi magát. Az éves szűrővizsgálat, kontrollvizsgálat többek között magába foglalja a szemek, a lábak, a vérkeringés, az étrend, a testsúly, a szív, a vérnyomás, az idegek, a pajzsmirigy vizsgálatán kívül a laborvizsgálatot is, amely utóbbi kiterjed a koleszterin (lipidstatus), a vesefunkció, az elektrolitok és a vizelet vizsgálatára is.

Az orvos emellett elmondja, milyen étrendet, életmódot, testmozgást javasol az Ön számára, valamint felvilágosítást ad a vércukorszint és vérnyomás ellenőrzésével, a kardiovaszkuláris kockázatokkal és az esetleges inzulinhasználattal kapcsolatban, valamint tájékoztatja a releváns oktatási programokról is.

Naplózza betegségét!

Az orvossal vagy más egészségügyi szakemberrel való találkozásokat nagymértékben megkönnyíti, ha betegségnaplót vezet. A diabétesz napló segít abban is, hogy akár Ön, akár orvosa figyelemmel kísérhesse a fejlődését. Jegyezze fel nap mint nap az esetleges panaszokat, a vércukorszintjét, az ellenőrző vizsgálatok eredményeit. Mindez segíthet a cukorbetegség szövődményeinek leküzdésében.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító; Diabetes Checks (diabetes.co.uk)
Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szanyi Andrea

Dr. Szanyi Andrea

Belgyógyász, háziorvos, geriáter

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Firneisz Gábor

Dr. Firneisz Gábor

Belgyógyász, Diabetológus, Gasztroenterológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Mi a cukorbetegség? A diabétesz típusai

Cukorbetegség
Jelenleg még nem teljesen tisztázott, hogy miért alakul ki 2-es típusú cukorbetegség (diabétesz) bizonyos embereknél, ám a fő rizikótényezők egyértelműek. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú diabétesz között?
Vércukorszint
Vércukorszint

Jelentősége és mérési lehetőségei.
Afta gyermekeknél és fiataloknál
Afta gyermekeknél és fiataloknál

Mit tehetünk ellene?
Diétás szabályok cukorbetegség esetén
Diétás szabályok cukorbetegség esetén WEBBeteg - Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos, Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász
Tíz életmódtanács diabétesszel élőknek
Tíz életmódtanács diabétesszel élőknek WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
A cukorbetegség nőgyógyászati és urológiai szövődményei
A cukorbetegség nőgyógyászati és urológiai szövődményei WEBBeteg - Dr. Fövényi József, diabetológus
Az inzulinok típusai és felszívódásuk
Az inzulinok típusai és felszívódásuk WEBBeteg összeállítás - Dr. Fövényi József, Dr. Laczkó Andrea, Dr. Brasnyó Pál
Miért kell a cukorbetegek vércukorszintjét beállítani?
Miért kell a cukorbetegek vércukorszintjét beállítani? WEBBeteg - Dr. Felszeghy Enikő, gyermekgyógyász, endokrinológus
A cukorbetegek gondozása és az ajánlott vizsgálatok
A cukorbetegek gondozása és az ajánlott vizsgálatok WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes, családorvos