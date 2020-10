Mi hajlamosít a reflux kialakulására?

Egyes embereknél alkati adottságuknál fogva eleve gyengébb a nyelőcső alsó záróizmának működése, másoknál a helytelen életmódra vagy egyéb betegségekre vezethető vissza a reflux kialakulása. A terhesség alatt és csecsemőkorban jelentkező tünetek idővel rendszerint elmúlnak.

Az alkati adottságon kívül bizonyos élelmiszerek is nagyban befolyásolják a záróizom működését. A nagy volumenű, zsírdús ételek, a koffein, a csokoládé, a túlfűszerezett, a túl erős-savanyú vagy akár a mentolos ételek és ételféleségek elernyesztik ezt a záróizmot, és elősegítik a betegség kialakulását.

Az olyan ételek, mint a citrusfélék vagy a paradicsom, illetve a szénsavas üdítők és magas savtartalmú gyümölcslevek a gyomorsav termelés fokozása révén súlyosbítják a tüneteket. Rontja a tüneteket az alkohol fogyasztása és a dohányzás is.

Az élelmiszereken túl bizonyos gyógyszerek is csökkentik a záróizom tónusát, mint például az asztmaellenes szerek, bizonyos szívgyógyszerek, vérnyomáscsökkentők, fájdalomcsillapítók vagy a nyugtatók. A reflux tüteteit rontó gyógyszercsoportok részletezését ide kattintva találja meg.

Közismert az is, hogy a stressz állapot is fokozhatja a betegség tüneteit, ugyanakkor számos pszichés problémával (pl. depresszió, szorongás) is összefügg a reflux kialakulása illetve a panaszok súlyossága.

Befolyásolja a reflux kialakulását a rekeszsérv egyidejű fennállása is. A rekeszsérv nem más, mint a mell- és hasüregünket elválasztó rekeszizmon a nyelőcső átlépésére szolgáló nyílás kitágulása. A tágulaton a nyelőcső hasi szakasza felkerülhet a rekeszizom fölé, sőt, akár a gyomor legfelső része is ide kerülhet.

Szerepe van a refluxban a hasűri nyomás fokozódásának is. Nyomásfokozódást okozhat a hasüregben a köhögés, tüsszentés, nevetés, a telt húgyhólyag vagy a terhesség miatt megnagyobbodott méh is.

Károsan befolyásolja a refluxot az elhízás is. A plusz kilók hatására ugyanis a gyomor számára még kevesebb hely jut a hasüregben, ezáltal a nyelőcső és gyomor közti izomra is nagyobb nyomás hárul.

Gyakori a reflux csecsemő- és kisgyermekkorban is. Ennek oka, hogy ebben a korban a már sokat emlegetett záróizom működésének idegi szabályozása még éretlen. Ilyenkor a csecsemők sokat buknak, esetenként hánynak is. Ez az állapot az idő múlásával (az izomrendszer fejlődésével, a függőleges testhelyzettel) rendszerint magától rendeződik.

