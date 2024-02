Gyomorégéshez hasonló tüneteket okozó betegségek

A refluxbetegségre jellemző gyomorégéshez hasonló érzet más kórkép esetén is megjelenhet. Az alábbi betegségek és problémák hasonló tüneteket okoznak, mint a reflux eredetű gyomorégés.

Súlyos egészségügyi állapotok – mint például az epekövesség vagy az angina – utánozhatják a gyomorégést, ugyanakkor ilyen esetekben nem ez a tünet az egyetlen. Vegye komolyan a panaszokat és kérjen orvosi segítséget, ha a refluxra emlékeztető fájdalom mellett olyan tünetek jelentkeznek, mint a láz, sárgaság, a hátba, vagy épp karba sugárzó fájdalom, a légszomj, zavart tudatállapot, stb.

Betegségek, melyek gyomorégés-szerű panasszal is járnak

Angina és infarktus – Több szív eredetű sürgősségi állapot a betegek számára olykor nehezen megkülönböztethető a reflux okozta fájdalomtól. Ezek közé tartozik a szív véráramlásának csökkenéséből eredő mellkasi fájdalom (angina, koszorúérgörcs), valamint a szívizom vérellátásának elzáródása, a szívinfarktus. Az angina tünetei közé tartozik a teltségérzet a gyomorban, súlyos mellkasi fájdalom és szorító érzés. Az infarktus okozta fájdalom hasonló az anginához, de súlyosabb és hosszabb ideig tart. Az a gyomorégés-szerű fájdalom, ami súlyos, továbbá légszomj, szédülés, fáradtság, a végtagok fájdalma és zsibbadása kíséri, szívinfarktusra utalhat.

Epekövesség – Az epekő sokáig tünetementes, ám ha elzárja az epevezetéket, akadályozva az epe kiürülését az epehólyagból, akkor a hátba, a lapockák irányába kisugárzó fájdalmat okozhat a has felső részén. Ez emlékeztethet a gyomorégés okozta fájdalomra. Epekőre utalhat a refluxbetegséggel szemben, ha a gyomorégésre emlékeztető fájdalom mellett émelygés, hányinger, láz vagy sárgaság is jelentkezik, illetve ilyenkor a fájdalom inkább a jobb bordaív alá lokalizálódik.

Hasnyálmirigy-gyulladás - A hasnyálmirigy-gyulladás fájdalmat okoz a hasban felső területén, a bordák alatt, ami más régiókba is kisugározhat. Ez könnyen összetéveszthető a reflux okozta fájdalommal, azonban láz, hányinger vagy hányás, további emésztőszervi tünetek esetén vegye komolyan a panaszokat! A hasnyálmirigy-gyulladás súlyos, veszélyes állapot.

Gyomorfekély – A gyomorfekély „nyílt seb” a gyomorfalon, égő fájdalmat okozva a felső hasban. A gyomorfekély kezelésére alkalmasak ugyanazok a savcsökkentő gyógyszerek, mint amiket a reflux terápiájában is alkalmaznak. A panaszok jelentkezésében mégis alapvető különbség, hogy reflux esetén a gyomorégés az étkezést követő 1-2 órán belül jelentkezik, míg gyomor- és nyombélfekély esetén az étkezés csökkenti a fájdalmat, és az étkezések közötti időszakban erőteljesebb a panasz.

Nyelőcsőbetegségek – A nyelőcső különböző elváltozásai is okozhatnak hasonló panaszokat, mint amikor reflux során a gyomorsavas tartalom áramlik a nyelőcsőbe. Ezek lehetnek:

nyelőcsőgyulladás (amit a savas irritáció mellett allergén vagy gyógyszermellékhatás is okozhat, hasonló tüneteket produkálva),

eozinofil oesophagitis (az eozinofil fehérvérsejtek felhalmozódnak a nyelőcsőben, gyulladást, fájdalmas és nehezített nyelést okozva),

achalasia (ritka betegség, ami megnehezíti az ételnek a nyelőcsőben történő mozgását),

nyelészavarokat okozó nyelőcsődivertikulum (tasakszerű kitüremkedések a nyelőcsőben), vagy

nyelőcsőrák (a korai szakaszban nem okoz tüneteket, később a rekedt hang és a fájdalmas nyelés hasonlít a reflux okozta panaszokra).

Szorongás, pánikbetegség – Ezek a pszichés állapotok fizikai tüneteket is okozhatnak, beleértve a gyomorégésre emlékeztető mellkasi fájdalmat és a mellkas szorító érzést, akár nehézlégzést.

A refluxhoz kapcsolódó kórképek

Bizonyos állapotok, betegségek összefüggenek a refluxbetegséggel, hozzájárulnak a savas gyomortartalom nyelőcsőbe történő visszaáramlásához, a gyomorégéses panaszok kialakulásához. Ezekben az esetekben a nyelőcső tartós károsodásának megelőzése érdekében fontos a reflux tüneti kezelése, de tartós javulás az alapbetegség oki terápiájával érhető csak el.

Rekeszsérv (hiatus hernia) – Rekeszsérv során a gyomor egy része a mellüregbe türemkedik a rekeszizmon keresztül, ami hasonló tüneteket okozhat, mint a reflux okozta gyomorégés, amikor csak a savas gyomortartalom áramlik a nyelőcsőbe.

Gasztroparézis – A gasztroparézis vagy gyomorürülési zavar akkor jelentkezik, ha az izmok valamilyen oknál fogva nem továbbítják megfelelően a táplálékot a bélrendszer felé. Gyakran előforduló szövődmény cukorbetegeknél, amikor az idegek károsodása váltja ki a működési zavart. Gasztroparézis esetén korai és sokáig tartó teltségérzet, gyomorégés, böfögés, puffadás, émelygés, jelentkezik, ám a refluxnál súlyosabb panaszokat (véres hányás, éles gyomorfájdalom) is produkálhat.

Daganatos megbetegedések - A gyomorrák tünetei is okozhatnak hasonló érzést, bár ez esetben a beteg panaszai bizonytalanok, inkább jellemző a gyomortáji kényelmetlen érzés, étvágytalanság, ételundor, húsundor, emésztési zavarok, korai teltségérzet. A bélrendszer alsóbb szakaszain megjelenő daganatos elváltozások, vagy gyulladások, illetve bélelzáródás szintén nehezíthetik a gyomortartalom megfelelő irányú haladását a tápcsatornában, ami emiatt szintén okozhat gyomorpanaszokat is, más helyen is megjelenő fájdalom és egyéb tünetek mellett.

Szorongás - A szorongás fennálló reflux esetén súlyosbíthatja a gyomorégéses tüneteket, ezért a szorongás kezelése kedvezően hathat a gyomorégésre is.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Orvosi segítséget kell kérni, ha az alábbi panaszok valamelyikét tapasztalják a gyomorégés-szerű tünetek mellett:

súlyos vagy tartós mellkasi fájdalom;

légszomj, nehézlégzés;

a karba, nyakba vagy állkapocsba sugárzó fájdalom;

verejtékezés vagy hányinger;

vérhányás vagy fekete, szurokszerű széklet;

nyelési nehézség vagy fájdalmas nyelés;

kifejezett testsúlycsökkenés;

olyan tünetek, amelyek vény nélkül kapható gyógyszerekre (görcsoldó, fájdalomcsillapító, savlekötő) nem javulnak;

visszatérő, tartósan fennálló gyomorégés.

WEBBeteg

Források: Why Am I Getting Heartburn All of a Sudden? (Health.com); What can cause a person to suddenly develop heartburn (MedicalNewsToday)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos, pszichoterapeuta