Refluxbetegség gyermekkorban

A reflux a gyomor savas tartalmának a nyelőcső felé történő visszaáramlása. Ez naponta néhány alkalommal egészséges emberekben is előfordul, ám ha ez gyakori és erőssé válik, az már kóros lehet.

A gyermekkori reflux és annak tünetei

A kis csecsemőkben gyakran észlelünk az első hónapokban bukást, esetleg egy-egy hányást. Ez többnyire magától elmúlik. Az egészséges csecsemők 40%-ában előfordul táplálékvisszacsorgás. Amíg ez kis mértékű, nem okoz súlygyarapodási zavart vagy légzési gondokat, nem igényel különösebb kivizsgálást.

A súlyosabb eseteknél a hányogató, bukós csecsemő rosszul gyarapszik, sírós, nyűgös, vérszegény lehet. Gyakori légúti hurutok jellemzőek, köhög, rekedt, félrenyelések alakulnak ki. Utóbbi miatt akár légzéskimaradás is felléphet. Időnként jellemző lehet a gyermek egy hátrafeszített nyakkal jellemezhető, bizarr testtartása is. A csecsemőkori reflux hátterében nagyon sokszor tehéntej-allergia áll. Statisztikák szerint akár 43%-ban is ez az ok.

Óvodás korban a refluxos gyermekre, a visszatérő hányások jellemzőek. Nagyobb gyermekek már panaszolják, hogy savas felböfögéseik vannak, gombócot éreznek a torkukban. Visszatérő, vagy állandósuló rekedtség, gyomortáji égő fájdalom lehet jelen, de gyakori az is, hogy mellkasi, a szegycsont mögötti fájdalmat panaszolnak.

Reflux - Komoly baj is lehet belőle!

Sokszor az első vizsgálat ilyenkor a szívvizsgálat, és innen kerülnek a gyermekek a gastroenterológiai szakrendelésre. A lehelet jellemzően bűzös szokott lenni. Ha nagyon súlyos a savas visszacsorgás a nyelőcső felé, annak falán akár vérző fekélyek is megjelenhetnek, ilyenkor véres hányással is találkozhatunk.

Hirdetés

Hogyan ismerhető fel a reflux?

A panaszok összességének megismerése az első lépés, amiben nagy segítség a szülő pontos megfigyelése. Ezen kívül ultrahang vizsgálattal megfigyelhető a visszacsorgás a nyelőcső felé, ám ez inkább csak kicsiken alkalmazható módszer. Nagyobb gyermekeken savelválasztást csökkentő gyógyszerek adásakor megfigyelt tünetmentesség, diagnosztikus értékű lehet. Ha pontosabb diagnózishoz akarunk jutni, egy speciális, vékony szondát levezetnek a nyelőcső alsó szakaszára. A szonda végén a savasságot (pH) mérő szerkezet van.

A műszer rögzíti a 24 óra alatt észlelt pH értékeket, és ebből következtetni lehet a betegségség súlyossági fokára. Nyelőcsőtükrözést vagy egyéb vizsgáló módszereket ritkábban végeznek, csak indokolt esetben. Ezzel az esetleges fekélyeket, kialakult szűkületeket lehet pontosan kimutatni.

Hogyan kezelhető a refluxbetegség?

Hogyan hatnak a protonpumpagátlók? A protonpumpagátlók olyan gyógyszerek, melyek megakadályozzák ennek a pumpának a működését, és ezzel akár 100 százalékosan is meggátolhatják a gyomor savtermelő képességét. A protonpumpagátlók működése

Csecsemő esetén célszerű átmenetileg tehéntej-mentes étrendet tartani, ha ez áll a probléma hátterében a panaszok 1-2 nap alatt csökkenni fognak. A tápszer, vagy anyatej sűrítése is csökkentheti a refluxos tüneteket. Erre speciális tápszerek, vagy anyatej-sűrítők kaphatóak. Fektetéskor a bal oldalra fektessük a gyereket, és a fejvéget emeljük meg a matrac alá helyezett pléddel. A nagyobb gyermekeknél gyógyszereket, savcsökkentőket alkalmaznak, de az életmód megváltoztatása is segíthet.

A túlsúlytól való megszabadulás, a fűszeres ételek és a csokoládé kerülése előnyös. A felnőtteknél a dohányzás, alkohol és koffein kerülése is kívánatos.

Nagyon ritkán, amikor egyéb terápiás próbálkozások nem segítenek, sebészeti kezelés is szóba jöhet. A refluxbetegség, mint látható, minden életkorban előforduló, gyakori betegség. Gyanú esetén gastroenterológus segítségét érdemes kérni, aki diagnosztizálja a betegséget, és beállítja a megfelelő kezelést.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus