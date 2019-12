Mi okozza a gyakori savproblémákat?

Régen azt gondoltuk, hogy a felső hasi diszkomfortérzés, gyomorégés vagy korai teltségérzés hátterében sok vagy kevés gyomorsavtermelés áll. Ez az elképzelés mára már megdőlt.

Reflux és elhízás Az utóbbi évtizedekben nőtt a gastrooesophagealis reflux (GERD) tüneteinek és különböző komplikációinak a gyakorisága. Ezzel szinte párhuzamosan emelkedik az elhízott emberek aránya a populációban elsősorban az Egyesült Államokban, de Európa és Ázsia egyes régióiban is. Nagy kérdés, hogy a kettő pusztán párhuzamosan emelkedik, vagy a túlsúly felelős a refluxbetegség és szövődményeinek kialakulásáért.



Reflux és elhízás

A sav hiánya önmagában nem okoz panaszt. Vészes vérszegénységben a gyomornyálkahártya autoimmun eredetű sorvadása következik be, mely miatt a vérképzéshez szükséges B12-vitamin nem szívódik fel, és ami egyúttal a gyomor savtermelésének teljes kiesésével jár. Ezeknek a betegeknek nem szokott gyomorpanaszuk lenni, ha igen, akkor nem a savhiánnyal van összefüggésben.

Korábban a gyomorégést a savtúltermelésnek tulajdonították. Történtek mérések, mely során gyomorszonda segítségével próbálták meghatározni az éhgyomri savtartalom, - illetve savtermelést indukáló anyagok adását követően - a maximális savképződés mértékét. Ezek a vizsgálatok rendkívül nehezen értékelhetőek voltak, és ugyanazon betegben ismételve eltérő eredményeket adtak, ami alkalmazhatóságukat alapvetően megkérdőjelezte.

Ma már tudjuk, hogy a sav ugyan egy agresszív tényező, de nem önmagában a mennyisége számít, hanem az, hogy a gyomorban, nyelőcsőben jelen lévő természetes védelem (védekező mechanizmusok) és a károsító hatású anyagok egyensúlya megbomlik-e.

Gyomortartalom a nyelőcsőben - Reflux

Az égő fájdalmat általában a gyomortartalomnak a nyelőcsőbe való bejutása, a nyelőcső alsó szakaszának nyálkahártya irritációja okozza. Ezt ma reflux betegségnek hívjuk. Ennek lényege, hogy a gyomorszáj, mely normálisan zárva van, gyakrabban nyit a szükségesnél. Az emberek egy részében a tisztító mechanizmusok kompenzálni tudják. Ilyenek a bőséges lúgos kémhatású nyál, mely semlegesíti, lemossa a nyelőcsőbe jutott savat, a nyelőcső perisztaltikus mozgása, mely szintén gyorsítja a gyomortartalom távozását.

De védelmet jelent a nyelőcső hámjának nyáktermelése is. Ha az agresszív hatások erősebbek, (pl. gyakori tartós savvisszaáramlás), megjelenik a tünet, súlyosabb esetben a nyelőcső nyálkahártyájának felmaródása, fekélye.

Nyálkahártya sérülés - Gyomorfekély

Figyelmeztető jelek és rizikófaktorok

Származhat a felső hasi égő fájdalom a gyomorból is. Itt is arról van szó, hogy a nyálkahártyát védő mechanizmusok nem tudják kompenzálni a sav és az emésztőenzim hatását. Ez az alapja a fekélyképződésnek. Legtöbb esetben inkább a védelmi vonal gyengülése az ok és nem a savtermelés változása. A nyálkahártya védelmét gyengíti a gyomorban élő Helicobacter pylori nevű baktérium vagy bizonyos gyógyszerek is (ízületi gyulladáscsökkentők, aspirin).

Fokozott savtermelés egyértelmű kóroki szerepét tulajdonképpen csak egy betegségben sikerült bizonyítani (Zollinger-Ellison-szindróma), ahol egy hormontermelő daganat kontrollálatlan savtermelést provokál. Ezekben a betegekben is fekélyképződést észlelünk, általában többet, szokatlan helyen, mélyen a nyombél távolabbi szakaszaiban is. Ezek a fekélyek makacsak, savcsökkentő terápiára kevéssé jól reagálnak, szerencsére ritka kórforma.

Savtermelés csökkentés, nyálkahártya védelem

Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a „savas panaszok”-hoz hasonló tünetek jelentkezhetnek reflux, gyomor- vagy nyombélfekély nélkül is. Ebben az esetben a tüneteket valószínűleg az emésztőrendszer beidegzése és a központi idegrendszer összehangoltságának hiánya magyarázza. Úgy is mondhatjuk, kicsit leegyszerűsítve, hogy a tünet nem az adott szervben, hanem a „fej”-ben, vagyis a központi érzékelés során keletkezik.

Bár mint láttuk az esetek többségében a panaszokért a védekező mechanizmusok gyengülése a felelős, ennek gyógyszeres korrekciójára alig van lehetőség. Ezért a kezelés során a savtermelés csökkentése révén igyekszünk helyreállítani a megbillent egyensúlyt. Talán ez az oka annak, hogy a mindennapokban ma is „savproblémák”-ról beszélünk. A nyálkahártya védelmét támogatják a bevonó szerek, de ezek önmagukban csak egészen enyhe esetekben hatékonyak.

Szövődmények és kezelésük

A betegség kimenetele az alapproblémától függ. A reflux a betegek legnagyobb részében jóindulatú betegség, de néhány százalékban súlyos szövődmény (nyelőcsőfekély vagy rák) is kialakulhat, ha nem szed a beteg rendszeresen savcsökkentő gyógyszert. Szerencsére a többségnek elegendő csak időszakosan, panaszok esetén szedni a szert. Erről a gasztroenterológussal célszerű konzultálni.

Fekélybetegség esetén meg kell próbálni kiiktatni az előidéző faktort. Ha Helicobacter pylori fertőzés áll fent, ki kell irtani, ha gyógyszer okozta, meg kell próbálni elhagyni azt. Ezekben az esetekben a beteg csak átmenetileg szorul kezelésre, és a fekély nagy valószínűséggel nem tér vissza.

Sokat tehet magáért a beteg életmódváltással is. Az alkohol fogyasztás elhagyása javítja a reflux betegség tüneteit és a fekély gyógyulási rátáját. Hasonlóan javulás várható a dohányzás elhagyásától és a túlsúly csökkentésétől.



