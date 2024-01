Reflux és elhízás

A Kaiser Permanente kutatói szerint az elhízott gyermekek esetében nagyobb a reflux betegség kialakulásának kockázata. A szélsőségesen elhízott gyermekek esetében egész pontosan 40 százalékkal magasabb a kockázata, a mérsékelten elhízottak esetében pedig 30 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki a betegség, mint a normális testsúlyú gyermekekben. reflux gyermekkorban is ronthatja az életminőséget, mert krónikus gyomorégést és hányingert okozhat, ezen kívül légzőszervi rendellenességek, például makacs köhögés, gégegyulladás és asztma kialakulásához is hozzájárulhat. A gyomor-nyelőcső reflux betegségben szenvedők körülbelül 10 százalékában a rendellenesség rákmegelőző állapot, ún. Barrett-nyelőcső kialakulásához vezethet, amely néhány esetben rákot is eredményezhet. A felnőttkori makacs GERD megnövelheti a nyelőcsőrák kockázatát idősebb korban. (MTI)