Hogyan állapítja meg orvosa a refluxot?

Savas refluxra utaló tünetek fennállása esetén a pontos diagnózis megállapítása, az esetlegesen súlyosabb betegségek kizárása és megfelelő kezelés kialakítása érdekében mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

A reflux kivizsgálása

Reflux gyanúja esetén a felkeresett háziorvos vagy belgyógyász (gasztroenterológus) elsőként a tünetek jellege (égő érzés, szorító vagy nyomó jellegű fájdalom stb.) és a fájdalom helye iránt fog érdeklődi. Fontos információ az orvos számára az is, hogy mivel függ össze a panasz jelentkezése (étkezés, testhelyzet, fizikai megterhelés, stb.), mennyi ideje tart, és milyen esetben enyhülnek, vagy szűnnek meg a panaszok (pihenés, testhelyzet változtatása, étkezés stb.).

Mindezek mellett a felkeresett szakember igyekszik feltárni a beteg étkezési szokásait, életmódját is, például hogy fogyaszt-e kávét, dohányzik-e, rendszeresen étkezik-e, illetve hogy stresszes életmódot folytat-e.

A beteg kikérdezése és a panaszok meghallgatása alapján az orvos nagy biztonsággal meg tudja állapítani a reflux betegség kórisméjét, így további vizsgálatok sokszor nem szükségesek. Műszeres diagnosztikai vizsgálatokra legtöbbször bizonytalan diagnózis, kezelésre nem javuló panaszok, továbbá súlyos elváltozások gyanúja esetén kerül sor, amikor a nyelőcső állapotának felmérése vagy az esetleges beavatkozások tervezése miatt fontos a pontos diagnózis felállítása.

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Milyen vizsgálatokra számíthat?

A leggyakoribb vizsgálatok reflux esetén protonpumpa gátló (PPI) teszt

endoszkópos vizsgálat (nyelőcső- és gyomortükrözés)

24 órás pH monitorozás és nyelőcsőimpedancia-mérés

képalkotó vizsgálatok (nyeletéses röntgen, CT)

nyelőcső nyomásmérés (manometria)

Protonpumpa gátló teszt

A reflux diagnózisának egyik egyszerű módja az ún. protonpumpa gátló teszt. A protonpumpa gátlók a reflux kezelésében alkalmazott ún. savcsökkentő gyógyszerek. A teszt alapja, hogy ez a gyógyszercsoport hatékonyan és tartósan képes a gyomor savtermelését csökkenteni, így a savtermeléssel kapcsolatba hozható tünetek ezen gyógyszerek 4-8 hetes szedését követően megszűnnek, vagy jelentősen csökkennek.

Ha a protonpumpagátló gyógyszer bevezetése estén javulás lép fel, akkor az megerősíti, hogy panaszokat a reflux okozta, egy idő után a gyógyszeres terápia fokozatos leépítésére is sor kerülhet. Hosszú távon a gyógyszeres kezelés végleges elhagyására törekszünk, megfelelő életmódbeli és diétás változtatásokra tett javaslatokkal. Amennyiben azonban a tünetek nem mutatnak jelentős javulást, úgy azok nem függenek össze a savtermeléssel, hanem valamilyen más betegség áll a panaszok hátterében. Ebben az esetben rendszerint gyomortükrözéssel folytatódik a kivizsgálás.

Endoszkópia, tükrözés

Korszerű endoszkópos vizsgálati módszer a felső tápcsatorna tükrözése, a nyelőcső- és gyomortükrözés. Ezzel a módszerrel - az endoszkóp nyelőcsőbe történő levezetésével - közvetlenül megtekinthetjük a nyelőcső, majd ezt követően a gyomor vizsgált területeit. Egy képernyőre történő kivetítés mellett gondosan tanulmányozhatja a szakorvos a nyelőcső és gyomor nyálkahártyát, és szövettani vizsgálatára is lehetőség nyílik.

A gyomortükrözés segítségével megítélhető a nyálkahártya állapota (eróziós nyelőcsőgyulladás), az esetleges szövődmények (Barrett-nyelőcső) kialakulása, segítségével kizárhatóak más elváltozások (nyelőcsődaganat) és lehetőséget ad szövettani mintavétel elvégzésére is. Rutinszerű elvégzése azonben nem indokolt minden refluxgyanús esetben. A gyomortükrözést érdemes körülbelül két héttel a protonpumpagátló kezelés után elvégezni.

A gyomortükrözés hátránya, hogy érzékenysége refluxbetegség esetében nem jó, mert a betegek közel felében nincs látható eltérés a nyelőcsőben (ún. nem erozív reflux betegség). A negatív eredmény tehát nem azt jelenti, hogy a panaszokat nem a refluxos visszaáramlás okozza, hanem azt, hogy nem fedezhetőek fel a vizsgált területen szövődmények, vagy a tüneteket okozó egyéb elváltozások.

24 órás nyelőcső-pH-monitorozás és nyelőcsőimpedancia-mérés

Elterjedt és érzékeny vizsgálati módszer az úgynevezett 24 órás nyelőcső-pH-monitorozás. Ennek során egy orron keresztül a nyelőcsőbe levezetett szonda segítségével a szokásos napi tevékenységét végző beteg nyelőcsövében egész nap mérni és folyamatosan regisztrálni lehet a refluxos epizódokat, illetve a nyelőcsőben uralkodó pH-értéket. E vizsgáló módszer elvégzése akkor indokolt, ha az előző eljárások segítségével a kórkép nem diagnosztizálható, vagy műtéti beavatkozást terveznek.

A 24 órás nyelőcsőimpedancia-mérés a pH-monitorozáshoz hasonló, de nemcsak a nyelőcső alsó szakasza kémhatásának mérésére alkalmas vizsgálat. A több (általában 8) elektromos ellenállás-mérő érzékelő segítségével savas, enyhén savas, epés, gázreflux kimutatására egyaránt alkalmas. A nemzetközi ajánlásokban a reflux betegség diagnózisának felállításához első vonalban javasolt diagnosztikai módszere.

Mindkét vizsgálatot olyan időszakban kell végezni, amikor nincs gyógyszeres savcsökkentés.

További vizsgálati módszerek reflux gyanúja esetén

A nyelőcső röntgenvizsgálata sokat veszített jelentőségéből, az egyre fejlődő endoszkópia és a rekeszsérvműtét előtt elvégzett CT-vizsgálatok gyakorlatilag kiváltották. Műtéti beavatkozás előtt még kérhetik a nyelésröntgent, hogy felmérjék a nyelőcső falattovábbító képességét. Hasonlóan háttérbe szorult a nyelőcső alsó záróizmának működését vizsgáló nyomásmérés (manometria) módszere is, de refluxellenes rekeszsérvműtét megtervezéséhez szükség lehet rá.

Mellkasi fájdalom jelentkezése esetén az esetleges szívproblémák fennállásának kizárása érdekében kardiológiai kivizsgálásra is szükség lehet.

Milyen esetben szükséges mielőbbi kivizsgálás?

Refluxos panaszok esetén mindig ajánlott az orvoshoz fordulás a diagnózis felállítása és a hasonló tüneteket okozó más kórképek kizárása érdekében. Vannak azonban olyan figyelemfelkeltő tünetek, amikor mielőbbi endoszkópos kivizsgálás indokolt. Ilyenek:

a nyelési nehézség vagy fájdalmas nyelés,

a vérzésgyanú (véres hányás, fekete széklet, vérszegénység),

a daganatos elváltozásra utaló megmagyarázhatatlan fogyás.

Folytatás A reflux kezelési lehetőségei

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász