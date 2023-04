Milyen tünetek esetén gondoljunk refluxra?

A reflux betegség legjellemzőbb tünete a gyomorégés érzése, azonban olyan panaszok is jelentkeznek a reflux eredményeként, mint a köhögés, a rekedtség vagy horkolás, a torokfájás vagy a gyorsan romló fogak.

Gyomorégés - A reflux vezető tünete

A reflux legjellemzőbb tünete a gyomorégés, amely a felhas környékén, a szegycsont mögött keletkező fájdalom, égő érzés vagy nyomásérzés. Az érzés erről a területről a mellkas, illetve nyak felé sugárzik. Leggyakrabban étkezés vagy lefekvés után egy órán belül lép fel, és akár 1-2 óráig is eltarthat. A gyomorégésre jellemző, hogy az étkezés után kis idővel kezdődik, a fekvő testhelyzet vagy az előrehajlás pedig fokozhatja a tüneteket, hiszen ilyenkor könnyebben áramlik vissza az étkezés miatt termelt savas gyomortartalom a nyelőcsőbe.

Sokan gondolhatják, hogy a gyomorégés jellegzetes tünetei alapján könnyű a reflux felismerése, azonban sok esetben nem jelentkeznek a tipikus panaszok, vagy nem minden panasz figyelhető meg együttesen.

A reflux emésztőszervi tünetei

Reflux esetén a gyomorégés mellett gyakran egyéb panaszok is jelentkeznek, amely panaszok a teljes emésztőrendszert érinthetik a szájüregtől a bélrendszerig. Ilyen lehet a torokban jelentkező maró érzés vagy a savanyú íz a szájban. A visszaáramló gyomortartalom jellemzően gyomorsav, de sok refluxos betegnél dominál az epés reflux. Náluk az epe nagyobb mennyisége okoz keserű szájízt, hányingert vagy zöldes színű köpetet.

Sok refluxos beteg panaszkodik böfögésre, csuklásra, émelygésre, hányingerre. Mások számára a korai teltségérzés és a hasi puffadás jelent gondot, egyeseknél nyelvégést, fokozott nyálképződést okoz a betegség. A szájüregbe visszajutó gyomorsav fogszuvasodást és egyéb fogászati betegségeket is okozhat.

Gondolja végig azt is, hogy a refluxos és egyéb emésztőszervi panaszok megjelenése vagy erősödése idején mennyi stressz érte és milyen egyéb panaszai jelentkeztek. Feszültebb időszakokban gyakrabban figyelhető meg a reflux tüneteinek fokozódása.

Fontos tudni, hogy a nyelési nehezítettség, a gyakori hányás, esetleg vérzés, véres hányadék vagy szurok színű széklet súlyos fokú betegségre vagy szövődmény fennállására utal. Ezek észlelésekor azonnal forduljon orvoshoz!

Légúti panaszok reflux esetén

Nem ritka, hogy a refluxbetegség valamilyen légúti panasz formájában jelentkezik, sőt az elhúzódó köhögés a reflux egyik vezető tünete. Ilyen légúti panasz lehet:

a régóta fennálló makacs köhögés,

az éjszaka, lefekvés után jelentkező köhögés,

az elhúzódó rekedtség,

esetleg garat-, vagy gégegyulladás, torokfájás,

elhúzódó, visszatérő jellegű arcüreggyulladás,

tüdőgyulladás, szövődményes esetekben tüdőhegesegés, illetve

súlyos esetben a légutak beszűkülése miatt az asztma.

A légúti tünetek kialakulásának oka, hogy a garat és a gége a nyelőcsőnél is gyengébb védelemmel rendelkezik, így fokozottan érzékeny a gyomorból visszaáramló sav károsító hatása ellen. Amennyiben a visszaáramló gyomorsav irritálja, károsítja ezeket a szerveket, az köhögés, rekedtség, torokfájás formájában jelentkezik.

A reflux okozta panaszok jellemzően huzamos ideje állnak fenn, és nem kapcsolódnak olyan panaszokhoz, mint a láz, orrfolyás. Amennyiben ezt tapasztalja, a tüneteket a refluxbetegség is okozhatja, ugyanakkor számos egyéb légúti megbetegedés van, amely köhögéssel, rekedtséggel járhat.

Nagyon hasonlít a szívinfarktushoz

A fentieken túl körülbelül minden ötödik refluxos betegnél időről időre mellkasi fájdalom is jelentkezik, amit esetenként igen nehéz megkülönböztetni a szívinfarktus ijesztő tünetétől. Az alábbi összefoglaló segít a reflux okozta gyomorégés illetve a szív eredetű mellkasi fájdalom elkülönítésében, de a pontos ok tisztázásához mindenképpen kérjünk orvosi segítséget! A legfontosabb minden esetben a fájdalom szív eredetű voltának kizárása, ami kardiológus szakorvos feladata.

A reflux és a szív eredetű mellkasi fájdalom elkülönítése A reflux okozta mellkasi fájdalom A szívbetegség miatti mellkasi fájdalom Éles, égető érzés közvetlenül a szegycsont alatt vagy a bordáknál (gyomorégés).

A fájdalom általában nem sugárzik a vállakba, nyakba és a karokba.

A fájdalom általában evés után jelentkezik.

A fájdalom a reflux elleni gyógyszerekkel csillapítható.

Nagyon ritkán jár izzadással. Szorító érzés vagy nyomás, ami a mellkas középtáján jelentkezik.

A fájdalom kisugározhat a vállakba, nyakba, karokba.

Nitroglicerin (értágító hatású gyógyszer) hatására a fájdalom csökken.

Légszomj.

Izzadás.

Szokásokhoz, napszakhoz kötődő refluxos tünetek

A reflux tüneteit bizonyos ételek, illetve testhelyzetek provokálhatják. A betegségre utalhat, ha a jellemző panaszok valamilyen testhelyzethez, étkezéshez kötődve erősödnek fel.

Refluxra utalhat, ha a betegségre jellemző tünetek éjszaka, lefekvés után figyelhetőek meg. A vízszintes testhelyzet ugyanis megkönnyíti a gyomortartalom visszaáramlását a nyelőcsőbe, így az éjszakai órákban köhögés, nehézlégzés és alvászavar jelentkezhet, emellett keserű szájízt, esetleg rekedtséget vagy torokfájást érezhetünk, illetve gyakoribb a horkolás is a refluxosok között. Különösen igaz ez egy kiadós vacsora utáni korai lefekvéskor.

Hasonló okokból fokozhatja a tüneteket és válthat ki gyomorégést az előrehajolás, vagy a nehéz súlyok emelése is.

A reflux tüneteit kiváltja, erősíti a nagy adag nehezen emészthető, túl zsíros, fűszeres ételek fogyasztása, mert ezek hosszabb időt töltenek el a gyomorban. A túlzott mennyiségű kávé, tea, csokoládé és az alkoholos italok kedvezőtlenül befolyásolják az alsó nyelőcső-záróizom működését, ezért ezek is fokozzák a tüneteket. A szénsavas italok, savanyított, ecetes ételek, illetve a túl tömény édes íz is képes fokozni a savasságot, ahogy a természetesen savas gyümölcsök (narancs, grapefruit) és zöldségek (hagyma, paprika) is. Amennyiben a fenti ételek, vagy italok fogyasztása után tapasztalja a gyomorégést, az szintén a reflux betegségre utalhat.

A csendes vagy néma reflux

A reflux elsődleges tünete, a gyomorégés nem minden betegnél jelentkezik. Emiatt sok betegnél nehéz felismerni a betegséget, és sokkal kevesebb ember tudja, hogy refluxos, mint amennyit valójában érint a probléma. Ez az úgynevezett csendes vagy néma reflux. Ebben az esetben a mellkasi fájdalom és a gyomorégés nélkül is olyan panaszok figyelhetőek meg, mint a fogak fokozott romlása, az állandó torokköszörülés, a torokban jelentkező gombócérzés, a horkolás és az ezzel összefüggő alvászavar.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász