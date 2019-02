Koleszterin: változókorban nő a kockázat

A hormonpótlás által kiváltott félelem gyakori, és sokszor jogos is, hiszen valóban nőhet bizonyos betegségek kockázata, mint az emlőrák, és gyakrabban fordulhat elő trombózis is. A félelem azonban sokszor irracionális mértékű, hiszen vannak nők, akik akár évtizedekig is szedtek fogamzásgátló tablettát, a változókorban mégis idegenkednek a hormon alkalmazásától.