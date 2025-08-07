A hirtelen szívhalál
A hirtelen szívhalál (sudden cardiac death – SCD) egy olyan váratlan és tragikus esemény, amikor a szív hirtelen, látszólag minden előjel nélkül leáll.
A háttérben legtöbbször súlyos szívritmuszavar áll, amit azonnali újraélesztés nélkül néhány percen belül halál követ. Magyarországon évente több ezer ember esik áldozatul hirtelen szívhalálnak – sokszor úgy, hogy korábban semmilyen szívbetegségről nem tudott.
Mi okozza a hirtelen szívhalált?
A leggyakoribb ok a kamrafibrilláció nevű súlyos ritmuszavar, amely során a szív elektromos működése kaotikussá válik, a pumpafunkció megszűnik. A leggyakrabban ez egy ischaemiás szívbetegség (koszorúér-betegség) talaján alakul ki, például egy „néma” szívizominfarktus következményeként. Ritkább esetekben veleszületett szívizombetegségek (pl. hypertrophiás cardiomyopathia), örökletes ritmuszavarok (pl. hosszú QT-szindróma), vagy szívizomgyulladás (myocarditis) áll a háttérben.
Kik vannak veszélyben?
A legnagyobb rizikót a következő csoportok viselik:
- akiknek korábban már volt szívinfarktusuk,
- akiknek ismert szívizomgyengeségük van (pl. szívelégtelenség),
- akiknek a családjában előfordult fiatalkori hirtelen halál,
- akik örökletes elektromos szívbetegségben (pl. Brugada-, hosszú QT-szindróma) szenvednek,
- illetve akik élsportolók, különösen, ha nem diagnosztizált szívbetegségük van.
Az Európai Kardiológus Társaság (ESC) 2022-es irányelve szerint minden szívinfarktuson átesett vagy tartós szívelégtelenségben szenvedő betegnél kötelező az ejekciós frakció ultrahangos meghatározása, és 35% alatti érték esetén mérlegelni kell beültethető defibrillátor (ICD) alkalmazását másodlagos megelőzés céljából.
Vannak-e előjelek?
Bár a név azt sugallja, hogy „hirtelen” történik, sok esetben megelőző tünetek már jelentkeznek, csak nem kerülnek időben felismerésre. Ilyen lehet:
- mellkasi fájdalom,
- nehézlégzés, terhelésre jelentkező fulladás,
- szapora vagy kihagyó szívdobogásérzés,
- gyengeség, ájulás, eszméletvesztés.
Ezek a jelek nem mindig drámaiak, de fontos, hogy ne bagatellizáljuk őket, különösen, ha a családban előfordult már szívbetegség.
Hogyan lehet kiszűrni a hajlamosító tényezőket?
A rizikócsoportba tartozók részletes kardiológiai szűrése ajánlott, amely tartalmazza:
- EKG (nyugalmi és terheléses),
- szívultrahang (echokardiográfia),
- Holter-monitorozás (24 órás EKG),
- genetikai vizsgálatok ritka örökletes betegségek gyanúja esetén,
- versenyszerűen sportolóknál – főként serdülőkorban és fiatal felnőttként – évente javasolt kardiológiai sportorvosi szűrés, különösen, ha bármilyen panasz, ájulás vagy családi előzmény ismert.
Mi a teendő hirtelen rosszullét esetén?
Ha valaki összeesik, nem lélegzik, vagy nem reagál:
- Azonnal hívjunk mentőt a 112-es számon.
- Kezdjük meg a mellkasi kompressziókat (100–120/perc ütemben).
- Amennyiben elérhető, alkalmazzunk félautomata defibrillátort (AED).
Nézze meg videón! Az automata defibrillátor használata
Megelőzés
A legfontosabb a kockázatok időben való felismerése. A rendszeres szűrővizsgálatok, a magas vérnyomás, cukorbetegség és magas koleszterinszint megfelelő kezelése, a dohányzás elhagyása és az egészséges életmód csökkentheti a rizikót.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus