A menopauza után is jelentkezhetnek a hőhullámok

A menopauzát átélő nők többsége ismeri a hőhullámok kellemetlen érzését, és néhányan közülük még a változókor után is tapasztalhatják a tünetet. Az okokról és a megoldásokról dr. Demjén László, nőgyógyász, a Magyar Menopauza Társaság tagja beszélt.

A változókor legjellemzőbb tünetei

A hőhullámok és az éjszakai izzadás a leggyakoribb menopauza-tünetek közé tartoznak, bár a gyakoriságuk, az erősségük és a tartósságuk erősen változó. A változókor Európában általában 50 év körül kezdődik a nőknél és a fenti tünetek jellemzően 2-5 évig jelentkeznek.

Egy brit kutatásban tízezer, 54-65 éves, menopauzán átesett nőt vizsgáltak, akik valamennyien már legalább egy éve nem menstruáltak és hormonpótlásban is részesültek. A tanulmány a hőhullámok és az éjszakai verejtékezés összefüggését vizsgálta a korral, a testtömeg-index-szel (BMI), a hormonterápiával, a méheltávolítással, az életstílussal és a nők hangulatával.

A résztvevők kérdőívet töltöttek ki, amelyben beszámoltak a szociális státuszukról, a súlyukról, a magasságukról és az egészségügyi állapotukról. Három és fél évvel később megismételték a tesztet és ismét válaszoltak az életmódjukra, a súlyváltozásukra, a kezelésükre és a tüneteikre vonatkozó kérdésekre.

A dohányzás is rizikófaktor

Kiderült, hogy a nők 89,6 százalék néhányszor már tapasztalta a két legjellemzőbb tünetet, valamivel nagyobb arányban a hőhullámokat (86 százalék), mint az éjszakai verítékezést (78 százalék). A nők több, mint fele három év múltán is átélte a kellemetlenségeket. A tanulmány azt is megállapította, hogy a korábbi méheltávolítás, a dohányzás és a jelentősebb alkoholfogyasztás mind előrevetíthetik a két tünet későbbi megjelenését. Ugyanilyen rizikófaktornak bizonyult a tartós stressz, a depresszióra való hajlam, a korán elmaradó menstruáció és alacsonyabb iskolázottság is.

Szintén meglepő megállítása a felmérésnek, hogy a nők legalább felénél a menopauzán túl sem szűntek meg a kellemetlenségek, sőt az utolsó menstruációjuk után tíz évvel még mindig jelen voltak. A szakértők szerint a kor nem volt meghatározó a hőhullámok és a verítékezés megjelenésének gyakoriságát illetően, ugyanúgy és hasonló gyakorisággal voltak tapasztalhatók az ötvenes és a hatvanas hölgyeknél.

Megoldások hormonnal és hormonmentesen

- Mivel ez a két tünet komoly befolyásolja az érintettek életminőségét, jelentkezésük esetén mindenképpen ajánlatos szakorvoshoz fordulni. – ajánlja dr. Demjén László, az Oxygen Medical nőgyógyásza, a Magyar Menopauza Társaság tagja.

Az életmód megváltoztatásával is sokat tehetnek a hölgyek a tünetek enyhítéséért, ezért érdemes bevezetni a rendszeres testmozgást, hűvösben aludni, gyakran szellőztetni, stresszkezelő módszereket elsajátítani és kerülni a túl fűszeres ételeket, a kávét, az alkoholt és a dohányzást. Ezeken felül át kell gondolni a hormonpótlás lehetőségét.

A döntés előtt a páciensnek mindenképpen szükséges részt vennie egy szakorvosi vizsgálaton, EKG-n, vérvételen, testsúly- és csontsűrűség mérésen, ultrahang vizsgálaton, illetve ha indokolt, más vizsgálatokon is. Az érintettnek és a szakorvosnak együtt kell meghoznia a döntést, amelynek fő törekvése a legkisebb, még hatékony adag előírása. A szükséges hormonpótlást mindenképpen egyénre szabva kell elrendelni, és rendszeres orvosi kontroll mellett lehet biztonságosan alkalmazni

