A menstruáció befolyásolja a koleszterin-szintet - Figyelembe kell venni?

A menstruációs ciklus különböző szakaszaiban változik a nők koleszterinszintje, attól függően, hogy ösztrogén-szintjük éppen emelkedik, vagy esik. A laboreredmények értékelésében bizonyos esetekben érdemes figyelembe venni ezt a tényezőt is, azonban legtöbbször nem befolyásolja a kezeléssel kapcsolatos döntést.

A nők mért koleszterinszintjének értékelése során figyelembe kell venni, hogy menstruációs ciklusuk mely szakaszában vannak. A The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism c. szaklapban publikált tanulmány még 2010-ben állapította meg, hogy egyértelmű az összefüggés az ösztrogénszint menstruációs ciklus alatti ingadozása és a koleszterinszint ingadozása között.

A menstruációs ciklus és a koleszterinszint összefüggései

Az összkoleszterinszint és az LDL-koleszterin szintje akkor kezd csökkenni, amikor az ovuláció előtt az ösztrogénszint eléri csúcspontját. Az ovuláció után az ösztrogén gyorsan csökkenni kezd egy magas szintről, így az összkoleszterin, az LDL és a trigliceridek szintje még tovább csökken a menstruáció kezdete előtti napokig. A menstruáció időszakában az ösztrogénszint már nem fejti ki kedvező hatását, és a koleszterinszint innen ismét fokozatosan emelkedni kezd.

A koleszterinszint tehát nem akkor a legalacsonyabb, amikor az ösztrogénszint a legmagasabb, hanem akkor kezd nagy ütemben csökkenni, amikor az ösztrogén szintje eléri a csúcsát, tehát peteéréskor. Ennek megfelelően a legmagasabb vérzsírszintek közvetlenül az ovuláció előtti napokban mérhetőek, míg a legalacsonyabb értékek a menstruációt közvetlenül megelőzően.

A védő hatású HDL-koleszterin szintjében pont ellentétes irányú változás következik be, azaz a jó koleszterinnek az ovuláció előtt a legalacsonyabb, a menstruáció előtt a legmagasabb a vérben mért szintje.

Egyéb hormonális változások

Az eredmények összhangban vannak más hormonális változások során megfigyelt összefüggésekkel is. Tudott, hogy a koleszterinszint jelentősen megváltozik terhesség alatt és a menopauza utáni években is.

Terhesség idején a koleszterinszint 30-40 százalékkal is magasabb lehet. Menopauza után az ösztrogénszint csökkenése miatt ugyancsak a korábbiaknál magasabb koleszterinszintek mérhetőek, az orvosok ezt tartják az egyik legfontosabb oknak amögött a jelenség mögött, hogy a nők szívinfarktus-kockázata a változókorral jelentősen megugrik.

A kutatásról A kutatás során Schisterman és csapata 259, 18 és 44 év közötti nő ösztrogénszintjét hasonlította össze koleszterin-, és trigliceridszintjükkel. A nők 94 százalékának 14 alkalommal mérték meg koleszterinszintjét, két menstruációs ciklus alatt. Közben a résztvevők olyan otthon használható készüléket kaptak, ami hormonszintjükből megállapította, hogy a peteérés mely szakaszában vannak. A résztvevők fizikailag aktívak voltak, és nem dohányoztak. Csupán a nők 5 százalékának koleszterinszintje volt magasabb 5,2 mmol/l -nél, mely érték már a szívbetegség kockázatának határát súrolja. Viszont a nők 19,7 százalékának a koleszterinszintje legalább egyszer elérte ezt az értéket, jellemzően a peteérés előtti napokban. Néhány 40 év feletti, elhízott nő koleszterin-szintjében tapasztaltak jelentős ingadozásokat.

Kell változtatni a mérés időpontján és a kezelésen a ciklus függvényében?

Az eredeti, 2010-es tanulmány szerzői azt javasolták, hogy célszerű az első mérést a menstruáció kezdetekor megejteni, és több hónapon keresztül mindig ugyanekkor mérni. Az orvosoknak pedig, mielőtt a koleszterinszint csökkentését javasolják páciensüknek, több hónap eredményét kellene elemezni. Ahhoz, hogy megbízható eredményeket kapjunk a koleszterinszint változásáról, következetesen, több hónapon keresztül mindig ugyanabban az időben kell a koleszterinszintet megmérni.

Az összefüggés felfedezése nyomán azonban azóta sem volt szükség alapvetően megváltoztatni a koleszterinszint mérésével vagy kezelésével kapcsolatos gyakorlatot.

A ciklussal összefüggésben jelentkező koleszterinszint-ingadozás jóval kisebb mértékű, mint a várandósság során vagy a változó kor után mért változás. Míg utóbbi esetekben 30-40%-os emelkedés is megfigyelhető, a normál ciklus során 5-6%-os az emelkedés. Ez nem is meglepő, mivel a termékeny korú nőknél csak rövidebb ideig és kisebb mértékben csökken az ösztrogénszint.

A kisebb mértékű ingadozás miatt (a laborleleten átlagosan 0,2-0,3 mmol/l a változás az összkoleszterinszintben) a nők többségénél nem a mérés időpontján múlik az, hogy a határérték feletti vagy alatti tartományba esik-e a koleszterinszintjük. Amennyiben az értékek egyértelműen magasak, más időpontban is magasak lesznek. Amennyiben biztonságos távolban vannak a határértéktől, az ovuláció előtti vérminta sem mutat emelkedett koleszterinszintet.

Csupán a nők egy kis részénél fordul elő, hogy átmenetileg éppen ezzel összefüggésben éri el vérzsírszintjük a határértéket. Amennyiben azonban az érték határérték körüli, az orvosok jellemzően mindenképp életmódváltást (diétát, testmozgást) illetve gyakoribb kontrollt írnak elő, koleszterinszint-csökkentő gyógyszert pedig csak egyértelmű esetekben írnak fel.

Koleszterincsökkentő gyógyszeres terápia beállítása során érdemes ugyanolyan időszakban elvégezni a méréseket, hogy megfelelően felmérhető legyen a készítmény hatása.

Nem kell változtatni a koleszterinszint csökkentésére szedett gyógyszerek mennyiségén sem. A koleszterincsökkentők ugyanis lassan fejtik ki a hatásukat, tartós szedés szükséges a megfelelő beállításukhoz. Az adagolás megváltoztatása a lassú hatáskifejlődés miatt tartósan csökkentené a gyógyszer védő funkcióját, nem csak a menstruációs ciklus adott napjain. Orvosa olyan dózist írt fel, amely a ciklus minden szakaszában megfelelő értéken tartja a páciens koleszterinszintjét.

