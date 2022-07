A vénás tromboembólia kiváltó okai és tünetei

A szervezet bármely vénájában kialakuló vérrögöt trombusnak nevezzük, embóliának pedig a trombusból leszakadó vérrögöt, amely valamelyik szerv vénás érrendszerében elakadva helyileg, az eredeti kialakulási helytől távolabb okoz vérelfolyási zavart, vagyis vénás tromboembóliát (VTE).

Mivel sok esetben felderítetlenül maradhatnak a vérrögök, az előfordulás gyakorisága nehezen megítélhető. Ezzel együtt 80-180/100 000 fő/év-re tehető az előfordulási gyakorisága.

Figyelmet érdemel!

Sok embert érint.

Nem csak egy szűk életkorban fordul elő.

Jelezhet súlyos alapbetegséget, vagy öröklődő hajlamot.

Társulhat más betegséggel.

Halálozása nem elhanyagolható.

A nem felderített estek is kései szövődményekkel járhatnak.

Miért alakul ki vénás tromboembólia?

A vérrög képződésének számos oka van, nem is mindig derül fény a kiváltó tényezőkre. Régóta tartja magát azonban az a megállapítás, hogy három fő összetevő felelős a trombus kialakulásáért:

az érfal sérülése,

a vénás vér pangása,

és a vér fokozott alvadékonysága.

Bármely ok beilleszthető alapvetően e három csoportból valamelyikbe, vagy többe is. Minden eset más, és minden trombózis esetén más-más arányban vesznek részt ezek a tényezők a kórfolyamatban.

Mi lehet hajlamosító tényező?

Kialakulására számos hajlamosító tényező ismert.

Veleszületett, öröklődő trombózishajlam (familáris trombofília)

Általában valamely véralvadásban résztvevő faktor génjében történő mutáció okozza. A génmutáció hatására vagy a véralvadási faktor mennyisége vagy a működése változik.

Magyarországon közel minden 4. ember esetén észlelhető valamilyen öröklött trombofília. Nem minden esetben okoz trombózist, mivel a súlyosságban lehetnek eltérések.

Veleszületett hajlamra a következő esetben gondolhatunk:

fiatalkorban (45 év alatt) jelentkező, ok nélküli trombózis,

ismételten jelentkező trombózis,

szokatlan, ritka helyen kialakuló vérrög,

ismételt vetélések (habituális vetélés),

gyakori a trombózis előfordulása a családban,

súlyos, nagy kiterjedésű vérrögképződés, vagy embólia, látszólag ok nélkül.

A leggyakoribb örökletes trombózishajlamot okozó eltérések a következők:

Leiden-mutáció,

protrombin gén polimorfizmus,

protein-C hiány,

protein-S hiány,

a vér homocisztein-koncentrációjának emelkedése (hyperhomocyseitaemia),

antitrombin deficit.

Szerzett trombózishajlam

Számos eltérés okozhatja:

Amellett, hogy számos ok ismert, van, hogy nem derül fény a kiváltó tényezőre. És természetesen az is igaz, hogy az esetek nagy részében nem egyetlen ok áll a háttérben.

Milyen tünetet okoz? Hogyan ismerjük fel?

A trombózisok közül leggyakrabban az alsó végtagok trombózisa alakul ki. Jellegzetesen az egyik láb megduzzad az ellenoldali végtaghoz képest, emellett fájdalmas, feszül a bőre, meleg tapintatú, és akár piros vagy lilásan elszíneződött is lehet (keringési zavar esetén).

Felületes visszérgyulladásnál látható a lila, fájdalmas, kemény tapintatú felületes véna, míg a mélyvénás trombózisánál (ami a súlyosabb) maga a végtag duzzadt, fájdalmas és meleg tapintatú. Ugyanezek az eltérések jellemzőek akkor is, ha a kar valamelyik vénájában alakul ki vérrög.

A hasűri trombózis fájdalommal, rossz közérzettel, hányingerrel, emésztési zavarral, a máj és a lép tokjának feszülésével járhat.

A legsúlyosabb kórkép a tüdőembólia, amely jelentős a halálozási gyakoriság miatt. Tüdőembólia esetén mindig keresni kell az elsődleges trombózis helyét, ahonnan a vérrög leszakadt (leggyakrabban valamelyik alsó végtagi véna). Tüdőembólia során az elzáródott értől függően lehetnek a panaszok néhány naposak vagy pár hetesek, ha kisebb végági ér érintett. Köhögés, terhelésre jelentkező nehézlégzés, szívdobogásérzés jellemzi. Nagyobb ér elzáródásakor hirtelen alakul ki a fulladás, nehézlégzés, köhögés, amelyet vérköpés, vérnyomásesés, magas pulzusszám kísér. Sajnos ez a típus gyakran halálhoz vezet.

A panaszok tehát rendkívül változatosak lehetnek: járhatnak heves panaszokkal és jelentéktelen, mással összetéveszthető tünetekkel is. A tünetek attól is függnek, hol alakult ki vérrög, általánosságban azonban a következő jelek lehetnek figyelmeztető jellegűek:

fájdalom (fontos a helye, jellege és erőssége),

feszülés, dagadás, gyulladt, meleg tapintatú bőr - elsősorban trombózis esetén (pl. láb, kar),

nehézlégzés, köhögés, véres köpet, heves szívverés, alacsony vérnyomás,

sokk (elsősorban embólia esetén).

Amennyiben hirtelen kialakuló, egyoldali végtagduzzanat vagy hirtelen fulladás, nehézlégzés jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni!

Mivel a vérrög leszakadhat és embóliaként a tüdőerekben elakadva halált is okozhat, fontos a vénás tromboembólia gyanúja esetén, hogy ne mozgassuk a beteget. Ülve vagy fekve kerüljön szállításra a kórkép biztonságos kizárásáig.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus