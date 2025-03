Magas koleszterinszint és Alzheimer-kór

A negyvenes években és azt követően mért magas vérkoleszterinszint nemcsak a szív-érrendszeri betegségek kockázatát növeli, hanem az Alzheimer-kór kialakulását is.

Igazolt tény, hogy a "rossz" LDL-koleszterin magas és a "jó" HDL-koleszterin alacsony szintje károsítja az érfalakat és növeli a koszorúér-betegség kockázatát. A demencia súlyos formája, az Alzheimer-kór ugyanakkor alapvetően idegrendszert érintő progresszív megbetegedés, így nem kézenfekvő, hogy a koleszterin ennek a kórképnek is a rizikófaktorai között szerepel. Az elmúlt évtizedet kutatásai alapján mégis igazoltnak tekinthető az, hogy az LDL-koleszterin 40-es, 50-es és 60-as életévekben mért magas szintje az Alzheimer-kór fokozott kockázatával jár együtt.

Hirdetés

Hogyan járul hozzá a koleszterin az Alzheimer-kórhoz?

Az Alzheimer-kór lényege, hogy az agyban keletkező béta-amiloid fehérjék nem oldódnak fel és távoznak az agyszövetből, hanem rendellenes, ragadós formában képződnek, lerakódnak, a kialakuló plakkok pedig gyulladásos folyamatokon keresztül pusztítják az agyban található idegsejteket. Emellett a tau fehérjék rendellenes kötegeket képeznek az agyszövetben, ugyancsak hozzájárulva az idegsejtek lassú pusztulásához.

Vizsgálatok szerint a magas koleszterinszint valamilyen módon hozzájárul mindkét, az Alzheimer-kór kifejlődésében kritikus szerepet játszó fehérje létrejöttében. A pontos mechanizmus jelenleg is kutatások tárgya, napjainkban még nem teljesen igazolt elképzelések vannak az összefüggésről.

A megértést az nehezíti, hogy a vér-agy gát miatt valójában a nagyobb méretű molekulák, mint a lipoproteinek is, nem jutnak be közvetlenül a vérkeringésből az agyba. A normál agyműködéshez szükség van koleszterinekre is, ezt azonban agyunk közvetlenül, saját anyagcsererendszerén keresztül biztosítja, függetlenül a májban képződő és a vérkeringésbe jutó koleszterintől.

Az összefüggésre a következő magyarázatok láttak napvilágot:

Amennyiben kialakul a koleszterinanyagcsere zavara, a perifériás és az agyi rendszer esetében is hasonló zavar következik be, egymással párhuzamosan. Ilyenkor tehát a vérben mért magas LDL-szintet eredményező folyamatokhoz hasonló változások zajlanak le az agy koleszterinszintézisében is.

A magas koleszterinszint krónikus gyulladást hoz létre a szervezetben, valójában ez a gyulladásos állapot váltja ki a rendellenes béta-amiloid fehérjék lerakódását. A gyulladás kialakulása és kiterjedése úgy is bekövetkezhet, ha maga a koleszterin nem jut át a vér-agy gáton.

A koleszterin érrendszert károsító hatása miatt csökken az agyi szövetek oxigénellátása, továbbá a kialakuló mikrovérzések is károsítják a központi idegrendszer egészségét. Eszerint a koleszterin nem közvetlenül járul hozzá az Alzheimer-kórt okozó plakkok és kötegek kialakulásához, de felgyorsítják a kedvezőtlen folyamatokat és az idegsejtek pusztulását.

Összefügések a koleszterinszint és az Alzheimer-kór rizikója között

Már a kismértékű koleszterinszint emelkedés is növeli a kockázatot

Finn, svéd és amerikai kutatókból álló munkacsoport vizsgálatának eredményei szerint azok között, akiknek a vérkoleszterinje 40-45 éves korban akár csak kissé magasabb volt, lényegesen gyakoribb lett az Alzheimer-kór előfordulása, mint azok csoportjában, akiknél korábban ilyen laboratóriumi eltérést nem észleltek. A koleszterinszintre vonatkozó határértékeket ennek fényében érdemes betartani, és a normálérték fölötti LDL-szint esetén mindent megtenni a magas koleszterinszint csökkentéséért.

A koleszterincsökkentő mérsékelheti az Alzheimer-kór kockázatát

Az összefüggést vizsgáló 36 kutatás metaanalízise alapján megállapították, hogy a sztatinok tartós alkalmazása akár 30 százalékkal képes csökkenteni az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát.

Az előnyös hatás kizárólag akkor érvényesült, ha a magas koleszterinszinttel élők már az agyi képességek lassulását jóval megelőzően, tartósan szedték a koleszterincsökkentőt, és semmiféle előnyös hatást nem mutatott a használatuk akkor, ha valaki csak idős korában kezdte el alkalmazni. A sztatinok nem alkalmasak a már kialakult Alzheimer-kór progressziójának lelassítására, megállítására vagy visszafordítására sem.

A koleszterinszintszint csökkentésére ajánlott diéta kedvező a demencia szempontjából is

Kutatások szerint az Alzheimer-kór kockázata mintegy 50 százalékkal csökkenthető a szív-érrendszeri betegségek megelőzésére is ajánlott táplálkozással. A mediterrán diéta és a DASH-diéta ajánlásait ötvöző MIND-diéta javasolja a zöldség- és gyümölcsfélék, a hüvelyesek, a halak, az olajos magvak rendszeres fogyasztását, kerülendő a vörös húsok, a magas só-, zsír- és cukortartalmú ételek.

A túl alacsony koleszterinszint is növeli a demencia előfordulását

A koleszterin fontos az agy számára, részt vesz az agyi sejtek membránjának és az idegsejtek közötti szinapszisok felépítésében is. Egy magyar kutatás igazolta, hogy az alacsony koleszterinszint ugyancsak rizikótényező a demencia különböző formáinak előfordulásában.

Lásd még Az Alzheimer-kór kockázatát növelő tényezők

(WEBBeteg összeállítás - Alzheimer's Society, Alzheimer's Resaerch UK, MTI, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders)