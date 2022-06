A nők hormonváltozásának tüneteire életbevágó figyelni!

A kislányok, a kamaszok, a kismamák, a változókor küszöbére lépők s az azt hosszú évekig megszenvedő nők életét jelentősen befolyásolják a különböző hormonváltozások és az esetleges hormonzavarok.

Ugyanez mondható el a különféle nőgyógyászati vagy pajzsmirigy-operációk, esetleg más jellegű betegségek miatt kialakuló hormonális átalakulásokról. A szakorvosok által az egyes, speciális csoportokba tartozó betegségre felírt hormontartalmú gyógyszerek szedésének hatására, különös tekintettel a szteroidkészítményekre, szintén felborulhat a nők hormonháztartásának egyensúlya. Ezek adagolása egyes esetekben – mint a kemoterápiás kezelésekkel összefüggésben – elkerülhetetlen, máskor viszont maguk a nőgyógyászok sem javasolják a hormontartalmú pirulákat, tapaszokat például a klimaxos tünetek enyhítésére, mivel növelhetik a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A pajzsmirigybetegségek egyes fajtáinál viszont fontos és áldásos a szakorvos által előírt speciális, hormontartalmú tabletta rendszeres szedése.

Az egészségügyben azonban sajnos nem kap kellő figyelmet a hormonszintek vizsgálata, amit laboratóriumi körülmények között végeznek, vérvétel útján. Az sem egyértelmű, hogy milyen intő jelekre kell a serdülőknek, a felnőtt nőknek figyelniük ahhoz, hogy a nagyobb bajt elkerüljék. Ha ezzel tisztában lennének, akkor a háziorvostól kért beutalóval bejelentkezhetnének az adott szakrendelés hormonszintvizsgálatára, s elkezdődhetne a kivizsgálás, majd a páciens állapotának szakszerű kezelése, ha az indokolt.

Ez azért is elengedhetetlen, mert a hormonrendszerünk az egész szervezetünk működésére hatással van. Az endokrin betegségek széles skálán mozgó panaszokat okoznak, ezért fontos a szakorvosnak megismernie a páciens pontos tüneteit, panaszait, valamint célirányosan laborvizsgálatot végeznie. Számos tudományos felmérés, a betegek által igazolt helyzetek, panaszok igazolják: hasonló vagy teljesen megegyező tünetek többféle endokrin mirigy hormontermelési zavarának lehetnek az jelei, következményei.

Mi az, amit összefoglalóan érdemes tudni az emberi szervezet hormonjairól?

A tudomány és az orvoslás több mint 40-féle hormont ismer, amelyek testünk váladéktermelő szerveinek, a mirigyeknek a termékei. A belső elválasztású, endokrin mirigyek termelik a hormonokat, míg a külső elválasztású, exokrin mirigyek vagy a test felszínére juttatják a termelt váladékot (például a verejtéket vagy a faggyút), vagy a külvilággal kapcsolatban álló belső üregrendszerbe (pl. gyomor). A hormonháztatásunkban minden egyes központi szerepet játszó hormonunk „karmesterként” irányítja a szervezetünk, egyes szerveink egészséges egyensúlyát.

Felgyorsult, túlterhelt, stresszes életünkben szinte természetes, ha kimerültség esetén azt mondogatjuk: „Örökké fáradtnak érzem magam, este nehezen tudok az otthoni feladataimnak eleget tenni.”/ „Kimerült vagyok, rosszul alszom, úgy ébredek reggel, mint aki napok óta semmit nem aludt.”/ „Már ébredéskor kevés az energiám, gyakran fáj a fejem, az ízületem, székrekedésem van, és ez csak rosszabb lesz délutánra, leragad a szemem, nehezen tudok koncentrálni.” Ismerősek ezek a mondatok, és érzések?

Ez gyakorta azzal is magyarázható, hogy a szervezetünk hormonszintje megváltozott, de nem tudunk róla, így a panaszainkon sem tudunk kielégítően enyhíteni. A nőket inkább érintik a hormonális problémák, mint a férfiakat. Mindenki megszenvedi, ha megváltozik a korábbi jó közérzete, egészségi állapota, épp ezért, minél előbb a végére kell járni a tartós közérzet-, hangulat- és egyéb, addig szokatlan, az egészségüket érintő testi-lelki változásoknak.

Nézzük a specifikumokat, cikkünkben elsősorban a hölgyekre fókuszálva!

- Nagyon helyes, ha a hölgyek, az asszonyok nem söprik szőnyeg alá panaszaikat már fiatal korukban sem, mert minden érzékelhető tünetnek, állapotváltozásnak, fájdalomnak oka van. A legcsekélyebb, de elhúzódó, életminőséget rontó állapotot szakorvossal kell ellenőriztetni, s nem a bűvös csodára várni – feleli észrevételemre dr. Győrfi Imre belgyógyász, endokrinológus főorvos, s ekként folytatja: - Első lépés, ha azt érezzük, hogy tartósan csökken az energiánk, fáradékonyabbak, aluszékonyabbak vagyunk, hirtelen hízni kezdünk, vagy ok nélkül lefogyunk, túl szárazzá válik a bőrünk, túlságosan izzadunk, indokolatlanul patakokban folyik a víz rólunk, feledékenyek leszünk, netán túlságosan fázékonyak, gyakorivá válik a szemkönnyezés, a lábdagadás, az arcpuffadás, megjelennek a különböző szívtájéki panaszok, a szívelégtelenség, a magas vérnyomás, az izomgyengeség vagy -görcs, a vércukor fokozott emelkedése, szőrzetnövekedés, rendszeresen visszatérő hányás, hasmenés, hasfájás, vagyis ha felmerül a pajzsmirigy-alul- vagy -túlműködés gyanúja, amit speciális vérvizsgálattal szakorvos tud diagnosztizálni, ezért ellenőriztessük a hormonszintünket a megfelelő szakrendelésen. Bízzuk a szakorvosra a probléma feltárását és orvoslását.

- Ezeken a helyeken, főként az endokrin szakrendelésen, döbbenetesen nagy a várólista hazánkban. Előfordul, hogy a több lépésből álló vizsgálatra fél évet kell várni – fűzöm hozzá. Megtörtént eset, amikor a páciens 4,0 centiméteres pajzsmirigygöbét egy hasi ultrahang során, az ő kérésére vizsgálta meg a radiológus, mert hónapok óta nyelési nehézségei voltak. A főorvosnő azonnal endokrin szakrendelésre irányította a pácienst, ahol fél év várakozással kapott időpontot az első szakorvosi vizsgálatra. Ha rosszindulatú a daganat, végzetes lehet ennyi időt kezeletlenül várni.

- Mit tett a páciens hölgy? Kivárta a fél évet, és a hosszas kivizsgálásokat? Erre nagyon kíváncsi vagyok – kérdez vissza a főorvos.

- Nem várta ki – felelem –, természetesen ilyen göbbel (ami akár daganat is lehet!) és az állandó nyelési nehézséggel, a kétségeivel nem bírt még fél évig együtt élni, ráadásul előtte különféle, kellemetlen tükrözéseken is részt kellett vennie, mivel gyomorbetegségre gyanakodtak az orvosok a nyelési nehézség miatt. Magánorvoshoz ment, a család mindenben segítette, így 1,5 hónap múlva a nemzetközi hírű, neves sebész professzor, Prof. Dr. Lukács Géza, sürgőséggel megoperálta a debreceni sebészeti klinikán, mivel a pajzsmirigyen lévő göbből vett biopsziaminta nem zárta ki annak rosszindulatúságát. A hideg göb patológiai vizsgálatát még az operáció idején elvégezték, ami szerencsére negatív eredményt mutatott, vagyis nem volt rosszindulatú a daganat. Ez a nő akkor másodszor született, mondta neki a professzor úr. De mi van akkor, ha kivárja a fél évet, és ráadásul rosszindulatú lett volna a daganat?

- Tisztában vagyok a várólisták aggasztó helyzetével. Másrészt, az említett hölgynek hatalmas szerencséje volt, hogy nem várta ki a fél évet, és cselekedett, nyilván erősen megromlott életminősége és félelmei miatt, mert nem tudta, mivel zárulhat pontosan a pajzsmirigyet érintő procedúra, beavatkozás, és annak gyógyítása. Elgondolkodtató.

- Térjünk vissza arra, milyen lényeges tünetekre figyeljenek a páciensek, melyek indokolják a hormonvizsgálatokat?

- Elsősorban a nőkre jellemző tüneteket sorolom, de a férfiak éppúgy tapasztalhatnak hirtelen megjelenő, szokatlan, elhúzódó kellemetlen panaszokat a hormonváltozás miatt, amit semmiképpen ne tudjanak le azzal, hogy tévesen azt mondják, hogy "majd elmúlik". Nem múlik el, rosszabb lesz, nehezebben gyógyítható, ha teret adunk az állapotromlásnak. A hormonzavar egyik legjellemzőbb tünete a hajhullás, hajritkulás, ha a hajunk elvékonyodik, bizonyos, hogy a szervezetünkben túl sok androgén vagy DHT van jelen. Az álmatlanság is figyelemért kiált, amiről az alacsony progeszteronszint tehet. Ennek tartóssá válása a teljes kimerüléshez, a szervezet összeomlásához vezethet. Aki pedig arra ébred éjszakánként, hogy izzad, hőhullámok gyötrik, azt az alacsony ösztrogénszint okozza. Ha pedig az elalvás tartósan, napokon, heteken át sikertelen, vagy nagyon rossz minőségű, és ezen semmi nem segít, szintén ajánlatos labortesztvizsgálatot elvégeztetni. A hormonok ugyanis az alvás rendjét is szabályozzák. Az ingerlékenység, mely tartós, visszatérő és szinte szabályozhatatlan, ugyancsak a hormonváltozással is összefüggésbe hozható. Ez tehát nem feltétlenül depresszió vagy személyiségzavarral, szorongással járó kórkép, hanem a hormonszintek drasztikus változásával áll elő, amit annak megfelelően kell orvosolni.

- Sok nő panaszkodik arra, hogy a kiegyensúlyozott étkezés és életmód mellett képtelen az egyre gyarapodó súlyfeleslegtől megszabadulni.

- A váratlan súlygyarapodás lehet a klimax előtti, és az azt kísérő évek kellemetlen hormonális „mellékhatása” is, ha nem egészségtelen táplálkozás, túlevés áll a háttérben. Ha elsősorban a hason és a karokon növekszik a kellemetlen zsírréteg, az vélhetően inzulinrezisztenciára utalhat. Amennyiben a mellek növekszenek, az az ösztrogénszint-változással magyarázható. A combokon és a csípőtájékon felgyülemlő plusz kilók a pajzsmirigy betegségére utalhatnak. De kőbe vésett „szabály” nincs. A pajzsmirigyhormonok alulműködése az egész testet érintő súlygyarapodást is eredményezheti, amitől fogyókúrás étrend-kiegészítőkkel nem lehet megszabadulni, sőt gyakorta a rendszeres testmozgással sem. A lelassult anyagcsere-folyamat miatt alakul ez így, mivel a pajzsmirigyhormonok részint a megfelelő anyagcsere működéséért is felelnek, és a szervezetünk sejtjeinek energiaellátásáért. A szakorvos által felírt tablettát szedni kell, ha a laborértékek és más vizsgálatok azt indokolják. Egyébként a jódbevitel, például jódozott só formájában, a szelén és a króm is javíthat a helyzeten, orvossal egyeztetve, s további tanácsát kérve.

- Mit tapasztalnak azok, akiknek túlműködik a pajzsmirigyük?

- A túlműködő pajzsmirigy felpörgeti az anyagcserét és testsúlycsökkenést is okoz, valamint a szemek jellegzetes kidülledését, amit vélhetően csak a szakorvos fedez fel elsőként. Továbbá lépcsőzéskor jelentkező fulladás, szapora pulzus, menstruációs zavarok, a szervezetben lévő gyulladás, az immunrendszer gyengesége, fáradékonyság, lehangoltság mind előfordulhat. Életkorhoz is köthető, ami elsőként a serdülőkorban mutatkozik meg, pszichoszomatikus okok miatt, de ugyanígy a családalapítás, a szülés, a válás, a családi trauma és az örökletes tényezők is befolyásolhatják a pajzsmirigy túlműködését. Sok mindennel összefügghet, de az bizonyos, hogy a nőket érintő ösztrogéndominancia nagy szerepet játszik kialakulásában. Ezzel együtt a nőket szinte kórosan nyugtalanító munkahelyi megfelelési kényszer, a stressz, a szorongás, az elfojtás, és nem különben az a kényszeres elvárás, hogy egyszerre legyenek jó anyák, jó feleségek, jó munkaerők, barátnők, családi programfelelősök, és érzéseik napi elfojtása mind nagy szerepet játszhat a pajzsmirigy alul- és túlműködésének kialakulásában. Túlműködés esetében az FT3 és az FT4 vizsgálata nagyfontosságú, s a koleszterin alacsony szintje is a túlműködést igazolhatja. Mindenképpen fontos az életmódbeli változás tisztázása, a helyes, jódban gazdagabb étkezés abban az esetben, ha alulműködést állapítanak meg, továbbá a dietetikus segítsége, az évente ismétlődő labor- és ultrahangkontroll, és a gyógyszerszedés betartása, ha azt indokoltnak tekinti az orvos a leletek, vizsgálatok alapján.

Pajzsmirigy-, illetve hormonvizsgálatok A pajzsmirigy-, illetve a hormonvizsgálathoz előírhatnak teljes laborkontrollt, ultrahang-ellenőrzést. A pajzsmirigyhormonok vizsgálata: TSH, T4, T3, anti-TPO. Női nemi hormonok: ösztrogén, progreszteron, tesztoszteron, FSH, LH, prolaktin. A prolaktin túltermelése tejcsorgást okoz a nőknél, akár évekkel a szoptatás vagy a terhesség után is – de ez a furcsa helyzet a férfiaknál is előfordulhat –, kivizsgálásának szükségessége mindkét nem esetén mindenképpen indokolt. Az agyalapi mirigy által termelt prolaktin szintjének emelkedése tehát folyamatos ellenőrzést igényel. Azoknak, akiknél túl magasra nő a vérből kimutatható szintje, akár tíz- vagy harmincszorosára a normál értékhez képest, a nőgyógyászati kontroll mellett mindenképpen indokolt a háziorvostól beutalót kérniük a speciális vizsgálatra. A lelkiismeretes szakorvosok az MRI-vizsgálatot is előírják az érték tartósan magas eltérése esetén, hogy pontos képet kapjanak arról, hogy a páciensnél fennáll-e agyalapi, esetleg az agyban felfedezhető elváltozás. Ugyancsak prolaktinszint emelkedésének következménye lehet egyebek mellett meddőség, menstruációs zavar, a libidónak, azaz a nemi vágynak a csökkenése is.

- Miként lehet a laborvizsgálattal a vérből történő kimutatás mellett másként is felfedezni e fontos hormonokat termelő szervünk betegségét?

- Elsőként a már említett laborvizsgálattal kell ellenőriztetni a pajzsmirigyhormon értékeit. Nem maradhat el az ultrahangos vizsgálat és a kézzel való, tapintásos ellenőrzés sem, s ha kell, izotópos, speciális ellenőrzésre is sor kerül. Előfordulhat az is, hogy a pajzsmirigy működési zavara korai fázisban nem mutatható ki a vér vizsgálata során. Vagyis, a pajzsmirigyhormonok szintje a megfelelő tartományon belül van még, de a betegek a panaszaikat már egyértelműen érzékelik. Ilyen esetekben sem szabad legyinteni és elhanyagolni a probléma kiderítését, orvoslását. A laborvizsgálatot a szakorvos által meghatározott időnként mindenképpen meg kell ismételni, a fentebb említett egyéb módszerekkel együtt.

Fő hormontermelő szervek és leggyakoribb betegségeik A fő hormontermelő szervek az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvesék, a herék, a petefészkek, a csecsemőmirigy, a tobozmirigy és a hasnyálmirigy. Az agyalapi mirigy számos hormont termel a szervezetünkben, így igen meghatározó hatása van egyes szerveinkre. Betegségei lehetnek: óriásnövés a növekedési hormon fokozott termelődése miatt

törpeség a növekedési hormon csökkent termelődés okán

az áldott állapoton túl lévő nők melléből váladékképződés (prolaktin túltermelődése miatt) A mellékvesék ugyancsak több hormon termelődéséért felelősek az életünk során, melyek közül a legismertebbek az adrenalin és noradrenalin, vagyis a stresszhormonok. Betegségei lehetnek: Cushing-szindróma, amelyre jellemző a teliholdarc, a testen megjelenő egyre fokozódó zsírlerakódás, fokozott szőrképződés, izomgyengeség.

Addison-kór, amely során az ilyen betegek bőre sötétebbé válik az amúgy is pigmentált helyeken, csökken a testsúly, főként a nőknél rendszeressé válik a fáradtság, a menstruáció ingadozása vagy elmaradása, a férfiaknál állandósulhat az impotencia. Csecsemőmirigy: szintén számos, létfontosságú hormont termel, fokozottan felel az immunrendszer kiegyensúlyozott állapotáért. A csecsemőmirigy több hormont is termel, legfőbb funkciói közé tartozik, hogy benne zajlik a limfociták nagy részének érése, ezzel részese annak a folyamatnak, melyben a szervezet megtanulja, hogyan tegyen különbséget a testidegen és a testazonos anyagok között. Megbetegítheti a túlzott alkohol- és kávéfogyasztás, a mértéktelen dohányzás, drogozás, és a fő ellensége, a mértéktelen stressz. Az A-, B 6 -, C-vitamin, valamint a cink támogatja a működését.

