Hormonzavarok - Milyen jelek utalhatnak rá?

Mivel hormonrendszerünk az egész szervezetünk működésére hatással van, gyakorlatilag nincs olyan szerv, aminek a működését egy-egy kieső vagy túlműködő endokrin mirigy ne befolyásolná.

Az endokrin megbetegedések igen színes tünetpalettát okozhatnak, és csak a panaszok részletes megismerése, valamint a laborvizsgálatok vezethetik el az orvost a helyes diagnózishoz. Ugyanaz a tünet többféle endokrin mirigy hormontermelési zavarának is lehet következménye. Ezért is nagyon fontos ebben a betegségcsoportban (is), hogy a betegek ne önmagukat próbálják diagnosztizálni, hanem gyanú esetén forduljanak szakemberhez.

Nagy vonalakban a legfőbb hormonzavarra utaló tünetek endokrin mirigyenként a következők lehetnek:

Pajzsmirigy: struma, hízás, fogyás, bőrszárazság, alvászavarok, nyugtalanság, feledékenység, fáradékonyság, izzadékonyság, fázékonyság, hajhullás, szem szúródása, könnyezés, szem kidülledése, lábdagadás, arc felpuffadása, szívritmuszavarok, vérnyomásproblémák, hasmenés, székrekedés, izomgyengeség, gyermekeknél növekedési zavar, serdülési zavarok, vércukorszint-emelkedés, csökkent libidó, menstruációs zavar, férfiaknál potenciazavar.

Mellékvese: hízás vagy fogyás, lilás csíkok (striák) a hason, magas vérnyomás vagy túl alacsony vérnyomás, izomgyengeség, fáradékonyság, vércukor-emelkedés vagy alacsony vércukorszint, gyakori reggeli fejfájások, bőr barnás elszíneződése, sóéhség, hasmenés, hányás, hasi fájdalmak, bőrszárazság, szőrzet elvékonyodása, elvesztése, hangulati labilitás, alvászavarok, depresszióhajlam, menzeszzavarok, fokozott szőrnövekedés, aknék a bőrön, hangszín megváltozása nőkben.

Nemi mirigyek, petefészek, here: Nőknél menstruációs zavar, meddőség, fokozott szőrnövekedés, hajhullás, hőhullámok, hangulatzavar, csontritkulás, bőrszárazság, libidócsökkenés. Férfiakban potenciazavarok, nemzőképesség csökkenése, hízékonyság, emlő megnövekedése, szőrzet megritkulása, elvesztése.

Mellékpajzsmirigy: csontritkulás vagy fokozott csontképződés, vesekőhajlam, fokozott hajlam izomgörcsökre, izomgyengeség, látásromlás, szívritmuszavarok, vérnyomásproblémák, hasi panaszok, hangulati zavarok.

Agyalapi mirigy: a fent leírt tünetek mindegyike lehetséges, mivel az agyalapi mirigy mint irányító központ felel a fenti mirigyek szabályozásáért. Ezen felül, ha növekedési hormon túltermelés alakul ki, megnő a kéz, láb, áll, orr, fül. Az ízületek fájnak, a fogak eltávolodnak egymástól. A beteg testszaga kellemetlenné válik, izzadékony lesz. Vérnyomás- és egyéb szívproblémák jelentkezhetnek. Hangulati zavar jöhet létre. Menzesz rendszertelenné válik, tejcsorgást észlelhetnek.



Gyermekekben a növekedés a teljes test viszonylatában nagy, óriásnövés alakul ki. Ha túl kevés növekedési hormon termelődik, a gyerekek alacsonyak maradnak; felnőttkorban a zsír-izom arány az előbbi felé tolódik el.



A prolactin túltermelés tejcsorgást okoz (még férfiaknál is), de következménye a meddőség, menzeszzavar, libidócsökkenés, potenciazavar is. Az agyalapi mirigy térfoglaló folyamatai a hormontermelésen kívül látásproblémákat okoznak, a látótér szűkül. Fejfájás is szerepelhet panaszként.



Hasnyálmirigy: Cukorbetegség alakulhat ki az inzulinhiány miatt.

Ha áttekintjük ezeket a tüneteket, egyrészt azt láthatjuk, hogy több, egymástól különböző endokrin mirigy megbetegedésének lehet ugyanaz a tünete, másrészt, hogy szinte nincs olyan panasz, amit ne okozhatna endokrin megbetegedés is. Ezért fontos, hogy ha gondunk van, forduljunk szakemberhez mihamarabb! Ma már a legtöbb endokrin megbetegedés sikerrel gyógyítható.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus