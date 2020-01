Szemkönnyezés: Mi okozhatja?

Miből áll a könny?

Szervezetünk bizonyos funkciói olyan magától értetődő szerepet töltenek be, hogy sokan nem is ismerik a pontos működési elvüket, összetételüket. Ilyen például a könnytermelés is. Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy pontosan milyen összetevőkből áll a könny, és hogy milyen funkciói vannak.