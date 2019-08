Sokszor küldenek betegeket endokrinológiai szakrendelésre Cushing-szindróma gyanúja miatt, ha a beteg túlsúlyos és striái vannak. A gyanú felvetése sokkal többször történik meg, mint amilyen a betegség gyakorisága valójában.

A betegséget Harvey W. Cushing-ról nevezték el, aki 1932-ben felismerte a betegség egy típusának és az agyalapi mirigy bizonyos elváltozásának összefüggését. A kór igen ritka, egymillió emberből évente csupán csak 2-3 ember betegszik meg.

A Cushing-szindróma a mellékvesekéreg glükocorticoid (kortizol) hormonjának túltermelése miatt kialakuló betegség. Oka lehet magában a mellékvesekéregben, amikor az ott levő sejtek túlzott működése miatt emelkedik meg a kortizol szint, de az is előfordulhat, hogy a szabályzó hormonok magas szintje készteti fokozott működésre a mellékvesekérget. (A kortizol termelését az agyalapi mirigy által termelt hormonon keresztül irányítja.)

Még ennél is ritkább eset az, amikor egy teljesen más szerv - például a tüdő - rosszindulatú folyamata termel hormonokat, és így alakul ki a fokozott kortizoltermelés a mellékvesekéregben.

Még egy típust meg kell említeni. Ez a gyógyszer mellékhatásaként kialakuló Cushing-szindróma. Sok betegség van, amikor steroid gyógyszereket kell a betegeknek szedniük. Ezek a mellékvesekéreg kortizoljához hasonló szerek, és hosszas alkalmazásuk ugyanolyan tüneteket okoz, mint a kóros hormontermelés. Ezért is van az, hogy az ilyen gyógyszereket csak indokolt esetben írják fel az orvosok, és gyakran ellenőrzik a betegeket.

Milyen tünetek jelentkeznek a betegeknél?

A Cushing-szindróma beteg elhízik. A zsír főleg a hason, arcon, nyakon szaporodik fel. Jellegzetes a nyak hátsó, alsó részén kialakuló "zsírpúp". Az elhízott hassal kontrasztot alkotnak a vékony lábak, csípő és karok. A bőr elvékonyodik és nagyon jellegzetes "striák" alakulnak ki a hason.

Az arc kerek lesz, és piros színűvé válik. Ez a "holdvilág arc". Nőkön kóros szőrnövekedés is megfigyelhető lehet, bár ez enyhe, valamint férfias hajhullásról is panaszkodhatnak. Az arcon aknék jönnek létre, a bőr lassan gyógyul, és gyakran felülfertőződik.

A lépcsőn felfelé történő járás, az ülésből történő felállás vagy a fésülködés nehéz a végtagok felső részén kialakuló izomgyengeség miatt. A betegek vérnyomása magas, sokszor cukorbetegség is létrejön. Csontritkulás is kialakulhat. Gyakori a pszichés tünetként a depresszió megjelenése is lehetséges.

Gyermekek megbetegedése esetében, vagy olyan betegségben szenvednek, ahol hosszas steroid kezelés szükséges, a növekedés lelassul.

Ha ilyen tüneteket észlelnek egy betegnél, és nem szed steroidtartalmú gyógyszereket, akkor hormonszintméréseket, majd képalkotó vizsgálatokat szoktak végezni. A kivizsgálást és a végleges diagnózist endokrinológus szakorvos állapítja meg. A gyógyulást gyakran csak műtéti eljárással lehet elérni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus