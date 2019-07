A tesztoszteron hormon szerepe a szervezetben

A tesztoszteron elsősorban férfi nemi hormonként vagy természetes anabolikus szteroidként ismert. Férfiakban a herék úgynevezett Leydig-sejtjei állítják elő, de termelődése nőkben is zajlik, a mellékvesében és petefészekben is, igaz jóval kisebb mennyiségben (a férfiak tesztoszteron termelése kb. nyolcszorosa a nőkének).

Mi a szerepe a tesztoszteronnak a szervezetben?

Alapvetően a hormon hatása kétirányú.

Anabolikus hatása a test építésében érvényesül.

Androgén hatása a férfi nemi szervek fejlődésében és a másodlagos nemi jelleg kialakításában, a férfias jelleg kifejlődésében jelenik meg.

Magzatkorban már fontos szerepet kap a férfi nemi szervek (herék, penis, prosztata) kialakításában.

Férfiakban kisgyermekkortól részt vesz a férfi nemi jelleg meghatározásában, a mutálás, szőrnövekedés, izomképződés, férfias arccsontok (pl. áll, orr), nemi vágy, erekció, egészséges hímivarsejtek kialakításában.

Nőkben is szerepe van a szőrzet és a haj növekedésében, de részt vesz a csontok, bőr, izom normális felépítésében is, emiatt nőkben sem elhanyagolható a szerepe, csak az egészséges működéshez szükséges hormon szintje sokkal alacsonyabb. A szervezet (fehérje) bioszintézisében – anabolizmusában – is fontos normális szintje, a vázizom fejlődésében és működésében, a zsírszövet normális eloszlásában, az osteoporosis megakadályozásában.

Mi a tesztoszteron normál értéke?

A férfiak esetén normál értéke 10-28 nmol/l, de életkorral fiziológiásan is csökken a tesztoszteron szintje. (Vermeulen A, 1996)

Férfiak tesztoszteronszint-értékei az életkor függvényében Életkor Mért átlagos tesztoszteron szint (nmol/l) 25-34 21,38 35-44 23,14 45-54 21,02 55-64 19,49 65-74 18,15 75-84 16,32 85 év felett 13,05

Nőknél

menopausa előtt 0,2-0,9 nmol/l

menopausa után 0,2-1,4 nmol/l

Milyen esetekben lehet magas a tesztoszteron szintje?

heredaganat

fokozott, illetve eltúlzott külső bevitel (pl. testépítők esetén)

Mit okoz a magas tesztoszteronszint?

Fokozott szőrnövekedést, testtömeg-növekedést, esetenként agresszivitást vagy ingerlékenységet, fokozott aknékialakuláshoz vezethet magas szintje.

A magas tesztoszteronszint fokozott nemi vágy kialakulásához és fokozott szexuális aktivitáshoz is vezet.

Mikor alacsony a tesztoszteronszint?

életkor előrehaladtával természetesen is csökken

májbetegségekben

here műtéti eltávolítása vagy előzetes sugárkezelése után

fejlődési rendellenességek esetén

Mit okoz az alacsony tesztoszteronszint?

A nemi vágy csökken, erektilis diszfunkció alakul ki, csökken a spermiumok száma, a vázizomzat, zsírszövet, szőrnövekedés üteme csökken, a csontritkulás mértéke fokozódik. Csökken az inzulinérzékenység is, növekszik viszont az érelmeszesedés – így a szívizominfarktus és stroke – kockázata is.

Hogyan történik a tesztoszteronszint mérése?

A szervezet tesztoszteronszintje vérvétel útján határozható meg. Vénás vérből vett mintát dolgoz fel a laboratórium, mely nem igényel előkészületet, pl éhgyomri vérvételre nincs szükség.

Mikor történik leggyakrabban vérvétel tesztoszteronszint meghatározására?

Férfiaknál:

felmerülő férfi meddőség esetén

férfiaknál merevedési zavarok esetén

Nőknél:

elsősorban meddőség, illetve

erőteljes férfias jegyek (pl. fokozott szőrnövekedés) megjelenése esetén.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus