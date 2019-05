Mire utalhat a hirtelen fogyás?

Manapság nagyon sok ember túlsúllyal küzd, és minden vágya az, hogy gyorsan lefogyjon. A nagyon gyors súlyvesztés még akkor sem jó, ha ezt akarattal tesszük karcsúságunk érdekében. Sokkal nagyobb lehet azonban a baj, ha a fogyás akaratunktól függetlenül, változatlan étrend mellett következik be.

Ha nem eszik...

Amikor látszólag ok nélkül csökken a testsúly - főleg ha ez nagymértékű és gyors -, orvoshoz kell fordulni. Elsőként azt kell kideríteni, hogy eleget eszik-e a beteg.

Főleg serdülő lányoknál fordul elő evészavar, amikor azért lesz nagyon sovány a beteg, mert nem eszik, ill. különböző módokon megszabadul a bevitt ételmennyiségtől. Az anorexia nervosa és a bulimia pszichológus vezetésével kezelhető kórképek.

Hasonlóan nagy súlyvesztéshez vezet, a helytelenül kivitelezett fogyókúra is. Ez nem tanácsos, mert a szervezetet megviseli a hirtelen fogyás, s ez a szervek működésében zavart okozhat.

Nagy lelki megterhelések is vezethetnek erős étvágytalansághoz, ezáltal fogyáshoz.

Nagyon idős emberekben csökkenhet az étvágy, elfelejtkezhetnek az evésről, s ha nem figyelünk oda rájuk, akár ki is száradhatnak.

Ha eleget eszik...

Amennyiben a beteg normális étvágyú, több lehetőség is felmerül. Természetesen fogyással járhatnak az akut gyomor és bélfertőzések, de ilyenkor a betegség megszűntével a testsúly gyorsan normalizálódik is.

Hasmenést és ezáltal fogyást okozhat a nagy mennyiségű szorbittal édesített cukrok, rágógumik fogyasztása is.

Ilyenkor az említett élelmiszerek megvonása a panaszt is azonnal megszünteti

Előfordulhat parazitás megbetegedés okozza a panaszt, pl. súlyos bélférgessé, vagy más, belekben élősködő kórokozók miatti táplálék felszívódási zavara fogyás oka.

Ilyenkor hasi panaszok is lehetnek: hasfájás, hasmenés, illetve hiányállapotok alakulnak ki, a beteg vérszegénnyé válik.

Hasi panaszok és fogyás kísérheti a gyomor Helicobacter-fertőzéseit is. E fertőzés nélkül is fogy a gyomorfekélyben szenvedő beteg, mivel a fájdalom miatt kevesebbet tud enni. A gyulladásos bélbetegségek is testsúlyvesztéssel járnak, kísérő tünetek közül a véres székletet és a hasfájást, hasmenést lehet kiemelni.

Sajnos rosszindulatú betegségek tünetei között is, előkelő helyet foglal el a hirtelen fogyás. Mivel a daganat növekedése jelentős energiákat emészt fel a szervezettől, hirtelen testsúlyvesztés esetén fontos ezen betegségek kizárása. Mind a vérképzőrendszer rosszindulatú folyamatai, mind a test egyéb helyein kialakuló rákos daganatok okozhatnak fogyást.

Mindkét esetben nagyfokú fáradékonyság lehet még a figyelemfelhívó tünet, illetve a vérképzőrendszeri betegségek bőrvérzésekkel, sápadtsággal járhatnak.

Ha túl sokat eszik...

Fokozott étvágy melletti fogyás jellemző, a cukorbetegség 1. típusának kezdeti megjelenésére, és a túlműködő pajzsmirigy betegségre. Az 1-es típusú cukorbetegség megjelenésekor a beteg nagyon jó étvágy mellett fogy. Erre jellemző, hogy hirtelen több kilogrammnyi súlyvesztés is bekövetkezhet. E mellett igen sokat iszik, állandóan szomjas és nagyon gyakran kell vizeletet ürítenie.

A fogyás oka ebben az esetben az, hogy a beteg inzulin hiányában nem tudja hasznosítani a szervezetben a cukrot. A sejtek éheznek, a cukor pedig a vizelettel ürül a testből, magával szippantva a vizet is. Ez az állapot gyakran gyermekeknél jelentkezik egy fertőzéses megbetegedést követően. Ha ilyen tüneteket észlelünk, azonnal forduljunk orvoshoz!

A pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő is nagyon sok kilogrammot veszt el testsúlyából, rövid idő alatt. Ennél a betegségnél viszont a nagyfokú pszichés nyugtalanság, szapora szívdobogásérzés, csillogó, riadt tekintet, fokozott izzadás és strúma jellemző. A fokozott anyagcsere-aktivitás szinte „elégeti” a szervezet tartalékait, s így vezet testsúlyvesztéshez.

A leírtakból látszik, hogy amikor valaki hirtelen több kilogrammot fogy látszólag ok nélkül, feltétlenül orvoshoz kell fordulnia, hogy a háttérben álló betegségekre fény derüljön.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus