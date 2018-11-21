Az anti-TPO (thyreoidea-peroxidáz autoantitest) vizsgálata

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
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Az anti-TPO a thyreoidea-peroxidáz ellenes autoantitestet jelöli. Cikkünkből kiderül, mi köze a pajzsmirigyhez, milyen betegségben lehet jelen a vérben, és hogyan történik a vizsgálata.

A pajzsmirigy által termelt hormonok a szervezetben számos funkciót befolyásolnak. Szerepük van többek között a növekedésben, a fejlődésben, az alapanyagcserében, a szívműködés szabályozásában, jelentős hatással vannak az idegrendszerre, annak fejlődésére, az izomszerkezetre, a cukorháztartásra és a kalcium-anyagcserére is.

A pajzsmirigy működéséhez vizsgálható a termelt hormonok szintje (fT4, fT3), a pajzsmirigy működését irányító TSH hormon szintje, illetve a pajzsmirigy egyes részei ellen termelődő antitestek szintje is, melyek bizonyos autoimmun betegségekben fordulnak elő. Ilyen antitest az anti-TPO, a TRAK és a Tg elleni antitest is.

Mi az anti-TPO?

A thyreoidea-peroxidáz ellenes autoantitest, vagyis az anti-TPO egyike azon antitesteknek, melyet a szervezet immunrendszere termel.

Eredetileg az antitestek elsősorban a fertőzések elleni védekezésben (vírusok, paraziták, baktériumok) vesznek részt, de a daganatok kialakulásának megakadályozásában is szerepet játszanak.

Bizonyos esetben azonban az immunrendszer révén a saját szervezet bizonyos sejtjei ellen is termelődik antitest, ezeket nevezzük autoantitesteknek. Leggyakrabban autoimmun betegségekben jelentkeznek.

A TPO egy olyan enzim, mely fontos szerepet játszik a pajzsmirigyhormonok termelésében.

Abban az esetben, ha az immunrendszer a saját pajzsmirigy TPO enzime ellen kezd autoantitestet (tehát anti-TPO-t) termelni, sérül a pajzsmirigy szerkezete és működése is.

Milyen betegségben van jelen az anti-TPO?

A leggyakoribb pajzsmirigy-alulműködéssel járó kórkép, az autoimmun eredetű Hashimoto-thyreoiditis esetén észlelhető elsősorban magas anti-TPO-szint. Az esetek kb. 5%-ában azonban lehet normális, vagy nem mérhető az antitest szintje.

Magas anti-TPO mellett Hashimoto-thyreoiditis esetén az alábbi esetek fordulhatnak leggyakrabban elő:

  • magas anti-TPO szint és nincs klinikai tünet, nincs hormonszinteltérés, vagy az ultrahang nem jelez gyulladást. Ilyenkor tehát nincs tüneteket okozó, vagy tünet nélküli pajzsmirigy-alulműködés sem. De lehetséges annak kialakulása, mert az autoimmun folyamat jelen van.
  • magas anti-TPO szint mellett ugyan a pajzsmirigyhormonszintek jók, de a pajzsmirigy működését befolyásoló TSH-szint már magas. Ez az úgynevezett szubklinikus pajzsmirigy-alulműködés, ami elsősorban tünetek jelenlétében, vagy gyermekvállalás esetén igényel gyógyszeres kezelést.
  • magas anti-TPO-szint és alacsony hormonszintek: a leggyakrabban ezt tapasztaljuk, amikor a valós pajzsmirigy-alulműködés hátterében az anti-TPO magas szintje igazolja az autoimmun betegséget.
  • magas anti-TPO mellett ritkán előfordul magas hormonszint is, elsősorban ha magas a szedett pajzsmirigyhormon adagja.

Emellett magas anti-TPO lehet Graves-Basedow-kórban, strúmában, esetleg daganatban is.

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Egyszer mért magas anti-TPO-szint igazolja az autoimmun pajzsmirigyfolyamatot. Az antitest szérumszintje párhuzamosan változik a betegség aktivitásával, de esetleges eltűnése nem jár magának az autoimmun betegségnek a végleges megszűnésével.

Hogyan néz ki a vizsgálat a gyakorlatban?

Az anti-TPO-vizsgálat egy vénás vérből vett laboratóriumi vizsgálat. Nem igényel a beteg részéről előkészítést, nem szükséges éhgyomorra jelentkezni a vizsgálaton.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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