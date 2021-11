A női változókorról nem beszélünk eleget, a tünetek kezeletlenek

A menopauza időszakában - női változókor -, a szervezet láthatatlanul, hatalmas hormonváltozáson megy keresztül, amit csak a tünetek tesznek érzékelhetővé. Vannak, akik már negyven éves koruk előtt vagy kicsivel utána a havi menzesz kuszaságára, hőhullámokra panaszkodnak, ami többnyire nem tekinthető természetes folyamatnak.

Az ötven éves korhoz közeledve azonban a női nemi hormonok – az ösztrögén és a progeszteron – termelődésének lelassulása, csökkenése, természetes élettani folyamat. Ennek azonban számos kellemetlen, olykor betegségeket előidéző következménye is lehet, épp azért, mert a korábbi „védelmező”, a női nemi hormon, már nem áll készenlétben arra, hogy óvja a szív-, és érrendszert, a csontozatot, a bőrt, a női nemi szervet, a testi-, lelki egyensúlyt és egészséget. Sokat számít, hogy ki milyen géneket örökölt, amire érdemes figyelmet fordítani egy-egy krónikus betegség során, s annak tényét megosztani a kezelőorvossal. Létezik segítség a klimax békésebb elviselésére, de nem mindegy mikor, és milyen kezelési formát választva.

A nők is csak akkor tapasztalják meg a változókor hatásait, ha beléptek abba a bizonyos nem várt életszakaszba, amit viccesen „banyakórnak” is neveznek, noha a negyvenes éveinek a végén, vagy éppen ötven felett, de még később sem illethetjük banyasággal a hölgyek többségét. Igaz, a férfiak, a házastársak gyakorta panaszkodnak arra, hogy párjuk örökös fejfájásra, fáradtságra panaszkodva hárítja az intim kapcsolatot. Azt viszont nem gondolják végig, hogy ez valóban így van a változókorban, s a nők nem éreznek késztetést a szexuális együttlétre. Nem ők tehetnek róla, hanem a hormonháztartásuk változása.

Lássuk sorra, hogy milyen testi-, lelki gyötrelmeket kell elszenvedniük úgy, hogy közben precízen dolgozónők, szerető családanyák, társak, figyelmes és szülőszerető „gyermekek”, türelmes barátok maradjanak. Létezik-e egyáltalán ilyen idea a klimax idején?

A nők legalább 80 százaléka – ha nem is vallja be-, de olyan kellemetlen tüneteket észlel ebben az időszakban, mint a rendszeres hőhullámok jelenléte, kellemetlen verejtékezés, a patakokban „lezúduló” izzadás, ami elönti a testet a fejtetőtől a combokig. Sokan háromszor is átöltöznek, mire munkába tudnak indulni, vagy visznek magukkal váltó blúzt, laza vállkendőt, ha a hőhullám éppen visszavonulót fúj, és az izzadt test érzékenyebben érzékeli a hűvös levegőt, vagy a légkondicionáló készüléket.

A szapora szívverés, a légszomj, a fejfájás, az alvászavar, a kialvatlanság, a szorongás, a megfelelési kényszer, a koncentrációs zavar, a túlzott ingerlékenység, a deprimáltság, a nemi vágy – libidó - csökkenése, vagy annak teljes megszűnése, a hüvelyszárazság, a megmagyarázhatatlan befelé fordulás, a lehangoltság tartja gúzsban a változó korú nőt – sorolja a menopauza szakrendelésen megjelenő páciensek tapasztalatait, dr. Major Péter nőgyógyász szakorvos, s így folytatja: Sajnos a nők mintegy 25 százaléka számára olyan elviselhetetlenek a tünetek, ami az életminőségüket is megtámadja.

Ez a jelenlegi, a COVID-19 miatt életbe lépett, online konzultációkon is kiderül, amit átmenetileg szüneteltetni kényszerülök, azzal együtt, hogy igény lenne rá.

(Hasonló menopauza szakrendelések számos helyen elérhetőek az országban, javasolt mindenkinek a saját lakhelyéhez legközelebbi szakorvossal felvenni a kapcsolatot, vagy a háziorvostól érdeklődni az elérhetőségeket illetően. A pandémia végén, bizonyára a személyes találkozásokra is sor kerülhet orvos és páciens között, illetve szerencsés esetben az online megbeszélésre.)

Milyen egyéb tünetekre panaszkodnak a menopauza idején a nők, amire a szakorvosoknak mindenképpen figyelmet kell fordítaniuk?

A nemi hormonok csökkenése jelentősen rontja a csont szilárdságát, stabilságát, és csontritkulást eredményezhet. A csontfalósejtek káros tevékenysége következtében, a csonttömeg – vesztés kockázata hatalmas, és a csontszövet lebontása erőteljesen fokozódik. A hormonháztartás felborulásával a csontanyagcsere megváltozik. Így hát leszögezhetjük, hogy a változókor egyik legkritikusabb hatása a női szervezetre a csontritkulás, ami megannyi – korábban ártalmatlanul végződő, kisebb baleset -, immár komoly sérülés okozója lehet. A családon belüli öröklődésre figyelmet kell fordítani, hiszen ha a nők tudják, hogy édesanyjuk, nagyanyjuk például csontritkulásban szenvedett, vagy többször fordult elő velük combnyaktörés, mindenképpen kérjenek háziorvosuktól beutalót a csontsűrűség vizsgálatra már 45 éves életkor körül.

Miként lehet ezen a kellemetlen és veszélyes állapoton enyhíteni akár örökletes, akár a klimax, a hormonváltozás velejárója?

A táplálkozásnak hatalmas szerepe van abban, hogy a jobb minőségű, azaz jobban hasznosuló ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket helyezzék előtérbe, és csökkentsék a szénhidrát-, a fehércukor bevitelét a szervezetbe. A mozgásnak ugyancsak nagyfontossága van, noha előfordul, hogy bizonyos sérülések, meglévő mozgást korlátozó betegségek miatt, nem tudnak napi sétákat tenni a friss levegőn, vagy épp úszni, kocogni, kirándulni. Ilyenkor szoktam javasolni azt az otthon végezhető testmozgást, ami nem növeli a meglévő fájdalmakat, és nem okoz kárt a sérült testrészben. Az ülő, vagy a fekvő helyzetben végzett tornák, a nyújtó-, feszítő-, lazító-, légző gyakorlatok-, a test végtagjainak rendszeres masszírozása, mozgatása, frissítő gyógykenőcsök-, azok gél - változatai is serkenthetik a vérkeringést, az izmok jobb tónusát, és könnyebbé tehetik ezeket a napi tornagyakorlatokat is.

Ha a vitaminokat kellene sorendbe állítani, első helyre a kalcium készítményt helyezném, mivel a friss hazai felmérés szerint, a magyar nők az ajánlott 1000 mg helyett, csupán 650 mg kalciumot fogyasztanak naponta, amit jó esetben a helyes étkezésük során viszik a szervezetükbe. A hiányzó mennyiséget érdemes a változókorban Kalcium - vitamin tablettával pótolni napi egy szem adagban, 500 mg-os kiszerelésben. Ennél többet felesleges bevenni, ha mégis indokolt a labor-, vagy más idevonatkozó leletek alapján, azt csakis a szakorvossal történő egyeztetés után tegyék meg. Ez vonatkozik a D-vitamin szedésére is az őszi-téli hónapokban elsősorban, amikor nem kap a szervezet elegendő természetes D-vitamint a napfény hiány miatt. Egy felnőtt nő, napi D-vitamin szükséglete legalább 2000 NE, amit a napi étkezéssel sajnos ugyancsak nem kap meg a szervezet. Ezt mindenképpen pótolni kell! Ha a háziorvos kollégák mást javasolnak a klimax elhúzódó időszakában, például hetente 2 szem D- vitamint, érdemes a nőgyógyásszal, vagy a reumatológus szakorvossal pontosítani ezt a kérdést.

Napjainkban előszeretettel kérik a hölgyek a hormonpótló pirulákat, vagy injekciót annak érdekében, hogy közérzetük jobb legyen. Több orvosi tanulmány szerint azonban ezeknek a hormonpótló készítményeknek, rákkeltő hatásuk van.

Nem könnyű bölcsen válaszolni, mivel a hölgyek egyre nagyobb számban igénylik ezeket a hormonpótló készítményeket, akár tapasz formájában is. Nem szeretnék szembe menni a kollégáim véleményével, de én is úgy gondolom, inkább mellőzni kellene a hormonpótlás bármely formáját, mert valóban nagyban növelheti az egyes daganatos betegségek kialakulását. Azokhoz az orvosokhoz tartozom, akik lebeszélik a nőket arról, hogy klimax idején rászokjanak a hormonpótlás bármely formájára, még akkor is, ha a hormonpótló kezelések ma a menopauza terápiájának hivatalosan elfogadott formája. Türelemmel, megtapasztalt életvezetéssel, megfelelő önismerettel, önelfogadással, pihenéssel, helyes táplálkozással, jó táplálék kiegészítők megválasztásával, minőségi folyadékfogyasztással, dohányzás nélküli, kiegyensúlyozott élettel, a túlzott stressz csökkentésével, az alkohol-, a koffein-, a só-, a telített zsírok fogyasztásának csökkentésével, létezik elviselhető élet a klimax idején is. Furcsa ezt egy férfitól hallani, de a páciensem tapasztalatait továbbítom.

Mikor beszélhetünk korai petefészek elégtelenségről, ami félelmet kelt a nőkben, hiszen a klimax beköszöntét ötven éves koruk körül várják?

Ezt nem lehet pontosan meghatározni. Vannak nők, akiknek már 45 esztendős koruktól rendszertelen a havi menzeszük, vagyis 2-3 hónapig nincs vérzés, majd olyan bőséges, ami mellett sokan azonnal hívják a nőgyógyászukat, mert rosszat sejtenek. Ha nem merül fel a terhesség, illetve a vetélés gyanúja, amit ugyancsak érdemes késlekedés nélkül tisztázni a szülész-nőgyógyász szakorvossal, akkor általában öt napig tart a hasonló, túlzottan bőséges menstruáció, amit az ötödik napon szinte nyomtalanul megszűnik. Ha ez a szokatlanul bőséges, kimaradozó vérzés oka, fel kell készülni a preklimaxra, vagyis ez már vélhetően a változókor „előszobája”. Elhanyagolni tilos, és szintén orvossal konzultálva, érdemes ilyenkor, a mértéktelennek tűnő vérveszteség miatt, a szakember által javasolt Vaskészítmény szedésére figyelmet fordítani, s a táplálkozásba mind több céklát, áfonyát, vörös színű gyümölcs-, és növény fogyasztását beiktatni.

A korai petefészek elégtelenségről akkor beszélünk, ha a korábban kiegyensúlyozott, rendszeres ciklus 40 éves kor előtt kezd megszűnni,vagyis a változókor tünetei idő előtt jelentkeznek. Ennek hátterében elsősorban genetikai vagy autoimmun kiváltó okok húzódnak meg. Ilyen esetben is szakorvoshoz kell fordulni, mert ez a rendellenes állapot ellehetetlenítheti a babavállalást, továbbá felveti a korai csontritkulás, a szí-, és érrendszeri betegségek-, a kognitív zavarok, s nem különben a szexuális élet iránti közöny veszélyét. Utóbbi a házasságban élők számára okozhat nehéz, és kellemetlen időszakot, ami váláshoz is vezethet.

Vagyis a menopauzáról 50 éves kortól, míg a petefészek elégtelenségről 40 éves kor alatt beszélünk. Az első természetes folyamat, a menzesz elmaradásával, a peteérés megszűnésével, a nők nem tudnak teherbe esni, a második, a korai petefészek elégtelenség nem természetes állapot.

Mi idézheti elő, állhat-e rendellenesség a korai klimax, azaz a petefészek elégtelenség mögött, ami különösen veszélyes, ha a 35-40 éves nőket érinti?

Nem mindig ismert a kiváltó ok bármerről is boncolgatjuk a kérdést. A hátterében már felfedeztek genetikai, autoimmun, és toxikus károsodásokat is. Olykor valamilyen vírus is előidézheti a nem kívánt állapot kialakulását, ami beindíthatja az autoimmun folyamatot.

Tudható-e, hogy mely vírusokról van szó?

Sajnos még nem tisztázott ennek a pontos megállapítása. Az autoimmun petefészek gyulladás, a petefészek elégtelenségek 4 százalékát okozza, a toxikus hatások sorában pedig a rosszindulatú daganatos betegségek kezelése során alkalmazott radioterápiát, és kemoterápiát szoktuk hangsúlyozni.

Térjünk vissza a menopauza időszakot érintő fontosabb, gyakrabban előforduló betegségek kialakulására, erősödésére!

Az 50 év feletti nők sokkal több, mint 60 százalékát érintik az ízületi betegségek, ezek fájdalmas, gyulladásos, mozgásszerveket károsító hatása, ami szintén tönkre teheti az életminőséget. A kutatások folyamatosak annak kiderítésére, hogy milyen kapcsolat van a csökkenő női nemi hormon szintje és a kínzó ízületi gyulladás között. Ezek sorában említik az adott testrészen előforduló ízületi duzzanatot, bőrpírt, a mozgás beszűkülését, a kéz-, kar-, váll funkciójának csökkenését, továbbá kialakulhat emiatt étvágytalanság, lázas állapot, túlzott fáradékonyság, levertség. Ez nem nőgyógyászati szakmai kérdés, mindenképpen reumatológiai szakrendelésre kell beutalót kérni a háziorvostól, ami a korona-vírus járvány idején ugyancsak igen indokolt esetekben vehető igénybe egyelőre. Az viszont bizonyos, hogy az országban számos megyeszékhelyen tartanak ügyeletet a reumatológiai klinikákon, ahol előzetes, telefonos bejelentkezés után, kínzó tünetek esetén, a megfelelő óvintézkedések mellett, vélhetően fogadják a pácienseket.

Mikor kell tehát szakorvoshoz fordulni?

Tanácsos orvoshoz fordulni, ha hirtelen vérnyomás ingadozást, szapora szívverést, szédülést, látászavart észlel a klimaxot megélő nő. Ezekben az esetekben is előbb a háziorvost hívjuk telefonon.

Szembe kell nézni azzal is, hogy a hangulatingadozás, a depresszióra való hajlam a hormonváltozás miatt ugyancsak problémákat okozhat a pszichés állapotban. Az aktívan dolgozó nők esetében ez gyakorta teljesítménycsökkenést eredményezhet. Fontos a pihentető, nyugodt otthoni légkör megteremtése, az elegendő minőségi alvás, és a kiegyensúlyozott étkezés, a túlsúlyos állapot megelőzése, ami a klimax idején nagy traumát okoz.

A menopauza idején sem szabad kihagyni a rendszeres nőgyógyászati vizsgálatokat! A rákszűrést, és a mammográfia kontrollt. Életmentő vizsgálatokról van szó.

Az anyagcsere felborulása, a hízásra való hajlam egy újabb kísérő jelenség a menopauza idején a hölgyek életében?

Sajnos igen nagy százalékban ez így van. A hölgyek arra panaszkodnak, hogy bármilyen diétába kezdenek, mások a csodaszerektől várják a testsúly csökkenést, tehát igyekezetük ellenére egyre csak híznak. Ennek egyik oka a megváltozott hormonháztartás, ami az anyagcserére is óriási hatással van. Mások pedig csinosak, vagy nádszál vékonyak maradnak. Nehéz választ adni a kérdésre, de az életmód, az étkezés, a genetikai hajlam együttesen befolyásolja a váltakozó korba lépett hölgyek testalkatát. Sokan nem titkolják, hogy olykor nassolásba menekülnek, s attól megnyugszanak. Ez jó módszer, de ha hájként megjelenő felesleget tekintjük, a hízás okozta bánat nagyobb, mint a nassolás szerezte öröm.

A rostokban-, vitaminokban gazdag táplálkozás, a megfelelő testmozgás, ami örömet jelent, a bőséges folyadékfogyasztás - a szénhidrátok, a zsíros ételek, az előre feldolgozott élelmiszerek, a finomított cukrok -, valóban sokat segíthetnek. Akkor is, ha nem a 15 évvel korábbi testalkatukat látják viszont a tükörben a hölgyek.Vélhetően erre nem is kell törekedni, a természetrendjébe nem érdemes beleszólni, de az egészséges életmódra ügyelni kell. Ha pedig tisztító teát szeretne valaki fogyasztani, ami segíti az anyagcsere folyamat gyorsítását, érdemes ezt szakemberrel megbeszélni, mert nem minden ilyen jellegű készítmény szolgálja az egészséget. S azt is érdemes tisztázni, hogy nem pajzsmirigy betegség kialakulása áll-e a háttérben, ami hízásra épp úgy hajlamosít, mint túlzott fogyásra. Ezt is csak szakorvossal lehet pontosítani a megfelelő vizsgálatok után. Beutalót a háziorvos ad, noha a várólista sajnos igen hosszú itt is.

