Másodlagos növényi anyagok, étrend-kiegészítők helye 2-es típusú cukorbetegek diétájában

Megfelelő étkezéssel, vitamin- és nyomelembevitellel a már kialakult 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők támogathatják gyógyszeres terápiájukat. Az étrendi változtatás és a mozgás bevezetése a terápia mellett is elkerülhetetlen.

Mik is azok a tápanyagok? Szervezetünknek szüksége van tápanyagokra egészséges működéséhez. Ezek közé tartoznak a makrotápanyagokhoz sorolt szénhidrátok, fehérjék és zsírok, valamint a mikrotápanyagokat jelentő vitaminok és ásványi anyagok (utóbbiak csoportjai a makroelemek és a mikro- vagy más néven nyomelemek). Bár emészthetetlenek, de szervezetünk számára nélkülözhetetlenek az élelmi rostok is, amelyek maguk is a szénhidrátok közé tartoznak. Továbbá fontos szerep jut az úgynevezett másodlagos növényi anyagoknak is (pl. polifenolok, alkaloidok stb.), amelyekből egyelőre keveset ismerünk, csak az utóbbi évtizedekben kezdett velük komolyabban foglalkozni a tudomány, de tudjuk róluk, hogy más tápanyagok pozitív hatásait erősíthetik, illetve némelyek önálló farmakológiai hatással is rendelkezhetnek.

Mediterrán étrend

A tudomány mai álláspontja szerint a mediterrán diéta a világ egyik legegészségesebb étrendje, köszönhetően a főként antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő anyagokban gazdag ételeinek. A név egy gyűjtőfogalom. Lényege, hogy az étrend alapját a növényi eredetű táplálékok (zöldségek, gyümölcsök), a teljes kiőrlésű gabonatermékek, hüvelyesek, olívaolaj, halak és sovány húsok képezik. Mérsékelt mennyiségben tartalmaz ez a diéta tejet, tejterméket. Az ezeket fogyasztók ételei gazdagok rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban, természetes antioxidánsokban. Mindezek jó hatással vannak a sejtek inzulinérzékenységére, elkerülhető a nem kívánatos súlygyarapodás, a szervezetben nem indulnak el azok a gyulladásos folyamatok, amelyek hatására kialakulhat a cukorbetegség.

Mit jelent ez a gyakorlatban a 2-es típusú cukorbetegek szempontjából?

Fontos az étkezések gyakorisága és időpontja, és hogy azokat a szénhidrátokat, melyek hirtelen megemelik a vércukorszintet, elhagyjuk. Kivéve olyan alapvető élelmiszereket, mint a tej, a gyümölcsök, de ezekből is válasszunk gondosan (pl. a magas rosttartalmú körtében lévő fruktóz lassan szívódik fel, a savanyított, azaz fermentált savanyú káposzta pedig, mely a bélrendszert is védi, segíti a B- és K-vitamin-képződést). Ezek mennyiségére és a fogyasztás időpontjára oda kell figyelni. A gyümölcsöknél az érettségi állapot is meghatározza, hogy mekkora a bevitt cukortartalom, túlérett gyümölcsnél akár többszörös is lehet.

A rostdús táplálkozás nemcsak csökkenti az elhízás kockázatát (növeli a jóllakottságérzést), védőhatása is van a 2-es típusú cukorbetegségben. Az élelmi rostok (zöldség, gyümölcs) lassítják az élelmiszerekben jelen lévő szénhidrátok felszívódását. Az ajánlott napi bevitel 25 gramm, de fontos erről egyeztetnünk orvosunkkal, dietetikusunkkal. A túlzott rostbevitel puffadást okoz, megkötheti a gyógyszereket is, csökkentve hatásukat. Alkalmazásukkor a megfelelő folyadékbevitel fontos!

A mediterrán diétával kapcsolatban az extra szűz olívaolajból oleokantal néven egy gyulladáscsökkentő hatással rendelkező vegyületet azonosítottak. Az extra szűz olívaolaj íze hasonló az ibuprofenéhoz (mely nemszteroid gyulladáscsökkentő), és ugyanúgy ingerelik a torkot. Az oleokantal az ibuprofenhez hasonló módon gátolja a gyulladásos folyamatokat, és más növényi olajban nem található meg. Mivel tudjuk, hogy a gyulladásos folyamatok a szervezetben vezetnek pl. a diabéteszhez is, így cukorbetegeknél is érdemes saláták ízesítéséhez használni. Mennyisége az extra szűz olívaolajban a legmagasabb.

Fűszerek és diabétesz

A kardamom csökkenti a gyulladásos anyagok szintjét. Mérsékli a HbA1c szintjét.

Bár a sáfrány nem a legolcsóbb fűszer (mármint az igazi, és nem a sáfrányos szeklice), de csökkenti a vércukorszintet.

Étrendbe építhető nassolnivalók, de csak mértékkel

A mazsola fogyasztása egészséges cukorbetegeknek. A mazsola gazdag élelmi rostban és fenolos anyagokban. Antioxidáns hatású, csökkenti az étvágyat, prebiotikus hatása van, tehát kedvezően hat a bélrendszerre. Fogyasztásakor nem emeli meg annyira a vércukorszintet, mint a cukor, és az étvágyat is csökkenti. Így egészséges nassolnivalónak számít.

Emellett a pisztácia is helyet kaphat az étrendben, a lényeg, hogy a mennyiségre figyeljünk oda. Ebben az is segít, hogy a termés megtisztítása időbe telik, így lassabban, és kevesebbet is veszünk magunkhoz.

Ide tartozik még a mandula is, az összes olajos mag közül ennek a legalacsonyabb a zsír- és szénhidráttartalma.

Zöld kávé

A zöld kávé fogyasztása esetén jelentős vércukorszint-csökkentő hatás figyelhető meg, ellentétben a zöld kávé pörkölése után kapott fekete kávéval. A hatásért nem a koffein a felelős, hanem egy olyan összetevő, mely a zöld kávé pörkölésekor elbomlik, a klorogénsav, mely csökkenti a cukrok felszívódását a bélből. Étrend-kiegészítőként kiegészítője lehet a 2-es típusú cukorbetegek étrendjének, de alkalmazásakor a vércukorszint alakulását fokozottabban kell figyelni.

Étrend-kiegészítők, vitaminok, nyomelemek

Vitaminok, nyomelemek, étrend-kiegészítők alkalmazása előtt konzultáljon orvosával!

Rezveratrol

Természetes antioxidáns vegyület, az étrend-kiegészítők piacán is megtalálható. Természetes módon is bevihetjük a szervezetbe, leginkább a kékszőlő héjában, kisebb mennyiségben a magjában, de a málnában, áfonyában, faeperben is megtalálható. Legismertebb a vörösbor rezveratroltartalma, ám cukorbetegeknél a hirtelen vércukoremelő hatása miatt az alkoholfogyasztás nem ajánlott. Fogyasztása a vércukorszintet befolyásolandó csak diabéteszes betegeknél hatásos, náluk csökkenti az éhgyomri vércukorszintet, fokozza az inzulintermelést, csökkenhet a testsúly. Adagolása széles határok között mozog: napi 5-500 mg.

Vitaminok

Az A-vitamin támogatja a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjeit, antioxidáns hatású.

A B 1 - és B 12 -vitaminok szerepe jelentős. Előbbi segíti a szénhidrátok elégetését, létfontosságú szerepe van az izmok, a szív és az idegrendszer működésében. Utóbbiból metforminnal kezelt betegeknél hiányállapot léphet fel, pedig támogatja az idegrendszert, a vérképzést és az immunrendszert. Hiányában gyakrabban fordul elő neuropátia (a perifériás idegrendszer szabályos működése csökken).

A D-vitamin fokozza az inzulinérzékenységet. Cukorbetegségben a csonttörési kockázat amúgy is megnövekszik, a D-vitamin hiánya pedig növeli a csontritkulás, így még inkább a törések kockázatát. Hiánya gyengíti az immunrendszert, így elősegíti a fertőzések gyakoriságát.

A króm fokozza az inzulin termelését, csökkenti a vércukor szintjét és a HbA1c értékét, és az édesség utáni vágyat. A megfelelő dózisban alkalmazva étkezés után bizonyítottan csökkenti a vércukorszintet. Túl nagy mennyiségben viszont alacsony vércukorszintet és vesekárosodást is okozhat. Lehetőleg szerves krómot válasszunk, pikolinát vagy élesztő formájában.

Magnézium: javítja az inzulinérzékenységet, ezzel csökkenti az inzulinrezisztenciát, mely a cukorbetegség alapja, így a magnézium a cukorbetegség megelőzésére is szolgál. Ezenkívül csökkenti az olyan tüneteket, melyek összefüggésbe hozhatóak a betegséggel, mint a krónikus fáradtság, izomgörcsök, a magas vérnyomás és a fertőzésre való hajlam.

Pre- és probiotikumok

Alkalmazásukkor kialakul az egészséges bélflóra, amelynek hatására csökkennek azon gyulladásos vegyületek termelődései, amelyek a cukorbetegséghez is vezetnek.

A prebiotikumok, mint az inulin (egy poliszacharid) emészthetetlen élelmi rostok, változatlan formában jutnak el a vastagbélbe. Útközben vizet kötnek meg, megduzzadnak. Hatása azon alapul, hogy a bélflóra baktériumai (Bifidobacterium és Lactobacillus) képesek lebontására, tápanyagként hasznosítják. A vastagbélben így enyhén savas közeg alakul ki, mely kedvez ezen jótékony baktériumok szaporodásához. Emellett mérséklik az étkezést követő gyors vércukorszint-emelkedést.

A probiotikumok alatt az előbb említett jótékony baktériumokat értjük, ezek közül a Bifidobacterium és Acidophilus törzsek gyógyszer formájában kaphatóak 109 koncentrációban. Mivel ezek hatékonyságát klinikai tesztek bizonyítják, így elsősorban ezek alkalmazása ajánlott az egészsége bélflóra kialakulásához.

Mi a következtetés?

Az étrend és az életmód megváltoztatása nem könnyű feladat, kitartás kell hozzá. De megéri, mert nagy a tétje: az, hogy milyen hosszú ideig tudjuk életünket egészségben eltölteni, nagyban függ attól, hogy mit, mennyit eszünk, és mozgunk-e ezzel párhuzamosan.

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész