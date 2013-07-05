Milyen sportok mellett nagyobb a porcsérülés, porckopás kockázata?

A rendszeres sport jót tesz az egészségnek, segít megőrizni erőnlétünket. Ám vannak bizonyos sportágak, amelyek megterhelik az ízületeket, ezért kerülendők, különösen azok számára, akiknek már voltak térd- vagy egyéb ízületi problémáik. De melyek ezek a sportágak? Mit válasszunk, ha nem akarunk lemondani a testmozgás öröméről, ugyanakkor ízületeinket is kímélni szeretnénk?

Az emberi test mozgékonyságának egyik feltétele az ízületek egészséges működése. Mivel a mozgás javítja a porcszövet vér- és ezáltal tápanyag-ellátottságát, jót tesz, szükséges az ízületeknek.

Az ízületi fájdalmak, sérülések esélye a minimálisra csökkenthető bemelegítéssel, a túlerőltetés kerülésével és az adott sportágak előírásainak megfelelő védőfelszerelés, öltözet viselésével, kellő óvatossággal és körültekintéssel, valamint az edzést követő nyújtással. Ha ezeket elmulasztjuk, azzal sérülések kockázatának tesszük ki magunkat, bármit is sportolunk.

Hirdetés

Ha sport közben akut fájdalom lép fel, azonnal abba kell hagyni az edzést, és a sérülés súlyosságától függően orvoshoz kell fordulni vagy mentőt hívni!

A krónikus sérülések azonban sokszor észrevétlenül, hosszabb idő alatt alakulnak ki túlterhelés, egyoldali megerőltetés hatására, de lehetnek többszöri, nem megfelelően kezelt akut sérülések következményei is.

A sportsérülések leggyakrabban a boka-, a hüvelykujj-, az ujjpercek-, a könyök- illetve a térdízületet érintik.

Melyek az ízületeket leginkább megterhelő sportágak?

A gyors sebesség- és irányváltásokkal, ugrásokkal, ütközésekkel járó sportágak veszélyeztetik leginkább az ízületek épségét, ilyen például a futball, mely elsősorban a térd- és a csípőízületekre nézve jelent veszélyt.

A kosárlabda és a röplabda a térd- és bokaízületeket terheli meg.

A küzdősportok főként a végtagok ízületeire rónak nagy terhet.

A szabadidős sportolók jelentős része a futást választja, ami különösen a kezdők, illetve a túlsúlyosak esetében jelenthet veszélyt nemcsak az ízületi porcokra, hanem az ízületi szalagokra és ínakra nézve is. A legtöbb kezdő lelkesedésében túl nagy tempót választ, vagy túl hosszú távval kezd, sokan nem vesznek megfelelő lábbelit, nem melegítenek be edzés előtt. Mindez sérülésekhez vezet. Sokan elkövetik továbbá azt a hibát, hogy teljesen felkészületlenül és edzetlenül vágnak bele a futásba, és figyelmen kívül hagyják testük olyan vészjeleit, mint például az oldalukba nyilalló szúró fájdalom, a hirtelen felszökő pulzusszám, illetve az izomgörcsök.

Hogy kerülheti el a sérüléseket?

Ha ízületi problémái vannak, életkora már nem teszi lehetővé, erősen túlsúlyos vagy olyan betegsége van, amely kizáró ok, ne fusson!

Futáshoz, kocogáshoz viseljen mindig megfelelő kialakítású futócipőt!

Melegítsen be edzés előtt, pl. öt perc gyaloglással.

Futáshoz nem megfelelő sem a túl kemény, sem az egyenetlen talaj. Ha földúton vagy erdei ösvényen fut, legyen különösen óvatos és körültekintő, a fák gyökerei, letört ágak stb. miatt.

Lazább tempóval kezdjen, és rövidtávon! Ha már kellően edzett, akkor sem kell rohanni! Sokan azt hiszik, hogy minél gyorsabban fut valaki, annál eredményesebb az edzés, pedig ez nem így van! Akkor jó a tempó, ha futás közben még kényelmesen tud beszélgetni a futótársakkal. Elektronikus pulzusmérő is segíthet abban, hogy ne lépje túl az ideális tempót.

Hetente maximum háromszor eddzen, hagyjon szervezetének elég időt a pihenésre! Kipróbálhatja a jógát és a Jacobson-féle progresszív izomlazítást is.

Ha bizonytalan, kérjen tanácsot orvosától!

A kerékpározás és az aquajogging segít formába hozni azokat az izomcsoportokat, amelyeket a futással is megdolgoztat.

Mely sportágak kímélik az ízületeket?

A kerékpározás kíméli az ízületeket, és a szív- és érrendszernek is jót tesz. A mérsékelt tempójú kocogás és a gyaloglás jót tesz a csontoknak, ízületeknek és az egész szervezetnek. A nordic walking is kíméli az ízületeket. A csontokra és ízületekre nehezedő terhelés nagyon kicsi a vízben, ezért az úszás, a vízi torna és az aquajogging nagyon jó hatással vannak az egészségre.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Apotheken Umschau

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó